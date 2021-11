La UE y EE UU aparcan su batalla comercial por el acero

La Unión Europea y Estados Unidos han acordado aparcar su disputa sobre el acero y el aluminio, anunció este sábado el vicepresidente de la Comisión Europea (CE) y responsable de Comercio, Valdis Dombrovskis.

"Hemos acordado con Estados Unidos poner en pausa nuestra disputa comercial sobre el acero y el aluminio y lanzar una cooperación en relación con un acuerdo global sobre un acero y aluminio sostenibles", dijo Dombrovskis a través de su cuenta en Twitter.

"Nuestro acuerdo será anunciado mañana por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden", añadió Dombrovskis.

We have agreed with 🇺🇸 to pause our steel & aluminium (232) trade dispute and launch cooperation on a Global Arrangement on Sustainable Steel & Aluminium.



