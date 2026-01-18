El Getafe recibe al Valencia en duelo de urgencias por la salvación

En el partido que abre la jornada dominical, Getafe y Valencia enfrentan sus urgencias, más acuciantes para el equipo 'che', que marca la zona de descenso y que espera aprovechar la alegría copera para tratar de tomar impulso en LaLiga.

Los de Carlos Corberán se impusieron al Burgos (0-2) y sellaron su pase a cuartos en el 'torneo del KO', la única competición en la que se están mostrando solventes este curso. En el campeonato doméstico, arrastran ya seis fechas sin saborear la victoria -cuatro empates y dos derrotas-.

Sus resultados le dejan en la decimoctava plaza, la primera que marca el descenso, con 17 puntos, aunque la zona de salvación está a solo uno, por lo que ansían una reacción que les haga afrontar con más confianza la segunda vuelta.

5 derrotas en el último mes

El cuadro azulón, eliminado en Copa precisamente por los burgaleses en dieciseisavos, han vivido un último mes y medio pésimo, con cinco derrotas y un empate entre todas las competiciones. En LaLiga, donde son duodécimos con 21 unidades, cuatro más que los valencianistas, no ganan desde el 28 de noviembre, ante el Elche.

Mouctar Diakhaby, Thierry Correia y Julen Agirrezabala no estarán disponibles para el técnico 'che', pendiente del estado de Hugo Duro y de Dani Raba. José Bordalás no podrá contar con Abdel Abqar, Borja Mayoral, Abu Kamara y Davinchi, todos por lesión.