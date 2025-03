Ronaldo Nazario desvela la intrahistoria del 'no fichaje' de Ancelotti por la selección brasileña

Era un secreto a voces que había interés por parte de la federación brasileña en que Carlo Ancelotti dirigiera al combinado nacional. Y cuando el río suena, agua lleva. Ronaldo Nazario, exjugador de Real Madrid y Barcelona, y actual presidente del Real Valladolid, ha emitido unas declaraciones en las que ha confirmado el interés de los cariocas en el técnico italiano. Por situarnos, el Real Madrid venía de una temporada floja en cuanto a títulos, solo pudo conquistar la Copa del Rey. El juego del equipo no estaba siendo el esperado y las dudas en torno a la figura del entrenador aumentaban. Para colmo surgieron los rumores de una posible salida de Carlo Ancelotti rumbo a Brasil, que no sentaron demasiado bien en la afición madridista. Ronaldo ha desvelado lo ocurrido en aquel momento, cuando todo hacía indicar que Ancelotti dejaría el club blanco para firmar por la selección 'Canarinha'.

Finalmente, el técnico italiano renovó con el Real Madrid en diciembre de 2023 por dos temporadas más al frente del equipo blanco. Con esto se disiparon todas las dudas que sobrevolaban la figura del técnico y la temporada acabó de la mejor forma posible para los intereses madridistas. El equipo conquistó La Liga y la Champions, dejando una temporada para el recuerdo del aficionado.

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti. / javier Lizón / EFE

"Ancelotti no fue liberado. El Real Madrid no lo liberó"

La leyenda del fútbol brasileño jugó un papel decisivo en los acercamientos de la federación con el entrenador del Real Madrid. "No fue ninguna fantasía porque yo ayudé en el proceso hablando con Ancelotti", explicaba 'O fenómeno' en Charla Podcast. En aquel momento todo parecía un simple rumor, pero más tarde ambas partes acabaron confirmando lo sucedido. El interés fue real y la llegada de Careletto a Brasil pudo producirse. "La realidad es que yo tuve contacto con la selección brasileña, con el que era su presidente, Ednaldo Rodrígues, al que le agradezco el cariño y el interés para entrenar a Brasil, algo que me hizo sentir mucho orgullo, pero todo estaba pendiente de la decisión del Real Madrid. En los últimos meses, Ednaldo dejó de ser presidente y la cosa al final ha sido como siempre he querido: quedarme en el Real Madrid. No sé si Brasil me querrá en 2026 y no sé si estarán contentos con mi decisión", explicaba Ancelotti en la rueda de prensa posterior a su renovación.

Lo cierto es que el Real Madrid impidió la llegada del italiano a la pentacampeona del mundo. "Después de negociar, todo se paró porque no tenía la carta de libertad del Real Madrid", cuenta Ronaldo. El club blanco no quería perder al entrenador más laureado de la historia del club y frenó la operación. Ancelotti se mostró optimista con su renovación por el Real Madrid. "Estoy muy contento por la renovación, ha sido una negociación bastante sencilla porque nos pusimos de acuerdo entre el presidente y yo. Estoy muy feliz por estar otros dos años como entrenador del Real Madrid", explicaba Carlo Ancelotti.

Esta temporada, las dudas vuelven a surgir en torno al cargo de entrenador. Parece que la etapa de Ancelotti llega a su fin, tal y como se vislumbraba en 2023. Pero Carletto aún puede revertir la situación. El equipo sigue vivo en las tres competiciones que disputa y las victorias ante Atlético de Madrid y Manchester City han reforzado la posición del italiano, que ve como la sombra de Xabi Alonso acecha. Quizá en un futuro, cuando se produzca su salida del club blanco, Carletto y la selección brasileña puedan unir sus caminos, tal y como estaba previsto en 2023.