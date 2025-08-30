Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

FÚTBOL

Este es el calendario de Real Madrid y Atlético en la liguilla de la Champions

El Atlético de Madrid jugará en Anfield a las 21:00 del miércoles

Real Madrid y Athletic empiezan en casa; Barça, Atlético y Villarreal fuera

Real Madrid y Athletic empiezan en casa; Barça, Atlético y Villarreal fuera

Javier Niño González

Madrid

El Real Madrid y el Athletic empezarán la Liga de Campeones 2025/26 como locales ante el Marsella y el Arsenal, respectivamente, mientras que el Barcelona visitará al Newcastle, el Atlético de Madrid al Liverpool y el Villarreal al Tottenham.

El Athletic será el primer equipo español en entrar en liza, al jugar frente a los 'gunners' en San Mamés a las 18:45 del martes 16 de septiembre, día en el que se estrenarán Real Madrid y Villarreal a las 21:00.

El Atlético de Madrid jugará en Anfield a las 21:00 del miércoles 17 y el Barcelona en St. James Park a esa misma hora, pero del jueves 18.

Formato de la nueva Champions League

La competición mantiene el formato estrenado la pasada temporada, con una liguilla única de 36 equipos en lugar de la tradicional fase de grupos. Cada club jugará ocho partidos en total y, al término de esta fase, los ocho primeros clasificados accederán directamente a octavos de final. Los equipos que finalicen entre la novena y la vigésimo cuarta posición disputarán un playoff en febrero que definirá las ocho plazas restantes para los octavos.

Eliminatorias a partir de febrero

Tras la fase de liga, comenzará la etapa decisiva de la Champions 25/26. El playoff de acceso a octavos tendrá lugar los días 17 y 18 de febrero (ida) y 24 y 25 de febrero (vuelta). Posteriormente, en marzo se jugarán los octavos de final, en abril los cuartos y entre finales de abril y principios de mayo las semifinales.

Playoff de acceso a octavos: 17/18 y 24/25 de febrero de 2026

Octavos de final: 10/11 y 17/18 de marzo de 2026

Cuartos de final: 7/8 y 14/15 de abril de 2026

Semifinales: 28/29 de abril y 5/6 de mayo de 2026

Final: 30 de mayo de 2026, en el Puskás Aréna de Budapest

Dónde ver la Champions League 2025-26

Los partidos de la Champions League 2025-26 se podrán ver en TV y online a través de los canales Movistar Liga de Campeones de Movistar Plus, que posee los derechos de la competición en España.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. El Bernabéu se reinventa: todo lo que hay detrás de las reformas provocadas por el partido de la NFL
  2. Madrid, Ext.', el documental que hace que los madrileños se reconcilien con su ciudad
  3. Madrid tiene un parque más grande que el Central Park de Nueva York: ¿lo has visitado alguna vez?
  4. Francis Bacon, el pintor que murió en Madrid mientras intentaba recuperar un antiguo amor
  5. ¿Brigadas forestales o brigadas de refuerzo? Diferencias entre los bomberos que salvan Madrid de las llamas: 'Los sueldos son 10.000 euros más bajos
  6. Así amanece Madrid tras el incendio en Collado Mediano: ¿por qué sigue oliendo a humo en la capital?
  7. Tres amigas, una ceremonia compartida y 'gasto cero': así es la Macroboda 2.0 de San Sebastián de los Reyes
  8. El genio autodidacta que creó los dos videojuegos españoles más vendidos de la historia: 'Aún no tengo un trabajo de verdad

Gavi sufre "molestias" en la rodilla derecha, la que se operó en 2023, y causa baja para Vallecas

Gavi sufre "molestias" en la rodilla derecha, la que se operó en 2023, y causa baja para Vallecas

Norris 'asusta' antes de la pole y Russell frena a Alonso

Norris 'asusta' antes de la pole y Russell frena a Alonso

Sergio Ramos se pasa a la música con un guiño al madridismo: lanza 'Cibeles', su primera canción en solitario

Sergio Ramos se pasa a la música con un guiño al madridismo: lanza 'Cibeles', su primera canción en solitario

La exposición continuada a las olas de calor acelera el ritmo de envejecimiento

La exposición continuada a las olas de calor acelera el ritmo de envejecimiento

Sanciones comerciales, científicas o una flota internacional contra el bloqueo: propuestas europeas para salvar Gaza

Sanciones comerciales, científicas o una flota internacional contra el bloqueo: propuestas europeas para salvar Gaza

El CECOD constata que las lluvias traen una "mejoría significativa" en los seis incendios que siguen activos

El CECOD constata que las lluvias traen una "mejoría significativa" en los seis incendios que siguen activos

Asesinado a tiros en Leópolis el expresidente del Parlamento de Ucrania, Andri Parubi

Asesinado a tiros en Leópolis el expresidente del Parlamento de Ucrania, Andri Parubi

Así fue el rescate a un burro que había caído en un pozo en Robledo de Chavela, Madrid

Así fue el rescate a un burro que había caído en un pozo en Robledo de Chavela, Madrid