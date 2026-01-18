El Rayo pone a prueba su reacción liguera visitando a un Celta que mira a Europa

El RC Celta busca este domingo ante el Rayo Vallecano en ABANCA Balaídos (18.30 horas) asaltar las posiciones europeas de LaLiga EA Sports, en una vigésima jornada, la primera de la segunda vuelta, en la que el Valencia CF visita Getafe (14.00 horas) con la esperanza de abandonar la zona de descenso.

Antes de recibir el jueves al Lille en Liga Europa, los gallegos esperan refrendar su buen momento en la competición doméstica, donde son séptimos y no caen desde el pasado 30 de noviembre, cuando claudicaron ante el RCD Espanyol; desde entonces, suman cinco jornadas consecutivas sumando, con un empate y cuatro victorias, las dos últimas este inicio de año ante Valencia (4-1) y Sevilla FC (0-1).

Un gol de penalti de Marcos Alonso en el minuto 88 les permitió triunfar en el Sánchez-Pizjuán y alcanzar los 29 puntos, los mismos que sitúan sexto al Real Betis; el empate entre celestes y verdiblancos en la primera vuelta hará que en caso de cosechar el mismo resultado -los béticos se miden con el Villarreal- todo se decida por la diferencia de goles, ahora mismo de +6 para los andaluces y de +5 para el cuadro vigués.

Reacción ante el Mallorca

Enfrente, el Rayo, eliminado esta semana en Copa por el Alavés (2-0), cortó la pasada jornada una sangría que duraba ya más de dos meses y medio. Desde que el 26 de octubre ganasen al Deportivo Alavés, los de Iñigo Pérez habían enlazado ocho encuentros ligueros sin vencer, tres derrotas y cinco empates que les habían puesto en una situación incómoda.

Sin embargo, el 2-1 frente al RCD Mallorca aplacó las dudas en Vallecas e hizo que el equipo se elevase hasta la décima plaza gracias a sus 22 unidades, a siete de las posiciones de privilegio y cinco sobre los puestos de peligro.

Por el cuadro celeste, Claudio Giráldez no contará por decisión técnica con Fran Beltrán, Ferran Jutglà, Franco Cervi ni Mihailo Ristic, mientras que los rayistas lamentarán las bajas de Óscar Valentín, expulsado ante los baleares, de los lesionados Abdul Mumin, Luiz Felipe, Andrei Ratiu y Diego Méndez, y de Pathé Ciss, que jugará la final de la Copa África con Senegal, con la duda del tocado Unai López.