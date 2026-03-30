El Atlético de Madrid supera los 158.000 socios, récord del club: solo hay cinco equipos con más

El Atlético de Madrid superó los 158.000 socios, cifra récord en la entidad colchonera, en el primer trimestre de 2026, periodo en el que más de 6.000 aficionados rojiblancos se dieron de alta en la club madrileño.

"La gran familia rojiblanca continúa creciendo día tras día. Después de haber cerrado el año 2025 con un registro récord de 151.831 socios, esta cifra supera ya los 158.000 en el primer trimestre de 2026", informó el club en un comunicado.

Ahora, la condición de socio en el Atlético va ligada al año natural y no a la temporada deportiva, de modo que la validez del carné de socio se extiende desde el 1 de enero y hasta el 31 de diciembre de cada año natural.

Sexto del mundo

Según las cifras que ha publicado el diario Mundo Deportivo, En el ámbito mundo mundial el Atlético está entre los diez clubes del mundo con mayor número de socios. Estaría rondando los 170.000 que tiene el Barça; y todavía se situaría lejos de los más de 340.000 de Boca Juniors; los 352.000 de River Plate; los más de 360.000 del Real Madrid; o los más de 400.000 que tienen Bayern de Múnich y Benfica.

Nahuel Molina celebra un gol. / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Más 58.000 nuevos socios han llegado a la entidad rojiblanca en la última década. A inicios de 2017 contaba con algo más de 100.000 socios. En enero de 2025 eran ya más de 145.000. A esto hay que sumarle que a finales de 2025, el equipo madrileño también logró un récord histórico de 61.304 abonados

Las ventajas de los socios

Según relató el club, la admisión de nuevos socios permanece abierta durante todo el año, de modo que en cualquier momento un aficionado atlético puede darse de alta como nuevo socio del club y disfrutar de todas las ventajas y beneficios --prioridad para comprar entradas, descuentos y solicitud de entradas visitantes-- desde su correspondiente fecha de alta hasta el 31 de diciembre.

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Igualmente, los socios tienen acceso gratuito a partidos del Atlético de Madrid Femenino y del Atlético Madrileño de esta temporada, descuentos y promociones en tiendas oficiales, descuento en el tour del Riyadh Air Metropolitano y en Atleti Tour & Museum.