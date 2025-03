Así será el reparto de los 1.000 millones de dólares del Mundial de Clubes

Hace tres semanas, la FIFA anunció a bombo y platillo que el Mundial de Clubes que se estrena en el mes de junio repartirá 1.000 millones de dólares en premios a los 32 clubes participantes, unos 926 millones de euros al cambio actual. Este miércoles el organismo que preside Gianni Infantino ha realizado el desglose de esas cantidades, desvelando que el campeón del torneo puede llegar a ganar 125,8 millones de dólares.

La bolsa de los 1.000 millones se reparte, casi al 50%, entre premios por participar (525) y los reservados al rendimiento deportivo de los clubes (475). Ahora bien, el reparto por participar no es lineal, sino que va en función de la confederación a la que pertenece cada club y, en el caso de los europeos, también se aplica "una clasificación basada en criterios deportivos y comerciales" que no se detallan.

El Auckland, único oceánico en el torneo, parte de 3,58 millones de dólares; los clubes de Asia, África y Norte y Centro América reciben un mínimo de 9,55 millones; mientras que los de Sudamérica arrancan en 15,21. En el caso de los clubs europeos, recibirán una cantidad que oscilará entre los 12,81 y los 38,19 millones. Aunque no se especifica, es imaginable que la última cantidad puede corresponder al Real Madrid. No andará muy lejos, de no ser así.

Dos millones por ganar, uno por empatar

A partir de esas cantidades base, el resto de la bolsa de premios se adjudicará en función de los resultados. Durante la primera fase, una liguilla de cuatro equipos y tres partidos, cada victoria reportará dos millones de dólares, que se repartirán a razón de un millón por equipo en caso de empate.

Los 16 clubes clasificados para octavos recibirán un premio adicional de 7,5 millones de dólares; los ocho de cuartos, otros 13,125; los cuatro semifinales, 21 más; el finalista se lleva 30 más y el campeón 40. Es decir, si el campeón gana todos los partidos, sumará 87,625 millones de dólares adicionales a la cantidad que tiene garantizada por su participación.

"El modelo de reparto es acorde con la máxima expresión del fútbol de clubes que representa el Mundial de Clubes y constituye el mayor importe de premios en metálico de la historia para una competición de fútbol que tiene una fase de grupos y otra de eliminación directa que comprende siete partidos, con un pago posible de 125 millones de dólares para el campeón", ha explicado Infantino, en declaraciones difundidas por la FIFA.

Infantino también ha recordado, además de los 1.000 millones en premios para los clubes, la competición recoge "un programa de inversiones en solidaridad sin precedentes con el objetivo de distribuir 250 millones de dólares para el fútbol de clubes alrededor del mundo".