José Luis Rubayo (FMM): "La escalada tiene un auge extraordinario y de esa cantidad sale la calidad"

José Luis Rubayo lleva ligado al mundo de la escalada desde muy pequeño. “Salí al monte con once años y empecé a escalar a los 15; desde entonces ya no sabía hacer otra cosa”. Alpinista, escalador y, ahora, también presidente de la Federación Madrileña de Montañismo (FMM).

Recuerda que el primer rocódromo que se montó en España llegó en los años 80 al Instituto de Educación Física de Madrid (INEF): “Era una estructura de hormigón con piedras empotradas en el propio cemento, algo muy rudimentario, siempre eran las mismas vías y no se podían cambiar”. Y lo compara con las instalaciones actuales en las que “vas a un rocódromo al mes de haber estado y todas las vías están cambiadas de sitio, son distintas y es como empezar siempre de nuevo”.

De la montaña al rocódromo

Una de las principales diferencias que José Luis Rubayo ha detectado durante estos años es que la escalada deportiva cuenta con un perfil de usuario diferente al que practica alpinismo o escalada de montaña. “A la sociedad le gusta menos el riesgo que a mi generación, y le gusta más estar en un rocódromo donde tiene mayores garantías”. Y es que, Rubayo asegura que entre las ventajas de los rocódromos en comparación con el alpinismo es que son espacios “extremadamente seguros”. “Es un perfil distinto y eso ha contribuido a que los rocódromos vayan teniendo cada vez más atracción para más gente”.

Otra de las ventajas que tiene la escalada es que mientras que en otras modalidades es crucial ir bien acompañado, a un rocódromo “puedes ir solo o puedes ir en grupo, que es también muy divertido”.

En definitiva, Rubayo aclara que “la escalada es atractiva porque es un deporte muy progresivo, y la evolución se nota bastante rápido”. Relata que “si vas una vez al rocódromo y no has conseguido sacar una vía determinada, puedes volver con tus amigos y consigues sacarla al final lo hace todavía más atractivo. Y además llegas hasta donde quieres, no es obligatorio sufrir para poder disfrutar de la escalada”.

Impulso territorial

En estos momentos, afirma el presidente de la FMM, ”la escalada tiene un auge extraordinario, sobre todo de gente muy joven, y de esa cantidad es de donde sale la calidad”. En este punto, asegura que la federación madrileña tiene que estar muy atenta e ir “a cazar talentos”. Actualmente cuentan con una liga infantil y escolar desde donde “todos los años sale algún joven que puede ser una promesa”, agrega.

Asimismo aclara que la federación, al contar con “chavales a un nivel cuasi olímpico, dependemos de las administraciones públicas para que nos apoyen y nos ayuden porque todos estos chicos necesitan unas instalaciones que no tenemos y que tenemos que pagar los particulares”. “La escalada está en auge y hay que aprovechar el tirón desde los estamentos oficiales, no solamente desde las federaciones, para que la fiesta no decaiga”, apostilla.

Además resalta que una de las peculiaridades de la FMM es que cuenta con “once modalidades reconocidas”, como son la marcha nórdica, el esquí de montaña o la escalada, entre otros.

En el ámbito más nacional, Rubayo puso en valor la actuación de la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada (Fedme) por su labor de impulso a nivel internacional, así como por “el trabajo que se está haciendo en nuestro país tanto a nivel general como desde las federaciones territoriales para desarrollar este mundillo”. Y es que, aclara: “España es un país muy atractivo para venir a entrenar”, ya que contamos con buen clima, buenos servicios y excelentes instalaciones deportivas.

IFSC CLIMBING WORLD CUP COMUNIDAD DE MADRID 2025

Durante los días 18 y 19 de julio, Alcobendas se convierte en la capital de la escalada mundial con la celebración de la IFSC Climbing World Cup Comunidad de Madrid 2025 que acogerá el Recinto Ferial del Parque de Andalucía de la localidad. Con eventos como este, José Luis Rubayo está seguro de que “la escalada tenderá a ir a más”. Y es que, está convencido de que, “cuantos más aficionados tienes, más atractivo es".

El presidente de la FMM manifiesta que el hecho de que “la Copa del Mundo elige a seis ciudades de todo el mundo de un deporte que está en superexplosión y todos los municipios quieren ser sede de esta competición, por tanto, que te elijan con otros cinco más de todo el mundo es verdaderamente difícil”.

Una oportunidad que según explica, viene de contar con “instalaciones adecuadas, tener ganas y ser un proyecto atractivo para la IFSC”, además de la gran labor que ha desempeñado el municipio de Alcobendas en su impulso por este deporte.

Desde la FMM muestran su firme agradecimiento al Ayuntamiento de Alcobendas “por su entrega y disposición a la actividad deportiva, que al final contribuye también a la mejora del desarrollo total de la población de una ciudad”.