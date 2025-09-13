LaLiga
El Getafe baja de la nube al Oviedo (2-0)
Luis Milla sirvió en bandeja a Mario Martín y a Borja Mayoral los dos tantos del conjunto local
Nacho Vidal tuvo que ser trasladado al hospital tras un fuerte choque con Diego Rico
EFE
El Getafe se impuso al Real Oviedo (2-0) en un partido de marcado carácter táctico y escasas oportunidades, resuelto gracias al acierto a balón parado de Luis Milla. El centrocampista asistió en las dos jugadas que dieron origen a los goles de Mario Martín y Borja Mayoral.
El conjunto de José Bordalás puso fin a una racha de cinco derrotas consecutivas como local, que se prolongaba desde marzo, cuando venció al Atlético de Madrid (2-1). El Coliseum, todavía en obras y con aforo reducido, dejó esta vez un triunfo clave para recuperar confianza.
Milla fue el gran protagonista del encuentro. El centrocampista madrileño, referencia técnica en el esquema azulón, ejecutó con precisión dos faltas que terminaron en los tantos de Martín y Mayoral, suficientes para doblegar a un Oviedo que apenas generó peligro.
El Getafe llegaba reforzado tras poder inscribir a varios jugadores que no habían estado disponibles en las tres primeras jornadas. Entre ellos, Kiko Femenía y Abdel Abqar, que fueron titulares. En ataque, Mayoral ocupó el lugar de Christantus Uche, traspasado al Crystal Palace en los últimos días del mercado.
Por parte del Oviedo, el técnico introdujo cuatro novedades en el once inicial: Haissem Hassan, Javi López, Josip Brekalo y Álex Forés. Sin embargo, el equipo asturiano no logró traducir esos cambios en superioridad ofensiva y terminó cediendo ante la eficacia del rival.
Con ese guión, ninguno de los dos equipos hizo absolutamente nada hasta el tiempo añadido del primer acto. El duelo, muy táctico, sin ocasiones y muy embarullado, se alargó casi once minutos por un choque cabeza con cabeza entre Diego Rico y Nacho Vidal que obligó al segundo a abandonar el encuentro pasado el cuarto de hora.
Sólo Adrián Liso y Abqar, con dos disparos lejanos que no vieron portería, y Forés, con otro intento que se encontró con el cuerpo de Djené Dakonam, generaron algo digno de mención. Y cuando los 8.657 espectadores del Coliseum desenfundaban el bocadillo, apareció Milla para revolucionar el encuentro. El centrocampista del Getafe es, sin duda, uno de los tres mejores jugadores de su equipo. Juega, hace jugar, trabaja como el que más y además tiene una calidad espectacular en su bota derecha que no dudó en utilizar para servir a sus compañeros en bandeja los dos goles del partido.
Mario Martín y Mayoral no desaprovecharon dos faltas lanzadas por su compañero para cabecear a la red los dos únicos tantos de la primera parte. En los minutos 49 y 54 del añadido, terminaron con el Oviedo, que entre medias de cada gol pudo empatar con un disparo de Alberto Reina que golpeó en el travesaño de la portería defendida por David Soria.
Un 2-0 a favor para el Getafe es casi una ventaja inabordable para casi cualquier rival. Aunque el Oviedo agitó el banquillo con la entrada de Santi Cazorla, Santiago Colombatto y Fede Viñas -terminaría expulsado-para la última media hora, no cambió nada.
El Getafe, fiel a su estilo, defendió su renta sin concesiones. Hasta pudo ampliarla con ocasiones de Liso y Mayoral. No hizo falta. La tercera victoria en cuatro jornadas ya estaba asegurada y el Coliseum, por fin, volvió a sonreír. El responsable tuvo un nombre propio: Luis Milla. Su calidad fue diferencial para desnivelar un partido que parecía condenado al 0-0.
Ficha técnica
2.- Getafe: Soria; Kiko Femenía (Juan Iglesias, min. 67), Djené (Davinchi, min. 46), Duarte, Abqar (Ismael, min. 73), Diego Rico; Mario Martín (Neyou, min. 85), Milla, Arambarri; Borja Mayoral (Kamara, min. 68) y Liso (Coba, min. 92).
0.- Oviedo: Aaron; Nacho Vidal (Lucas Ahijado, min. 16), David Costas, Dani Calvo, Javi López (Rahim, min. 65); Hassan, Dondencker, Reina (Colombatto, min. 58), Brekalo (Cazorla, min. 58); Ilic y Forés (Viñas, min. 58).
Goles: 1-0, min. 45+4: Mario Martín; 2-0, min. 45+9: Borja Mayoral.
Árbitro: José Luis Guzmán Mansilla (Comité Andaluz). Mostró cartulina amarilla a Dani Calvo (min. 52), Lucas Ahijado (min. 59), Paunovic (min. 70), Dendoncker (min. 80) e Ilic (min. 92) por parte del Oviedo. También amonestó a Neyou (min. 95) por parte del Getafe y expulsó a Fede Viñas por doble amonestación (mins. 79 y 80).
Incidencias: partido correspondiente a la cuarta jornada de LaLiga EA Sports disputado en el Coliseum de Getafe ante 8.657 espectadores. Se guardó un minuto de silencio en memoria de todos los aficionados fallecidos del Getafe la temporada pasada y de Juan Mesa Gil, ex futbolista del Oviedo.
