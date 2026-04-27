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Moeve Fútbol Zone 1x23: la jornada 32 de LaLiga a debate con D’Alessandro
Moeve Fútbol Zone regresa hoy, 27 de abril, con un nuevo programa en el que el foco estará puesto en el análisis de la jornada 32 de LaLiga EA Sports, con la participación de Jorge D’Alessandro y el repaso a lo más destacado del fin de semana en el fútbol nacional
La emisión arranca con la editorial de Christian Blasco, que introduce las claves de la actualidad futbolística antes de dar paso al repaso de la jornada a cargo de Xavi Espinosa, centrado en resultados, clasificación y las imágenes más destacadas de LaLiga EA Sports, LaLiga Hypermotion y Liga F Moeve.
La jornada 32, a debate
El bloque principal del programa comienza con la intervención del exfutbolista y entrenador Jorge D’Alessandro, que aporta su visión sobre el momento actual del fútbol. A continuación, la tertulia con Alejandro Segura y Juli Garcia analiza en profundidad lo que ha dejado la jornada 32 de LaLiga EA Sports, en un tramo decisivo de la temporada. El análisis se completa con la sección de La Firma Prensa Ibérica, en la que Sebastià Adrover, del Diari de Mallorca, ofrece las claves del partido entre Deportivo Alavés y RCD Mallorca.
Moeve Fútbol Zone
El programa puede verse en todas las cabeceras digitales de Prensa Ibérica, y en las redes sociales oficiales de SPORT, donde los aficionados podrán participar mediante encuestas, comentarios y secciones interactivas
Liga Hypermotion y partidos clave
El programa también dedica espacio a la LaLiga Hypermotion, con Mario Jiménez, que repasa la jornada 37 y desgrana las claves de la categoría. Además, en el bloque de La Firma Prensa Ibérica, el periodista Xane Silveira, de La Opinión A Coruña, ofrece las tres claves del encuentro entre Burgos y Deportivo de La Coruña.
Liga F y LaLiga Genuine Moeve
En clave femenina, Maria Tikas repasa la jornada de La Liga F Moeve y destaca los tres mejores goles del fin de semana. El espacio “Fútbol para todos” pone el foco en la LaLiga Genuine Moeve, con la intervención de Xavi Espinosa, que analiza lo que ha dado de sí la tercera fase celebrada en Granada.
El pulso de la jornada en redes
Antes del cierre, Joaco Soneira repasa la actualidad a pie de calle y selecciona las mejores imágenes que ha dejado la jornada en redes sociales. Un programa que combina análisis, debate y actualidad en un momento clave de la temporada.
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