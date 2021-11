La subida de los precios apunta a una revalorización de las pensiones del 2,5% en 2022

El IPC adelantado de noviembre, del 5,6%, permite anticipar ese aumento, a falta de su confirmación el 15 de diciembre

La pensión media de jubilación, que está en 1.193,81 euros mensuales, subiría así 30 euros al mes

La inflación sube por decimoprimer mes consecutivo y vuelve a alcanzar niveles no vistos desde 1992

2022 se estrenará con un nuevo método de revalorización de las pensiones, que figura en la reforma que actualmente se está tramitando en el Congreso, y que consiste en subirlas "en el porcentaje equivalente al valor medio de las tasas de variación interanual expresadas en tanto por ciento del Índice de Precios al Consumo de los doce meses previos a diciembre del año anterior". Con el dato de IPC adelantado de noviembre conocido este lunes, del 5,6% interanual, ya se cuenta con todas las cifras necesarias para anticipar que las pensiones subirán en 2022 un 2,5%. Para tener la confirmación, hay que esperar al IPC definitivo de noviembre, que se conocerá el 15 de diciembre, aunque no se esperan variaciones que alteren sustancialmente el resultado final.

De materializarse, será la mayor revalorización de las pensiones desde 2008, y supondrá, para una pensión media de jubilación (que ahora está en 1.193,81 euros al mes) un aumento de 30 euros mensuales. Además de la subida, los 9 millones de pensionistas percibirán, previsiblemente en enero, la "paguilla": el pago único que se hace a principios de año para compensar la diferencia entre la subida de los precios (del 2,5%) y la subida de las pensiones en el año que va a terminar (que fue del 0,9% con carácter general, y del 1,8% para las pensiones mínimas). Así, de nuevo para un jubilado medio, la cuantía de la "paguilla" se situará en torno a 230 euros.

Por su parte, las más de dos millones de pensiones mínimas subirán más, porque así se estableció en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2022: en las cuentas del año que viene, todavía en tramitación parlamentaria, se consigna una subida de esas prestaciones del 3%.

El nuevo método de cálculo de la revalorización sustituye al vigente desde la reforma de pensiones de 2013, que preveía unos incrementos anuales del 0,25% mientras la situación de la Seguridad Social se encontrase en desequilibrio, aunque ese sistema no se aplica desde 2018, cuando la subida de la inflación y las protestas de los pensionistas hicieron inviable políticamente los aumentos de pensiones que supusiesen una pérdida de poder adquisitivo. Cuando el nuevo método de revalorización despliegue totalmente sus efectos, a partir del año que viene, dejará de haber "paguilla": al calcular la subida en función de la inflación pasada, en vez de en una previsión del comportamiento de los precios a futuro, no habrá diferencias entre lo que se suben las pensiones y el IPC y por lo tanto no será necesario ningún ajuste.

Los precios siguen al alza Con la subida interanual del 5,6% en noviembre, el IPC vuelven a marcar un máximo no visto desde septiembre de 1992. El dato adelantado de noviembre supone un aumento de dos décimas respecto al de octubre y el decimoprimer incremento consecutivo. Aunque el Instituto Nacional de Estadística no da el detalle completo de los componentes que influyen en el repunte (para eso habrá que esperar al dato definitivo, en dos semanas), sí que señala que en esta ocasión son los alimentos y los carburantes los principales responsables, frente a la electricidad, que en esta ocasión baja de precio respecto al año pasado.

Noticias relacionadas