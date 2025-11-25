Moeve Fútbol Zone 1x02: ¿Qué le pasa al Madrid? El Barça aprieta LaLiga

Christian Blasco se puso al frente del espacio para ordenar un fin de semana que dejó más incógnitas que certezas. El programa arrancó con su editorial, una fotografía clara del momento que atraviesan las principales competiciones antes de entrar en materia.

Acto seguido, fue el turno de Xavi Espinosa, que repasó lo más destacado de la jornada en LALIGA EA SPORTS, LALIGA HYPERMOTION y la Liga F Moeve: movimientos en la tabla, resultados que cambian inercias y un calendario que ya empieza a calcularse con precisión de noviembre.

El bloque central de la noche lo protagonizaron Irati Vidal y Albert Fernández, que se sumaron como tertulianos para desgranar las claves de la jornada 13 de LALIGA EA SPORTS. Entre líneas, decisiones arbitrales, estados de forma y pequeños detalles que deciden partidos, la conversación buscó entender qué explica el momento competitivo de cada equipo.

Moeve Fútbol Zone El programa puede verse en todas las cabeceras digitales de Prensa Ibérica, y en las redes sociales oficiales de SPORT, donde los aficionados podrán participar mediante encuestas, comentarios y secciones interactivas.

El viaje del día continuó con la Conexión Moeve. En esta ocasión, el programa conectó con Iván Carsí, periodista de Superdeporte, para tomar el pulso a la actualidad en la Comunitat Valenciana. El foco recayó en el derbi Levante–Valencia C.F, un partido con rivalidad evidente, dos dinámicas muy distintas y una lectura emocional que solo alguien que vive la plaza desde dentro puede explicar.

La segunda mitad del programa acercó el micrófono a dos competiciones que vienen dando mucho que hablar. Por un lado, la LALIGA HYPERMOTION, cada vez más apretada y con varios equipos encadenando resultados que reconfiguran expectativas. Por otro, la mirada experta de María Tikas, que repasó la última hora de la Liga F Moeve y destacó a las jóvenes futbolistas que, a estas alturas de la temporada, están firmando actuaciones que obligan a mirar hacia el futuro.

El bloque ‘Fútbol para todos’ puso voz al arranque de LALIGA Genuine, con Blanca Sánchez explicando cómo se vivió el torneo inaugural de la temporada este fin de semana en Tarragona. Un espacio que recordó, una vez más, que el fútbol tiene muchas capas y no todas pasan por la élite.

Y antes del cierre, llegó el turno de las redes: Joaco Soneira trajo un vídeo de opinión captado a pie de calle y la imagen de la jornada, esa fotografía capaz de resumir mejor que cualquier frase lo que dejó el fin de semana.

Con un menú variado y una mirada que busca ir más allá del titular, Moeve Fútbol Zone afrontó su segunda entrega con la misma premisa del estreno: contar el fútbol español desde dentro, con voces que lo viven de verdad.