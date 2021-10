Gobierno, CNMC y REE maniobran para evitar quiebras de eléctricas por la subida de precios

Preparan una reforma legal para proteger la liquidez de las compañías reduciendo el importe de las garantías para poder comprar electricidad. El Ejecutivo quiere impulsar el acceso de las comercializadoras a ayudas del ICO. CNMC expedienta a una veintena de compañías por no cumplir con los avales en pleno subidón del mercado eléctrico.

La espiral de subidas de la electricidad está poniendo en apuros a muchas comercializadoras pequeñas y medianas. La desorbitada alza del precio de los últimos meses, que sigue yendo de récord en récord, está provocando tensiones para muchas eléctricas independientes que no cuentan con el respaldo ni el músculo financiero de un gran grupo energético para aguantar el golpe.El Gobierno, la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) y Red Eléctrica trabajan conjuntamente en la preparación de una reforma legal para aligerar uno de los lastres con los que se están encontrando las pequeñas eléctricas.

Las comercializadoras deben presentar garantías ante OMIE -el operador del mercado eléctrico- y ante Red Eléctrica -el operador del sistema eléctrico- para demostrar que pueden pagar la energía comprada en el mercado eléctrico para suministrarla a sus clientes. Las eléctricas han de aportar garantías de pago que se calculan en función del volumen de energía que suelen necesitar para cubrir la demanda de sus clientes y también en función del precio medio de la electricidad.

En el actual contexto de fortísima subida del precio, el importe de las garantías que deben aportar las compañías también se ha disparado, lo que está generando problemas de liquidez en algunas compañías y poniéndolas en riesgo financiero. Gobierno, CNMC y REE analizan activamente fórmulas para rebajar esas cargas que soportan las compañías.

Entre las medidas que se analizan está la de acortar los periodos en que Red Eléctrica realiza las liquidaciones -ahora trimestrales- para ajustar la diferencia entre la electricidad que las comercializadoras han comprado en el sistema eléctrico y la que realmente necesitan para suministrar a sus clientes, según ha adelantado El Mundo.

Reduciendo los plazos, las comercializadoras que cumplen con sus pagos y con las garantías exigidas dispondrían de más liquidez al reducir el importe de los avales. Del mismo modo, con liquidaciones realizadas con plazos más cortos a los trimestres, las comercializadoras que incumplen con sus obligaciones y pueden acabar cometiendo fraudes podrían ser detectadas más rápidamente y se reduciría así el agujero económico que pueden provocar en el sistema eléctrico.

Este mismo mes, el Ministerio para la Transición Ecológica ha ordenado la inhabilitación de dos comercializadoras por incumplir con el sistema de garantías y la CNMC ha abierto expedientes contra siete comercializadoras por el mismo motivo. Además, en los próximos días la CNMC se dispone a incoar expedientes a otras quince comercializadoras más.

En paralelo, el Gobierno también está trabajando para impulsar que las comercializadoras eléctricas puedan acceder a líneas de crédito y a avales públicos del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para reforzar una liquidez golpeada por la espiral de encarecimiento de la electricidad, y evitar que puedan generarse problemas de solvencia para compañías viables.

Impacto en las comercializadoras

La intensidad del golpe de la subida de la electricidad en las cuentas de las comercializadoras depende de la estrategia comercial (si pueden trasladar al cliente parte de la subida o no) y de la estrategia compras de energía de cada compañía (si cuentan con cobertura y han comprado la electricidad a un precio inferior al que actualmente marca el mercado). Pero las comercializadoras no integradas en grandes grupos energéticos reconocen que la tesorería de muchas empresas se está tensionando por la espiral de precios y por algunos cambios regulatorios adoptados por el Gobierno.

"Los precios altos estresan la tesorería porque tenemos que presentar más garantías para comprar la energía y porque las comercializadoras compran la energía antes de cobrársela al cliente", explica Javier Bescós, presidente de la Asociación de Comercializadores Independientes de Energía (ACIE), que también advierte el golpe a la liquidez del grupo por los retrasos de facturación provocados por las reformas del Gobierno.

"Estamos financiando la rebaja del IVA. Cobramos a los clientes con un 10% de IVA y pagamos sus contratos con las distribuidoras al 21%. Esto no se compensará hasta que Hacienda nos devuelva el exceso de IVA pagado en mayo o en junio de 2022", se queja el directivo. Desde ACIE se denuncia también los retrasos en el envío de lecturas de consumo por parte de las distribuidoras, lo que impide que las comercializadoras puedan facturar a sus clientes. "Si no se factura, no se cobra, y aumenta la tensión de tesorería. Nos hemos visto obligados a comunicar a la CNMC los casos concretos de retrasos reiterados de algunas distribuidoras eléctricas".

