Así convierte GRAVITEO el Circuit de Barcelona-Catalunya en el mayor encuentro de skate, scooter y roller de España
El festival reunirá del 16 al 19 de julio competiciones nacionales e internacionales, pruebas populares y una programación que convertirá el Circuit de Barcelona-Catalunya en un gran punto de encuentro del deporte urbano
El GRAVITEO Urban Sports Festival aterriza en el Circuit de Barcelona-Catalunya con una propuesta que reunirá deporte urbano, cultura contemporánea, ocio y experiencia de festival en un mismo espacio abierto al público y sin ningún coste. Esta cita nace para convertir la competición en un punto de encuentro donde atletas, aficionados y público general compartan una experiencia común alrededor del deporte, la comunidad y la cultura urbana.
Durante varios días, el recinto de Montmeló acogerá competiciones internacionales y nacionales de escalada, skateboarding, roller freestyle y scooter, además de pruebas populares de patinaje de velocidad y running de 5K y 10K. El acceso será gratuito mediante inscripción previa y ticket digital, en un formato pensado para aficionados, pero también para familias, jóvenes y público general que buscan un fin de semana diferente y activo.
Campeonatos de España sobre ruedas
El enfoque deportivo de GRAVITEO tendrá uno de sus grandes centros de atención en el mayor encuentro de skate, scooter y roller de España. El festival reunirá en el Circuit de Barcelona-Catalunya el Campeonato de España de Skateboarding - Street, el Campeonato de España de Skateboarding - Vert, el Campeonato de España de Roller Freestyle - Street, el Campeonato de España de Roller Freestyle - Vert y el Campeonato de España de Scooter - Street, configurando una programación pionera y una de las grandes citas del calendario nacional.
La convivencia de estas competiciones en un mismo entorno permitirá acercar de una manera atractiva la diversidad del deporte urbano actual mientras se disfruta de la experiencia del festival. No se trata únicamente de ver finales, rondas clasificatorias o actuaciones de algunos de los mejores riders del panorama nacional, sino también de descubrir cómo cada modalidad aporta una forma distinta de competir, expresarse y conectar con el entorno.
GRAVITEO busca reunir en un mismo espacio disciplinas que hasta ahora rara vez habían compartido protagonismo dentro de un evento de estas dimensiones, reforzando la idea de que el deporte urbano también es espectáculo, cultura y experiencia compartida.
Escalada de élite y participación del público
La escalada tendrá también un papel protagonista dentro del festival, con el Campeonato de Europa de Escalada en Bloque y una Copa de Europa de Escalada de Velocidad. La presencia de estas pruebas refuerza la dimensión internacional de GRAVITEO y muestra por qué esta disciplina ha crecido tanto en los últimos años. La espectacularidad, la rapidez de movimientos y la precisión conectarán en el Circuit de Barcelona-Catalunya con una comunidad cada vez más amplia.
Junto a las pruebas oficiales, el público podrá participar en actividades populares que permitirán vivir el deporte desde dentro y no únicamente como espectador.
Patinaje de velocidad y running de 5K y 10K completan una programación pensada para un público que entiende el deporte como parte de su día a día y busca nuevas experiencias.
Un festival para vivir el deporte desde dentro
GRAVITEO no está planteado como una agenda en la que se suceden pruebas aisladas, sino como una experiencia continua. Cada asistente —solo, con amigos o en familia— podrá moverse entre zonas de competición, espacios de ocio, música, DJ, food trucks, market o experiencias inmersivas que transformarán el Circuit de Barcelona-Catalunya en un entorno vivo durante toda la jornada.
Buena parte de la fuerza del evento está precisamente en esa convivencia entre deportes: un aficionado al skate podrá acercarse a la escalada, una familia descubrir el roller freestyle o un visitante atraído por el ambiente terminar conectado con una disciplina que no conocía.
La cultura urbana y el deporte tomarán el protagonismo durante unos días en el Circuit de Barcelona-Catalunya, convertido en el escenario que reunirá **alta competición, comunidad y distintas formas de vivir el movimiento.
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