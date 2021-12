Los directivos de Merlin apoyan a Clemente e instan a los críticos a formular una oferta pública

El consejo de administración de la socimi se reúne a las 19 horas para tratar el plan de sucesión o el cese del actual consejero delegado, Ismael Clemente

El CEO de Merlin Properties, Ismael Clemente. / EUROPA PRESS

El consejo de administración de Merlin Properties ha convocado una reunión extraordinaria para las 19.00 horas de hoy con un solo punto en su orden del día: el plan de sucesión o cese del actual consejero delegado, Ismael Clemente, tal y como informaron fuentes conocedoras de la convocatoria a Europa Press.

Una vez abordado este punto, el máximo órgano de gobierno de Merlin estudiará la otorgación de poderes, si así procediera, al próximo primer ejecutivo de la socimi.

Los títulos de la socimi caían más de un 4% a primera hora de la tarde, después de trascender que el consejo de administración de la compañía está dividido en torno a la gestión de su primer ejecutivo y que parte del mismo estaría promoviendo su relevo al frente de la compañía.

En las últimas reuniones del consejo de administración ya se hicieron patentes estas discrepancias. Parte del máximo órgano de gobierno quiere impulsar la aplicación de los mejores estándares de gobierno corporativo en la compañía, como corresponde a una firma del Ibex 35, así como instaurar políticas de control de riesgos y de retribuciones más acordes al contexto actual.

Al trascender esta situación, la CNMV ha solicitado información a la compañía al respecto. El principal accionista de Merlin es el Banco Santander con el 22% del capital, seguido del empresario Manuel Lao (Nortia) con el 8% y BlackRock con un 4%.

Apoyo "incondicional" a Clemente

El equipo directivo de Merlin Properties ha trasladado su "apoyo incondicional" a Ismael Clemente cuando su continuidad al frente de la empresa se ve amenazada por el interés de algunos miembros del consejo de administración de cesarlo de su cargo.

En una misiva firmada por los principales directivos de la compañía, encabezada por el director general corporativo, Miguel Oñate, estos aseguran que Merlin "no se merece comportamientos abusivos y feudales por parte de minoritarios".

Según los directivos, estos minoritarios pretenderían ejercer el control mayoritario de la firma "hurtando al resto de accionistas su participación en la toma de decisiones y ahorrándose de esta forma el pago de la prima correspondiente".

Por ello, el equipo directivo ha trasladado que si algún accionista desea controlar Merlin, habrá de formular la correspondiente oferta pública "y pagar al resto de accionistas el valor justo de mercado", según han señalado en la carta difundida a la prensa.

Un análisis de Sabadell recuerda que Banco Santander, al que los directivos atribuyen el haber planteado el cese de Clemente, cuenta con tres de los 13 asientos del consejo de administración de la socimi y cuyo presidente, Javier García Carranza, también fue nombrado por esta entidad.

No obstante, debido a esta escasa proporción de presencia en el consejo, Sabadell cree que el cese no saldrá adelante, aunque también se baraja que sea el propio Clemente quien dimita de su cargo "antes las continuas disputas con García Carranza, que habría imitado sus poderes y con el que no mantiene una buena relación".

Por el momento, el consejo de administración de Merlin Properties ha convocado una reunión extraordinara para las 19.00 horas de este lunes con un solo punto en su orden del día: el plan de sucesión o cese del actual consejero delegado, informaron a Europa Press en fuentes conocedoras de la convocatoria.

En el mismo escrito, los directivos han defendido que Merlin "es una gran compañía inmobiliaria" y han destacado que Clemente, junto con Miguel Ollero y David Brush "hicieron realidad este proyecto desde la nada en 2014". "Nuestro equipo directivo velará por los intereses de la sociedad hasta el final, con el apoyo de la plantilla; no cederemos ante al abuso", han finalizado.

