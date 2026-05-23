El Rayo remonta en Vitoria, pero no llega a puestos europeos

Se jugaba mucho el Rayo Vallecano ante un Alavés matemáticamente salvado. Los de Íñigo Pérez necesitaban ganar y que no lo hicieran sus vecinos de Getafe para certificar vía liga su presencia en Europa. No pudo ser, pero aún les queda una bala en la final de Leipzig para clasificarse a la Uefa Europa League.

Comenzó con más ritmo el conjunto local que el Rayo Vallecano y enseguida se acercó a los dominios de Cárdenas.Un gran jugada de Abde Rebbach estuvo cerca de encontrar rematador claro dentro del área de un Rayo, que saltó con una presión alta y estuvo a punto de mover el marcador con un buen remate de Carlos Martín que despejó Antonio Sivera a los diez minutos con una gran estirada.

La conexión entre Ángel Pérez y Toni Martínez, el delantero del momento, volvió a funcionar. En el minuto 13, un buen desmarque del maño, le permitió poner el balón en el primer palo para que la empujara el goleador murciano y establecer el 1-0.

El Alavés estuvo más entero y funcionó como un bloque. Justo en el tiempo de refrigeración cayó lesionado Víctor Parada por un pisotón y tuvo que ser sustituido por Carlos Protesoni, cuando Toni Martínez puso a prueba a Cárdenas con un disparo muy lejano y potente que obligó a estirarse al guardameta rayista, que tuvo trabajo en la primera parte.

En la segunda mitad, Mendizorroza fue una fiesta para celebrar la permanencia, a pesar de que la peña más numerosa, Iraultza 1921, decidió abandonar la grada a los 10 minutos de partido, tras la detección de dos seguidores por parte de la Policía Autónoma Vasca antes del encuentro.

El equipo vitoriano se animó y estuvo cerca de ampliar la renta con una serie de remates consecutivos que acabaron con el balón en los brazos de Cárdenas. Primero fue Ángel Pérez, después Lucas Boyé estrelló el rechace en el poste y en el siguiente intento, Pablo Ibáñez no pudo empujarla.

El Alavés llegaba fácil pero perdonó en varias ocasiones y fue el Rayo el que aprovechó la falta de contundencia de los locales.

Los rayistas avisaron primero en un saque de esquina, pero se encontraron con Antonio Sivera, que no pudo hacer nada en el segundo intento de los de Iñigo Pérez. Camello ganó la espalda a la defensa albiazul y resolvió con tranquilidad la salida del portero alavesista.

El Rayo se animó con el empate y se lanzó al ataque en busca de un remontada que veían cerca en un partido que se rompía por momentos.

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El Alavés se deshizo atrás y el Rayo lo aprovechó para darle la vuelta con un segundo gol más cómodo de lo previsto, después de que Camello encontrara a Nteka dentro del área y tuvo el tiempo suficiente para acomodarse y anotar el gol de la victoria en el minuto 90.