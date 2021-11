El Ibex ignora la guía de la paridad de la CNMV con solo el 27% de mujeres en los consejos

Las diferencias entre los consejeros y las consejeras vuelve a crecer en el año de la pandemia, tanto en salarios como en presencia en las cúpulas directivas, según KPMG

De hecho, tres empresas todavía están por debajo del 20%: ACS, Ferrovial y Solaria

Bolsa de Madrid / EFE / Altea Tejido

La cuota femenina en los consejos de administración de las grandes cotizadas españolas todavía se encuentra está muy lejos de ser igualitaria. En el ejercicio de 2020, la presencia de las mujeres en las cúpulas de las empresas españolas se situaba en el 27,6%, según recoge el informe ‘Remuneración de los consejeros de las sociedades cotizadas’ elaborado por KPMG Abogados.

Esta cifra, que ha mejorado sustancialmente en los últimos años, todavía está lejos del objetivo del 40% recomendado por el supervisor bursátil, la CNMV, para el año 2022. “Las políticas de conciliación todavía están lejos de ser igualitarias, tanto a nivel de las multinacionales como de las pequeñas y medianas empresas. Ahora no es como antes, hay una gran cantidad de mujeres muy preparadas, pero es muy raro que no se nos haga elegir entre crecer profesionalmente o a nivel personal”, explican desde el sector legal a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA.

“Las dos elecciones son completamente válidas y cada vez hay más facilidades para poder prosperar en las dos áreas de tu vida, pero en ciertos sectores o empresas todavía no se ponen facilidades para ello y menos en puestos de responsabilidad”, completa.

No obstante, también hay que destacar los avances en este sentido, pues cuando se elaboró el Código de Buen Gobierno de la CNMV en el año 2015, la presencia de las mujeres en los consejos de las cotizadas españolas se situaba en el 15,6% (19,6% en el caso de contabilizar solo el Ibex) frente al objetivo del 30% que se fijaba para 2020. Con las cifras sobre la mesa, el regulador bursátil decidió en junio del pasado año elevar la recomendación al 40% para el 2022. Un dato que, según los expertos, llegará previsiblemente en un periodo “algo mayor”, pues unas 14 empresas de las grandes cotizadas españolas todavía incumplen la cuota del 30% con la que deberían haber cerrado 2020.

Tres empresas todavía están por debajo del 20%: ACS, Ferrovial y Solaria

Es más, tres empresas todavía están por debajo del 20%: ACS, Ferrovial y Solaria. En el momento de la revisión de la cuota femenina, la CNMV explicó que este planteamiento iba más allá de favorecer la diversidad de género y quería “maximizar el talento a disposición de las sociedades emisoras”.

Por el momento, solo cuatro empresas del principal índice bursátil español cumplen con este objetivo: Red Eléctrica (50%), Caixabank (42,9%), IAG (41,7%) y Santander (40%). Casualmente, dos de ellas forman parte del reducido grupo de tres empresas del Ibex que son lideradas por una mujer: Ana Patricia Botín en el Santander, Beatriz Corredor en Red Eléctrica y María Dolores Dancausa en Bankinter.

Brecha salarial

A nivel de remuneraciones, la brecha de género salarial entre los consejeros y consejeras no ejecutivos del Ibex creció el 11% durante el ejercicio de 2020, frente al 8% del año anterior. Desde KPMG justifican esta diferencia de sueldos en que los hombres que ejercen como consejeros no ejecutivos desarrollan su actividad “en empresas que son el 8,5% más grandes”.

No obstante, también es llamativo el perfil que ocupan las mujeres en las cúpulas de las grandes empresas españolas, donde apenas teniendo representación en papeles ejecutivos: mientras que en el Ibex el 33% de consejeras no ejecutivas son mujeres, apenas representan el 6% en roles ejecutivos. Cifras similares a las que se registran en el Mercado Continuo, donde el número de consejeras no ejecutivas representa el 22%.

Por otro lado, el Código de Buen Gobierno también destaca la importancia de que las cotizadas fomenten el aumento del número de altas directivas, que en muchos casos son vistas como la "cantera" de los nuevos miembros del consejo de administración.

Sin embargo, dentro del Ibex, las mujeres tenían un peso del 16,9% dentro de la alta dirección a finales de 2020, frente al 15,7% del ejercicio anterior. "En otros países europeos y anglosajones, son este perfil de trabajadores el que acaba ocupando un sillón en el consejo de la compañía en cuestión, pero en España suelen ocuparlos otras personas que deciden cambiar de vida laboral a partir de los 50 años. Esto es completamente lícito, pero también supone una barrera a que muchas mujeres quieran ocupar estos puestos, al considerar que está reservado a otro perfil", añaden desde el sector legal.

Noticias relacionadas