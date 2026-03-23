Copa de España de Escalada en Cáceres: horarios, dónde verla y todo lo que necesitas saber

La Copa de España de Escalada se celebrará los días 28 y 29 de marzo en el Rocódromo Alberto Ginés de Cáceres, una cita que reunirá a unos 300 escaladores y que sitúa a la ciudad como uno de los epicentros del calendario nacional. La competición, organizada bajo el paraguas de la FEDME, combinará espectáculo y una experiencia pensada tanto para los deportistas como para quienes acudan a vivirla en directo.

El evento contará con las disciplinas de bloque y velocidad, distribuidas en las categorías Sub 15, Sub 17, Sub 19 y absoluta.

Horarios y finales

El programa se desarrollará durante el último fin de semana de marzo con una intensa agenda desde primera hora del sábado para las categorías inferiores: la jornada arrancará en bloque a las 8:00h en Sub 15, a las 10:30h en Sub 17 y a las 13:00h en Sub 19. Las clasificatorias de velocidad vendrán a continuación, antes de que comiencen las finales de bloque ese mismo sábado por la tarde:

17:00h - Inicio de las finales de bloque Sub 19

18:45h - Inicio de las finales de bloque Sub 17

20:30h - Inicio de las finales de bloque Sub 15

El domingo es turno para la categoría absoluta y para las finales de velocidad en categorías inferiores. A las 8:00h comienza la clasificatoria absoluta de bloque para pasar a la clasificatoria de velocidad a las 14:30h, tanto en categoría absoluta como en Sub 19. En cuanto a las finales, el horario es el siguiente:

16:00h - Inicio de las finales de velocidad Sub 19 y absoluta

Por lo que respecta a la final de bloque en categoría absoluta, el horario es el siguiente:

18:00h - Inicio de las finales de bloque en absoluta

Dónde ver la competición en directo

Además de en la instalación de alto rendimiento ‘Alberto Ginés’, la Copa de España de Escalada también podrá seguirse a distancia. Las finales de bloque absoluta y las finales de velocidad, tanto Sub 19 como absoluta, serán retransmitidas en directo a través de RTVE Play.

Además, estas mismas finales podrán verse en diferido en Teledeporte, facilitando el acceso a quienes no puedan seguir la competición en tiempo real.

Una experiencia completa para el público

Más allá de la competición, el evento contará con espacios pensados para el público asistente. Habrá una zona de restauración con cafetería y una barra al aire libre, que permitirá disfrutar de la jornada con comodidad. El recinto también acogerá distintas activaciones de marca, generando un ambiente distendido, entretenido y dinámico más allá del muro.

Accesos, parking y servicios para autocaravanas

El acceso al Rocódromo Alberto Ginés se realizará a través de la Ciudad Deportiva de Cáceres, donde habrá un parking público disponible en la entrada de las instalaciones para asistentes, familiares y acompañantes.

En el caso de autocaravanas, se permitirá el estacionamiento en la zona, aunque no estará permitido acampar. Para servicios como vaciado de aguas, suministro eléctrico u otras necesidades, se podrá recurrir a áreas habilitadas en Cáceres o en sus alrededores.

La Copa de España de Escalada en Cáceres no es solo una cita deportiva más dentro del calendario nacional, sino también una oportunidad para seguir consolidando el crecimiento de una disciplina que, en los últimos años, ha ganado visibilidad y nuevos practicantes en todo el país. El hecho de que se celebre en el Rocódromo Alberto Ginés, una instalación que se ha convertido en referencia refuerza además el papel de la ciudad como escenario habitual de grandes competiciones.

Durante dos jornadas, el público podrá ver de cerca cómo se compite al más alto nivel en bloque y velocidad, dos modalidades que combinan técnica, potencia y precisión, y que han contribuido a acercar la escalada a un público cada vez más amplio. Un fin de semana, en definitiva, en el que el deporte se vive tanto dentro del muro como fuera de él, con un ambiente que trasciende la competición y que vuelve a situar a Cáceres en el mapa de la escalada nacional.