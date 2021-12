Elon Musk, persona del año según 'TIME'

Elon Musk está en todos sitios, también en la portada de 'TIME'. Y es que la popular revista estadounidense ha reconocido al magnate y visionario surafricano como persona del año en un 2021 en el que ha disparado su fortuna hasta superar a Jeff Bezos, fundador de Amazon, y situarse como hombre más rico del mundo con un patrimonio valorado en 282.000 millones de dólares.

A sus 50 años, Musk es conocido por haber cofundado empresas que buscan transformar el futuro. Ya lo hizo el año 2000 cuando puso en marcha el revolucionario método de pago PayPal. Poco después, en 2003, fundó Tesla, compañía de coches eléctricos cuya promesa es convertirse en dispositivos completamente autónomos. La preocupación por el cambio climático y su dominio del sector la han convertido más influyentes del mundo, con una capitalización bursátil que llega hasta los 1.068 millones de dólares.

Elon Musk (@elonmusk) is TIME's 2021 Person of the Year #TIMEPOY https://t.co/8Y5BhIldNs pic.twitter.com/B6h6rndjIh