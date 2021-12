Dimite el líder de UGT Madrid tras denunciar un caso de corrupción en el sindicato

Luis Miguel López Reíllo había denunciando ante la Policía un presunto desvío de un 1 millón de euros del FOGASA. UGT dice que se trata de una estafa "contra el sindicato". UGT constituye una comisión gestora para tomar las riendas de la federación madrileña y pone al frente a su vicesecretario general de Organización, Rafael Espartero.

El secretario general de UGT Madrid, Luis Miguel López Reíllo, ha dimitido de su cargo este martes, días después de denunciar a la policía una trama de corrupción en el sindicato, según ha comunicado en un mensaje de Twitter a los afiliados. López Reíllo afirma en su mensaje que dimite por "responsabilidad política y dignidad personal" y explica que proseguirán "las investigaciones policiales para esclarecer los hechos", según ha adelantado Efe.

El sábado pasado, el diario El Mundo informaba de que López Reíllo había denunciado ante la Policía Nacional un posible caso de corrupción en el sindicato, que podría haber desviado al menos un millón de euros del Fondo de Garantía Salarial (FOGASA). Reíllo habría sido advertido por analistas económicos cercanos al sindicato que detectaron presuntas irregularidades en la gestión de estos fondos, por lo que él mismo llevó ante los Cuerpos de Seguridad del Estado estos indicios.

En la trama corrupta estaría presuntamente implicada una administrativa del sindicato, hija de la parlamentaria del PSOE de la Asamblea de Madrid Carmen López, y entidades bancarias que gestionaban los fondos de dinero público destinados a empleados despedidos.

Gestora en Madrid

UGT ha constituido una Comisión Gestora compuesta por miembros de la Comisión Ejecutiva Confederal y de las ejecutivas de las tres federaciones regionales de Madrid, y que está presidida por Rafael Espartero, vicesecretario general de organización confederal. Esta Comisión Gestora de UGT Madrid ha presentado un escrito ante la Fiscalía de Madrid por Delitos Económicos, por una "presunta estafa ejercida contra el sindicato", según un comunicado interno de la organización sindical. "No existe ningún trabajador externo afectado por esta trama al que no se le haya pagado lo que legalmente le corresponde por resolución judicial. En consecuencia, no existen demandas de trabajadores contra UGT. La afectada por la estafa sería la propia organización", subraya el sindicato en el comunicado interno. "Esta situación se detecta tras una investigación propia y una auditoría interna iniciada por la Comisión Ejecutiva Confederal y la Unión de Madrid de la UGT". El sindicato subraya que Reíllo habría presentado su dimisión precisamente para facilitar las investigaciones. La dirección nacional de UGT, las federaciones regionales y la Comisión gestora de Madrid aseguran que pondrán en manos del juzgado todas las pruebas de que dispone contra esta trama. "Aunque la cuantía está aún por determinar, en esta trama presuntamente pueden estar implicados trabajadores y trabajadoras de UGT y personas ajenas al sindicato", indican en la comunicación remitida de manera interna. Luis Miguel López Reíllo, de 66 años, fue elegido secretario general de UGT Madrid el 6 de mayo de 2016 en el XIV congreso de UGT madrileño. Revalidó el pasado marzo su posición al frente del sindicato UGT Madrid por un período de cuatro años con el 96,16% de los votos emitidos por los delegados de la región. En concreto, Reíllo lideraba una candidatura única y 176 delegados votaron a favor de la comisión ejecutiva encabezada por el hasta este lunes secretario general, de 183 votos totales, con seis votos en blanco y uno nulo.

