A más temperatura, mayor pérdida económica: el calor 'reduce' el PIB mundial

Una fábrica contaminante emite humo en Colonia, Alemania / Sopa Images/Zuma Press

Hasta el 18% del total de la economía mundial podría esfumarse en 2050 si las temperaturas aumentan en 3,2 grados centígrados, según informa un estudio de la reaseguradora Swiss Re con el título ‘No action not an option’ (’No actuar no es una opción’). Por ello, países como España han puesto en marcha planes de descarbonización.

El análisis se centra en 48 países que suponen el 90% del producto interior bruto mundial (PIB). Según los grados de aumento de la temperatura global, el impacto es uno u otro. Así, la reducción de valor de la economía se situaría en 2050 en torno al 4% si se cumplen los objetivos del Acuerdo de París, es decir, un aumento de la temperatura muy por debajo de los dos grados. Las contracciones del PIB aumentan a medida que lo hace el termómetro.

Para combatir estos impactos entidades como el Banco Mundial tienen planes de acción 2021-2025. Entre otras medidas apoyan a los países y al sector privado que maximizan las finanzas ligadas a combatir el cambio climático. El Banco Mundial se ha comprometido a elevar su objetivo de financiación climática al 35% del total de los compromisos en los próximos cinco años y a alinear los flujos de financiamiento con los objetivos del Acuerdo de París y lograr resultados que integren el clima y el desarrollo.

Esto debe compatibilizarse con facilitar el acceso a la energía a 760 millones de personas que carecen de ella y que muchos de los cuales viven en los países más pobres y son responsables de menos de la décima parte de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero.

Según el análisis de Swiss Re, las economías asiáticas serán las más afectadas por el calentamiento global, con un impacto que restaría el 5,5% del PIB de la zona en el mejor de los casos y que llegaría al 26,5%, en el peor de los escenarios. Según este estudio, China corre el riesgo de perder casi el 24% de su PIB en un escenario de aumentó de más de 3,2 grados de media. En EEUU, Canadá y Reino Unido, las pérdidas previstas serían del 10% en Europa, del 11%.

