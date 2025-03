Julián Álvarez “bailó” a Raphinha, Vinicius presumió de Champions y Ancelotti vuelve a sonar en Brasil

Argentina bailó a Brasil. Las palabras de Raphinha encendieron a los jugadores de la albiceleste y borraron del campo a los cariocas (4-1) con un fútbol rabioso y vertical que encendió a la grada del Monumental de Buenos Aires. El seleccionador Lionel Scaloni disculpó las palabras del delantero del Barcelona en las que afirmaba que darían una paliza a los argentinos fuera y dentro del campo. “A Raphinha lo disculpo: estoy completamente seguro que no ha querido herir a nadie”, apuntó el técnico.

Raphinha, en el foco

Raphinha estuvo en el foco de atención el partido y protagonizó una escaramuza en el minuto 38, cuando recibió una dura entrada de Nicolás Tagliafico y empujó al argentino. Se armó una pequeña tangana en las cercanías del círculo central. Entonces apareció Nicolás Otamendi, capitán en ausencia de Messi, para marcar terreno con el brasileño. "Hablá menos", le advirtió el defensor de Benfica con una sonrisa en la boca.

La realidad es que esas palabras del azulgrana encendieron a los argentinos y se convirtieron en fuente de motivación para ellos. “Esperemos que sigan hablando de nosotros, así encienden la dinamita”, advirtió desafiante un ‘Dibu’ Martínez que protagonizó un rifi rafe con Raphinha al irse a buscarlo para pedirle explicaciones. En el incidente también participó Leandro Paredes, que dejó otro recado en zona mixta a los brasileños tras el partido: “No hay que hablar antes, más cuando después no te da para demostrarlo adentro de la cancha”.

Rodrygo trata de zafarse de un rival en el partido ante Argentina / @Argentina

Paredes también protagonizó un encontronazo con el madridista Rodrygo, que durante el partido dijo al centrocampista argentino: “Tú eres muy malo”. A lo que este respondió: “Yo tengo un Mundial y dos Copas Américas. Tú, cero”. En ese episodio de lo que los americanos llaman ‘trash talking’ también participó Vinicius, que le señaló que ellos tienen “Dos Champions”. Lo que los argentinos se tomaron a broma por ser títulos de clubes, cuando estaban vistiendo la camiseta de su selección.

Vinicius presumió de Champions

La realidad es que el rendimiento de Vinicius y Rodrygo con la camiseta de Brasil es más que deficiente. El segundo acumula un gol y una asistencia en 33 partidos. El primero suma en 38 encuentros 6 goles y 6 asistencias. El madridista, que salió en el once junto a Rodrygo, volvió a completar otro partido decepcionante y fue duramente criticado por la prensa de su país, que lo sitúa “a años luz de Neymar y de Ronaldinho”. El delantero madridista entonaba el mea culpa al final del encuentro: “Llegamos al vestuario y no había mucho de qué hablar. Sólo hay que pensar en lo que hicimos dentro de la cancha, todos estuvimos muy mal, jugamos mal y Argentina hizo un excelente partido delante de su afición. Tenemos que repensar todo lo que venimos haciendo, porque las exigencias van a venir, la gente quiere que ganemos. Falta sólo un año para el Mundial. Yo ya jugué un Mundial y no lo quiero volver a perder. Tenemos que hacer muchas cosas diferentes y tomar las cosas buenas que hemos hecho en las eliminatorias para crear una gran plantilla, porque todos saben el peso de jugar con esta camiseta. Tenemos que mejorar y mantener la cabeza alta porque somos brasileños. Nunca nos rendimos y nos clasificaremos para el Mundial”.

Quienes tuvieron un papel protagonista fueron los atléticos Julián Álvarez y Gio Simeone. El primero abrió el marcador a los tres minutos y el segundo cerró el marcador con un remate cargado de fe en una pelota que se perdía en el segundo palo del área brasileña. ‘La Araña’ también hablaba tras el choque sobre las inoportunas palabras de Raphinha: “Obviamente que todo lo que dijeron en la previa le aportó condimento a un partido como este, con esa forma de hablar. Pero nosotros, con humildad, hicimos nuestro trabajo y un partidazo. Les dimos un baile. Fue un 4-1 histórico, hicimos un partido impresionante en casa, clasificamos al Mundial...”. Julián ya acumula 26 goles y ocho asistencias en 3.769 minutos repartidos en 52 partidos entre el Atlético y la Selección, desde mediados de 2024. Mientras, el hijo de Diego Pablo Simeone rebosaba euforia tras estrenarse con la camiseta albiceleste y anotar su primer gol: “Es un sueño cumplido y quiero dar las gracias a todos los que me ayudaron a hacerlo realidad”.

Scaloni restaba importancia al fragor del campo y advertía a sus compatriotas: “Quiero que los argentinos disfruten este momento. No sabemos cuánto durará, pero en algún momento dará un giro. Ojalá dure mucho, pero mientras tanto, disfrutemos de cómo juegan estos chicos. Seguiremos intentándolo”. El que fuera futbolista del Deportivo y del Mallorca, entre otros, lograba su victoria 60ª como seleccionador por 17 empates y solo 8 derrotas en 85 partidos.

Suena Ancelotti

El técnico, que ha llevado a Argentina a ganar una un Mundial 36 años después, lograba que su selección ganase a Brasil en suelo argentino 20 años más tarde. Como antes consiguió llevar a la albiceleste a ganar en Uruguay 12 después, en Perú 16 o en la traicionera altura de Bolivia 15 años más tarde. Argentina se perfila como la gran candidata sudamericana para pelear por ganar el Mundial de 2026, que se disputará en México, Canadá y Estados Unidos. Allí defenderá la corona que conquistó en Catar y lo hará con Messi y Lautaro en sus filas, dos bajas sensibles en este encuentro ante Brasil.

Argentina se clasificó para el Mundial “bailando” a Brasil y Raphinha, Vinicius y Rodrygo quedaron señalados más que por sus palabras y sus actitudes desafiantes, por su falta de fútbol y competitividad ante un rival que le pasó por encima. Hacía 61 años que Argentina no ganaba por tres goles de diferencia o más a Brasil. Quizás eso explica por qué el nombre de Carlo Ancelotti ha vuelto a salir este miércoles en las portadas de periódicos brasileños como O Globo.