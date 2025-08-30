FÚTBOL
Este es el calendario de Real Madrid y Atlético en la liguilla de la Champions
El Atlético de Madrid jugará en Anfield a las 21:00 del miércoles
El Real Madrid y el Athletic empezarán la Liga de Campeones 2025/26 como locales ante el Marsella y el Arsenal, respectivamente, mientras que el Barcelona visitará al Newcastle, el Atlético de Madrid al Liverpool y el Villarreal al Tottenham.
El Athletic será el primer equipo español en entrar en liza, al jugar frente a los 'gunners' en San Mamés a las 18:45 del martes 16 de septiembre, día en el que se estrenarán Real Madrid y Villarreal a las 21:00.
El Atlético de Madrid jugará en Anfield a las 21:00 del miércoles 17 y el Barcelona en St. James Park a esa misma hora, pero del jueves 18.
Formato de la nueva Champions League
La competición mantiene el formato estrenado la pasada temporada, con una liguilla única de 36 equipos en lugar de la tradicional fase de grupos. Cada club jugará ocho partidos en total y, al término de esta fase, los ocho primeros clasificados accederán directamente a octavos de final. Los equipos que finalicen entre la novena y la vigésimo cuarta posición disputarán un playoff en febrero que definirá las ocho plazas restantes para los octavos.
Eliminatorias a partir de febrero
Tras la fase de liga, comenzará la etapa decisiva de la Champions 25/26. El playoff de acceso a octavos tendrá lugar los días 17 y 18 de febrero (ida) y 24 y 25 de febrero (vuelta). Posteriormente, en marzo se jugarán los octavos de final, en abril los cuartos y entre finales de abril y principios de mayo las semifinales.
Playoff de acceso a octavos: 17/18 y 24/25 de febrero de 2026
Octavos de final: 10/11 y 17/18 de marzo de 2026
Cuartos de final: 7/8 y 14/15 de abril de 2026
Semifinales: 28/29 de abril y 5/6 de mayo de 2026
Final: 30 de mayo de 2026, en el Puskás Aréna de Budapest
Dónde ver la Champions League 2025-26
Los partidos de la Champions League 2025-26 se podrán ver en TV y online a través de los canales Movistar Liga de Campeones de Movistar Plus, que posee los derechos de la competición en España.
