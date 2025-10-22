Real Madrid-Juventus de Champions League:

16/09/2025 Kylian Mbappe of Real Madrid CF celebrates a goal during the UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD1 match between Real Madrid C.F. and Olympique de Marseille at Estadio Santiago Bernabeu on September 16, 2025 in Madrid, Spain. DEPORTES Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press / Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa / Europa Press