Sorpresa en el once del Real Madrid para enfrentarse al PSG: vuelve Mbappé... pero Gonzalo sigue en punta

El Real Madrid se mide este miércoles al PSG por un puesto en la final del nuevo Mundial de clubes. Y lo hace con sorpresa en el once, al que regresa Mbappé... pero no en el lugar de un Gonzalo que sigue asentado como titular. Ambos formarán tridente de ataque con Vinicius en una alineación de la que se cae Trent Alexander-Arnold por molestias musculares. Este es el once que ha elegido Xabi Alonso: Courtois, Fede Valverde, Asencio, Rüdiger, Fran García, Tchouameni, Bellingham, Arda Güler, Vinicius, Mbappé y Gonzalo.

Por su parte, Luis Enrique también presenta novedades, algunas obligadas. Vuelve Dembélé al once inicial y Beraldo ocupa el puesto de Pacho. Así sale Luis Enrique: Donnarumma, Achraf, Marquinhos, Beraldo, Nuno Mendes, Vitinha, Fabián, Joao Neves, Kvaratskhelia, Doué y Dembélé.

Dos partidos. Eso es lo que tiene por delante el Real Madrid para convertirse en el primer campeón del Mundial de Clubes de la FIFA. Se dice fácil, pero el camino restante entraña aún grandes dificultades. En caso de conseguirlo, el club blanco alcanzaría un hito sin precedentes y se convertiría en el primer campeón de este novedoso torneo, como ya hiciera con la Copa de Europa hace más de setenta años. En aquel entonces, la historia del club más laureado del mundo aún estaba por escribir, y una buena forma de terminarla sería con la consecución del primer título mundial. Florentino seguiría los pasos de Bernabéu. Para evitarlo, en frente estarán el PSG de Luis Enrique (miércoles, 21:00 horas) y, en caso de victoria ante los parisinos, una final donde ya espera el Chelsea, tras dejar en el camino a una de las sorpresas del torneo, el Fluminense.

El Real Madrid tiene en su mano una oportunidad inmejorable. La prueba ante el PSG será definitiva para evaluar en qué punto está el proyecto de Xabi Alonso. En cualquier caso, el rostro del Real Madrid ha cambiado de forma notable en las últimas semanas, dejando atrás al equipo indolente que deambuló por el césped durante la última temporada, y actuando acorde a como lo exige su historia. Los blancos son el equipo con más Champions League (15), también destaca en la primera posición de la Supercopa de Europa (6) y, por último, es el que más veces ha levantado el trofeo de la Copa Intercontinental, tras varios cambios de nombre (9). Si consiguiera el ansiado Mundial de Clubes de la FIFA se convertiría en el primer campeón de la competición y, por ende, el más laureado. De esta forma, sería el club con más títulos a nivel internacional, líder de todas las categorías. Nadie se acerca a las cifras del conjunto blanco, que no han parado de crecer en los últimos años.