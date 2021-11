Vacaciones fiscales con la plusvalía: las compraventas firmadas hasta este miércoles quedan libres

4 Se lee en minutos Sara Ledo / Eduardo López / Alonso Rosa María Sánchez



El decreto-ley del Ministerio de Hacienda para la aprobación del nuevo impuesto municipal sobre plusvalías entrará en vigor tan pronto como se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE), al día siguiente. Si, previsiblemente, la publicación en el BOE se produce este martes, entrará en vigor el miércoles 10 de noviembre.

El Gobierno se ha dado prisa en aprobar la nueva norma para reducir al máximo el periodo de vacío legal, desde que el Tribunal Constitucional invalidó el impuesto municipal el 26 de octubre, cuando publicó su último fallo. La celeridad de Hacienda no ha podido evitar, en todo caso, dejar un paréntesis de 'vacaciones fiscales' en este impuesto en los 15 días que median entre el 26 de octubre y su previsible entrada en vigor el 10 de noviembre.

Durante estos 15 días el impuesto ha sido inconstitucional y, por lo tanto, las operaciones de compraventa de inmuebles urbanos firmadas en este periodo quedarán libres del impuesto municipal. También las herencias y donaciones formalizadas desde el 26 de octubre. Así al menos lo entienden en el Ministerio de Hacienda.

Dudas legales

No obstante, algunos profesionales del Derecho plantean dudas sobre la eficacia de una sentencia del Constitucional que aún no ha sido publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Así, David Viladecans, director de asesoría jurídica de Tecnotramit, califica la situación actual "de caos absoluto siendo moderado en describirla" y apunta que algunos ayuntamientos siguen girando liquidaciones, "ya que la sentencia de la que se habla no está publicada y no tiene efectos ante ellos". En opinión de Viladecans, no se puede hablar de "vacaciones fiscales", pero si describe la situación como "un maremagnum legal que ya veremos cómo se resuelve, si para un lado o para otro". Desde su punto de vista como profesional del Derecho, la actual situación está perjudicando más a los consumidores sin asesoramiento jurídico ya que "los grandes compradores y vendedores de inmuebles tomaron decisiones y se pusieron a impugnar para estar en mejor posición para no pagar el impuesto".

Hay juristas, además, que cuestionan que la reforma del impuesto se haya adoptado por la vía de un real decreto-ley, y no por una ley. La ministra portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, justificó este lunes la "urgencia" de legislar para dar "seguridad jurídica" a los contribuyentes. "También existía urgencia por parte de los ayuntamientos, pues la ausencia de este impuesto afectaba gravemente a la estructura de sus cuentas en el momento en que están preparando sus proyectos de presupuestos para el próximo año"

Inquietud entre los propietarios

El Ayuntamiento de Madrid, desde que se tuvo conocimiento de la sentencia del Constitucional, no ha tramitado autoliquidaciones del impuesto de plusvalías. Durante estos días tanto a través de Línea Madrid como de las oficinas de atención al contribuyente se han atendido las consultas, que han sido unas 3.300 desde el día 26 de octubre. "Como es lógico a raíz de la sentencia, ha habido un incremento de cuestiones relacionadas con este tema. Estamos hablando de un un incremento diario medio del 60 % de cuestiones relacionadas con este impuesto", según fuentes municipales.

"Da la sensación de que se ha producido más ruido mediático que entre los clientes que querían vender su vivienda, aunque existían dudas sobre qué hacer; si vender o esperar a que se aclarase la situación", apunta Ferran Font director de estudios de Pisos.com. "Una de las partes más controvertidas ha sido la imposibilidad de reclamar lo pagado en los últimos cuatro años", añade. En todo caso, el directivo de Pisos.com constata que no se ha apreciado "ningún tipo de variación de precios desde el 26 de octubre achacable a la indefinición legal en torno al impuesto de plusvalías. Es una resolución que es más trascendente para los ayuntamientos que para los particulares", opina.

Dando por hecho que el conjunto de los ayuntamientos recauda alrededor de 2.600 millones al año por este impuesto, se podría hacer una estimación lineal aproximada sobre el impacto de unas vacaciones fiscales de 15 días: unos 107 millones de euros.

Operaciones relevantes de los últimos días

Es difícil conocer qué operaciones se han firmado ante notario en estos 15 días, pero el portal inmobiliario brainsre.news da cuenta, por ejemplo, de algunas de las transacciones inmobiliarias más relevantes en las dos últimas semanas, sin llegar a precisar si la firma ha sido efectiva o no en ese corto periodo.

Entre las transacciones inmobiliarias que, según este portal, han sido noticia en los últimos 15 días se cita la venta del edificio Estel en Barcelona (por unos 120 millones) o la adquisición de un inmueble en la calle Preciados de Madrid por parte de Mutualidad de la Abogacía (por unos 80 millones). El portal también hace referencia a una inversión de 36 millones en la localidad madrileña de Tres Cantos para la adquisición de 9.000 metros cuadrados donde construir viviendas o la adquisición del Hotel Hilton Alexandra de Barcelona, por 32,5 millones. En este último caso, fuentes cercanas al vendedor (la familia Borrell) aseguran que no aplica el impuesto porque "no se ha vendido el edificio sino la sociedad".

La adquisición de un nuevo hotel de lujo en Madrid por parte de Millenium se cifra en 30 millones. Por su parte la operación de compra de 150.000 metros cuadrados en Tenerife por parte de la firma Los Menceyes se valora en 20 millones, según la información recopilada por brainsre.news relativa a las dos últimas semanas, a partir de diversas fuentes citadas por el propio portal.

