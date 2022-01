Red Eléctrica ofrece sus infraesctructuras para ahorrar años en el despliegue del 5G

Subestación de Red Eléctrica de España (REE) de la línea de muy alta tensión (MAT). / EFE / ROBIN TOWSEND

Los operadores de telecomunicaciones podrían "ahorrar años" en el despliegue del 5G, sobre todo en el ámbito rural, si recurriesen a las infraestructuras con que cuenta Red Eléctrica, entre ellas 80.000 torres conectadas con fibra óptica, según el consejero delegado del grupo, Roberto García Merino.

"El despliegue de infraestructuras en España es complejo y hacer uso de una estructura ya existente es lo más eficiente, tanto en términos económicos como en términos de tiempo, con lo cual estaríamos ahorrando años a un despliegue de 5G, sobre todo en el ámbito rural", ha dicho el directivo.

En una entrevista con EFE, la primera tras anunciarse el acuerdo para dar entrada al fondo de inversión KKR en Reintel, la filial de fibra óptica de Red Eléctrica, García Merino también ha descartado la participación de la compañía en nuevas operaciones corporativas, ya sea para incorporar nuevos accionistas en negocios estratégicos, como el caso de Hispasat, o para comprar activos de fibra.

"Con Reintel hemos cubierto los objetivos que nos habíamos planteado en el Plan Estratégico respecto a la venta de participaciones en negocios estratégicos", ha afirmado. Con la operación se ha cumplido también "una de las premisas principales" del grupo, que era reforzar su capacidad financiera "para abordar el plan de inversiones necesarios para la transición energética", el objetivo principal de Red Eléctrica, ha añadido.

Pregunta: ¿Por qué se ha optado finalmente por KKR como socio estratégico en Reintel?

Respuesta: Es un socio que combina su experiencia como accionista en el ámbito de las telecomunicaciones a nivel mundial con su experiencia en participación en compañías españolas, con lo cual yo creo que es un socio ideal para el desarrollo de Reintel. Y, sobre todo, es un socio de larga duración. La inversión en Reintel la está haciendo a través de su fondo de Infraestructura Core, que no tiene ventanas de salidas, con lo cual es un socio que va a buscar la generación de valor sostenible en el largo plazo.

P.: La suma -971 millones de euros- por la que se ha vendido el 49 % de Reintel ha sorprendido por su volumen. ¿Ha superado las expectativas?

R.: Nosotros sabíamos que había mucho interés por este tipo de infraestructuras. En un momento en el que la demanda de servicios de telecomunicaciones va a crecer exponencialmente en los próximos años, contar con una infraestructura básica, como es la red troncal de fibra óptica de Reintel, creo que es contar con un activo que puede aportar muchísimo valor. Y el precio final ha reconocido esa generación de valor.

P.: ¿Nunca se planteó Red Eléctrica vender una participación superior al 49 %?

R.: En ningún momento se ha valorado la alternativa de perder el control sobre estos activos. Dentro del acuerdo con KKR teníamos claro que se iba a vender una participación minoritaria. Nunca se ha valorado la pérdida de control de la compañía.

P.: ¿Cuáles son los siguientes pasos?

R.: El cierre de la operación está sujeto a la obtención de las autorizaciones regulatorias más o menos comunes en este tipo de transacciones. También tenemos que obtener la autorización de inversiones extranjeras que gestiona el Consejo de Ministros. Y en principio no prevemos ningún tipo de dificultad, dada la operación que es, dado que no se pierde el control y dado el socio del que estamos hablando. Esperamos que todo el proceso de autorizaciones se cierre a lo largo del segundo trimestre del año que viene. A partir de ahí, la operación se cerraría y empezaríamos a trabajar en el nuevo horizonte con KKR.

P.: ¿Y cuál es el nuevo horizonte?

R.: Lo que buscamos con esta transacción era incorporar un socio que nos ayudara a impulsar el desarrollo de la actividad de Reintel. No va a cambiar excesivamente el plan estratégico que teníamos previsto para la compañía. La filosofía de Reintel es acompañar a sus clientes principales en su despliegue de fibra óptica. Con la demanda de nuevos servicios de telecomunicaciones, habrá también más demanda de fibra óptica. Y donde tenemos muchísima ilusión es en el potencial despliegue del 5G, que evidentemente tiene que ir acompañado de una red de fibra óptica. Ahí pensamos que el grupo Red Eléctrica puede jugar un papel muy relevante.

P.: ¿En qué sentido?

R.: En Red Eléctrica tenemos una infraestructura privilegiada para el despliegue del 5G, sobre todo en el ámbito rural. Si algo nos ha enseñado la pandemia es que esa brecha digital existe, genera desigualdades entre territorios, y pensamos que la infraestructura del grupo Red Eléctrica, tanto por fibra como por satélite, puede ayudar a reducir esa brecha digital.

En el Grupo Red Eléctrica tenemos 80.000 torres, distribuidas por todo el territorio nacional, con fibra óptica. Eso te permite llegar a una capilaridad prácticamente inmediata en el ámbito rural y eso implica que se puede hacer un despliegue del 5G muy rápido y efectivo. De hecho ya hemos hecho pruebas piloto, que han dado resultados muy positivos de la complementariedad de la fibra del sistema eléctrico, las telecomunicaciones vía satélite y el despliegue del 5G. Ahora mismo estamos en condiciones de ofrecer un servicio de conectividad a los operadores a través de nuestras infraestructuras. Para que instalen el 5G y el despliegue sea rápido y efectivo.

P.: ¿Eso abarataría el despliegue de la nueva generación móvil?

R.: Sí, sí. Lo que estamos planteando desde Red Eléctrica es, haced uso de una infraestructura existente. Dado que es una infraestructura instalada, ya desplegada, lo que estamos planteando es poner al servicio del operador nuestra torre con la fibra óptica y que ellos desplieguen las antenas y los equipos necesarios para desplegar el 5G. Y sería de manera prácticamente inmediata.

P.: ¿Cuánto tiempo supondría de ahorro en tiempo de despliegue?

R.: Yo creo que estamos hablando de ahorrar años. El despliegue de infraestructuras en España es complejo y hacer uso de una estructura ya existente es lo más eficiente, tanto en términos económicos como en términos de tiempo. Estaríamos ahorrando años a un despliegue del 5G, sobre todo en el ámbito rural.

P.: ¿Y cuánto en términos económicos?

R.: Si lo medimos en tiempo y en el coste que se necesita para un despliegue de una infraestructura nueva, yo creo que las eficiencias económicas son muy relevantes.

P.: ¿Se daría acceso a las torres a través de contratos mayoristas, al igual que se hace con la fibra oscura?

R.: Eso es. Desde Red Eléctrica nunca se ha perdido la propiedad de la fibra óptica. La fibra óptica sigue siendo propiedad de Red Eléctrica de España y de ADIF, por la parte ferroviaria. Reintel gestiona el uso de esa infraestructura, sobre todo de la infraestructura excedentaria que teníamos en el sistema eléctrico y ferroviario.

P.: Y al igual que ha entrado un socio minoritario en Reintel, ¿se plantea Red Eléctrica dar cabida a algún tipo de socio para la actividad de las torres?

R.: No, no. La propiedad de las torres es de Red Eléctrica de España, la compañía regulada que gestiona el sistema eléctrico en España, y nunca se ha planteado la cesión de propiedad de este tipo de activos, muy focalizados en dar servicio al sistema eléctrico y nunca se ha planteado ese debate.

P.: Además de la entrada de KKR en Reintel, se habla del interés en el mercado en torno a la red de fibra de Telefónica o la venta de la red de fibra oscura de Lyntia. ¿A Red Eléctrica le interesaría alguno de esos activos?

R.: En principio nosotros estamos muy cómodos con el modelo de negocio que tiene Reintel y el tipo de infraestructura que estamos gestionando. Se ha demostrado que la gestión de esa infraestructura aporta valor para el grupo y entendemos que esa es la filosofía que debemos continuar. No valoraremos ninguna otra alternativa de desarrollo de esas magnitudes a nivel infraestructura de país.

P.: ¿Y el caso de una operación corporativa que pudiera protagonizar Hispasat?

R.: No. Esa alternativa no está encima de la mesa. Con Reintel hemos cubierto los objetivos que nos habíamos planteado en el plan estratégico respecto a la venta de participaciones en negocios estratégicos. Vemos y prevemos que el 2022 va a ser especialmente ilusionante para Hispasat. Así que no, no nos planteamos ningún tipo de operación corporativa.

