Pedro Sánchez llama a los agentes sociales a comprometerse con la reforma laboral: "El momento es ahora"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Economía, Nadia Calviño (i), durante la Cumbre del G20, este domingo en Roma. / EFE

Pedro Sánchez ha hecho un llamamiento a los agentes sociales para que se comprometan con la reforma laboral: "El momento es ahora". El presidente del Gobierno ha hecho estas declaraciones ante los medios que han seguido la comparecencia posterior a la reunión de clausura de la reunión del G-20 que ha tenido lugar este fin de semana en Roma (Italia). "Vamos a modernizar todos los elementos del sistema productivo", ha continuado. "La batalla que tenemos que ganar es la batalla del futuro".

Sánchez ha insistido en la necesidad de llegar a un acuerdo en relación a la legislación laboral. "Este Gobierno tendrá que hacer reformas muy importantes", ha indicado. Sobre si esta reforma gustará en Bruselas o no, ha respondido: "La actitud que he demostrado como presidente es no mirar hacia otro lado, sino mirar de frente a los problemas e intentar resolverlos".

Sánchez presume del papel de España en el G-20

Sánchez ha presumido del papel de España en los acuerdos del G-20. El presidente ha indicado que las conclusiones, que ha calificado de "claras, concretas, que van más allá de declaraciones de intenciones", van alineadas con los objetivos que tiene marcado España en el futuro próximo. Los compromisos ambientales y sociales del grupo de países más ricos del mundo "son acciones concretas y ambiciosas", ha indicado. "Entre todos hemos logrado este objetivo".

"Hemos tenido debates francamente productivos. Salgo satisfecho con los resultados", ha iniciado en su interlocución, tras agradecer el trabajo a Italia y su presidente del Gobierno, Mario Draghi, presidente de turno del G-20.

Iniciamos el segundo día de trabajo en el #G20RomeSummit con un encuentro entre jefes de Estado y de Gobierno. Por delante, una jornada clave para compartir propuestas que nos ayuden a hacer frente, desde la acción colectiva, a la gran amenaza de nuestra era: el cambio climático. pic.twitter.com/U5XrStMi2o — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 31 de octubre de 2021

Sánchez ha explicado que en este encuentro los trabajos han girado en torno a tres pilares: "las personas, el planeta y la prosperidad". Esto se traduce en conversaciones y compromisos en torno a la lucha global contra la pandemia, contra la emergencia climática y "por último demostrar nuestra determinación de todas las regiones del mundo para salir más fuertes de esta crisis y poder construir futuros mejores".

Sánchez ha recalcado el compromiso de España con la vacunación contra el Covid-19 de los países en desarrollo. "La protección de las personas lo mejor que podemos hacer es garantizar el acceso universal y equitativo a las personas a las vacunas", ha dicho. En este sentido, ha anunciado que el Gobierno de España va a cumplir su compromiso de donar 30 millones de vacunas hasta final de año y 20 millones de vacunas más en el primer trimestre de 2022. En total, España donará 50 millones de vacunas. "Algo más de una por cada ciudadano español", ha dicho. El G-20, ha explicado, se ha comprometido en esta cumbre a que el 70% de la población de todos los países del mundo vacunadas a mediados de 2022.

En relación al medio ambiente, Sánchez, que después de la cumbre del G-20 tiene previsto participar en la Cumbre de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP26) de la ciudad británica de Glasgow que comienza el lunes, ha recordado que el G-20 se ha comprometido a "incrementar el nivel de ambición" de los objetivos. Así, los países que forman parte del grupo, han decidido "limitar el aumento de la temperatura a 1,5º", un objetivo ambicioso, dado que se trata de medio grado menos de lo que se acordó en el Acuerdo de París de 2015. Además, los países incluyen el objetivo de donar 100.000 millones anuales para luchar contra el cambio climático en los países más pobres y se han comprometido a "adoptar acciones de impacto inmediato", en palabras del presidente: el final de las centrales térmicas antes de que acabe el año. "2021 es el año en el que el carbón quedará relegado a la historia", ha declarado Sánchez, quien ha añadido que en España ya se ha reducido la generación eléctrica de carbón en un 90%. "El acuerdo de este fin de semana es crucial para que otros también puedan andar el camino que hace cuatro años hizo el Gobierno de España".

Fiscalidad mínima del 15% para las empresas

Sánchez también ha valorado la decisión conocida este sábado de imponer una fiscalidad mínima a las multinacionales del 15%, una decisión que ha insinuado era uno de los objetivos del Gobierno de España ante esta cumbre. Este compromiso, ha dicho, "es el reflejo de nuestro deseo común de detener la carrera fiscal a la baja desde el punto de vista empresarial".

El presidente ha anunciado la creación de un nuevo fondo para reformas e inversiones abierto a todos los países, dependiente del Fondo Monetario Internacional, e "impulsado entre otros por España". Para este fondo, se van a reciclar 100.000 millones de dólares en derechos especiales de giro. España va a dedicar un 20% de estos derechos especiales de giro a este fondo, un mínimo de 350 millones de dólares "para la reducción de pobreza y el crecimiento", ha dicho el presidente.

