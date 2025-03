Estos son el árbitro y el VAR del Barça - Osasuna aplazado de La Liga

Este jueves, Barça y Osasuna juegan el partido que estaba previsto para el pasado 8 de marzo, correspondiente a la jornada 27, aplazado por el fallecimiento del doctor Carles Miñarro. La Liga y el club rojillo no se opusieron a la petición de los culés de aplazar el encuentro, pero encontrar una fecha en el calendario ha sido un quebradero de cabeza para la competición, y aún así los clubes no están del todo contentos con la decisión. "No ponemos excusas", decía Hansi Flick en la previa del encuentro. Se trata de un partido de vital importancia para los intereses culés, puesto que tienen la oportunidad de aventajar al Real Madrid en tres puntos. El técnico alemán no podrá contar con Raphinha y Ronald Araujo, a los que decidió no convocar tras llegar tan solo con un día de margen de sus respectivas selecciones. Cubarsí, tocado por un golpe en el tobillo, previsiblemente será suplente. Por su parte, los navarros tampoco han recibido bien la noticia de disputar el encuentro este jueves. En cualquier caso, intentarán replicar el resultado que ya consiguieron en la primera vuelta, imponiéndose a los azulgrana (4-2), y seguir en la lucha por alcanzar los puestos que dan acceso a competición europea.

Como en todos los partidos de La Liga, el equipo arbitral en el campo estará formado por un árbitro principal, dos asistentes o linieres y un cuarto árbitros. Además, habrá un VAR y un AVAR desde la sede del Comité Técnico de Árbitros en Las Rozas al cargo del videoarbitraje del encuentro.

Busquets Ferrer será el árbitro del Barça - Osasuna. / JJ Guillén / EFE

¿Quién es Mateo Busquets Ferrer?

El árbitro del Barça - Osasuna será Mateo Busquets Ferrer. Perteneciente al colegio balear, nació en Palma de Mallorca, el 31 de octubre de 1993, debutó en Segunda División el 20 de agosto de 2022, en un partido entre el Albacete y el Burgos, y su temporada fue tan buena que el Comité Técnico de Árbitros (CTA) determinó su ascenso a Primera con solo un año de experiencia en Segunda. Debutó en Primera el 3 de septiembre de 2023, en un choque entre el Girona y Las Palmas. Un caso de precariedad y juventud inusual.

Sus asistentes o linieres en el Barça - Osasuna serán Adrián Díaz González y Gonzalo García González. El cuarto árbitro será Álvaro Cánovas García-Villarrubia.

Iglesias Villanueva será el VAR del Barça - Osasuna. / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

¿Quién es Javier Iglesias Villanueva?

El VAR del Barça - Osasuna será Javier Iglesias Villanueva. Perteneciente al colegio gallego, nació en Pontedeume (La Coruña) el 23 de abril de 1983. Su hermano Ignacio también fue árbitro. Él ejerció como colegiado de campo hasta la pasada temporada, cuando el CTA decidió relegarle de esa función y nombrarle árbitro específico de VAR. Sólo estuvo dos temporadas en la máxima categoría, dado que ascendió en 2022.

En el caso del Barça - Osasuna, el CTA ha decidido que su asistente, también conocido como AVAR, sea Carlos Del Cerro Grande.

¿Cómo se designan los árbitros?

Antes de cada jornada, un Comité de Designación decide qué árbitros dirigirán cada partido, tanto sobre el césped como en el VAR. Está formado por tres ex árbitros, uno elegido por la Federación, otro por La Liga y uno más por acuerdo entre ambas instituciones. En caso de que ese acuerdo no existiera, lo elige directamente el Consejo Superior de Deportes. Cuando la jornada se disputa en fin de semana, la designación se produce los jueves por la mañana y la comunica el Comité Técnico de Árbitros.