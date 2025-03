Lamine Yamal responde a Van der Vaar tras la clasificación de España a la 'Final Four': "Pantalones bajados, un gol, penalti fallado y en semifinales"

Este domingo, España consiguió la clasificación a la Final Four de la Nations League tras derrotar a Países Bajos en la tanda de penaltis (3-3) (5-4). En términos futbolísticos no fue la mejor eliminatoria de los de Luis de la Fuente, pero sí que ha servido para que ciertos jugadores se reivindicaran. El primero de ellos, Dean Huijsen, que se coló en la lista tras la lesión de Íñigo Martínez y ha ofrecido una imagen sorprendente en los dos encuentros ante la oranje. Por otro lado, Unai Simón, que sostuvo a la selección española en sus peores momentos y fue decisivo en los penaltis. Otro que se ha reivindicado, en el campo y en redes sociales, ha sido Lamine Yamal. El joven extremo no ha mostrado su mejor cara, sobre todo en el partido en Róterdam, pero aún así fue decisivo en la clasificación de la selección. El jugador del Barça fue criticado por Rafael Van der Vaar al término del primer encuentro de la eliminatoria y el de Rocafonda no dudó en contestar al exjugador del Real Madrid o Real Betis, entre otros.

"Pantalones un poco bajados, no esforzarse mucho, gestos un poco superficiales..."

El exjugador de la selección neerlandesa criticó duramente la actitud de Lamine horas después del encuentro de ida en el que Lamine no pudo ofrecer su mejor versión tras una férrea defensa de Hato. "Parecía que a Yamal no le sentó bien enfrentarse Jorrel Hato. Son cosas en las que me fijo: veo cosas que me empiezan a molestar un poco. Pantalones un poco bajados, no esforzarse mucho, gestos un poco superficiales...", comentó Van der Vaar en la cadena de televisión NOS. El exinternacional comentó la eliminatoria entre ambas selecciones y centró sus críticas sobre el joven talento español.

Más allá de la dura crítica, el neerlandés dejo una reflexión sobre el comportamiento de Yamal: "Es entonces cuando pienso: si eres tan joven, deberías estar contento por cada minuto que juegas con España. No importa lo bueno que seas: a esa edad, tienes que demostrarlo cada minuto y en cada partido. Pero eso no cambia el hecho de que Hato, simplemente, lo tenía en el bolsillo".

"Pantalones bajados, un gol, penalti fallado Y EN SEMIFINALES"

Y parece que las palabras de Van der Vaar llegaron a oídos del futbolista español, que respondió dentro y fuera del campo. Sobre el césped anotó un gol descomunal, basado en un control exquisito, un recorte para dejar sentado al defensor y un latigazo al fondo de la portería oranje. Lamine anduvo algo errático en el transcurso del partido, con cierta precipitación incluso, pero su aportación fue decisiva en la clasificación de la 'roja'. Pese a ello, su partido tuvo un borrón. El jugador de 17 años falló su penalti en la tanda, pero España no tuvo que lamentar el error de uno de sus futbolistas más determinantes.

Al término del encuentro, Lamine publicó en sus redes sociales una galería de fotos para celebrar la clasificación a la Final Four del próximo mes de junio. El internacional español también aprovechó para compartir una imagen en la que aparece Van der Vaar, mientras el futbolista del Barça celebraba lo que era el tercer gol de España en el partido, bajándose los pantalones junto a su gran amigo Nico Williams. El español, además de acordarse en la celebración del exfutbolista neerlandés, también le dedicó unas palabras en la publicación. "Pantalones bajados, un gol, penalti fallado Y EN SEMIFINALES HEHEHEHE ¡VAMOS ESPAÑA!", comentaba Lamine.

Lamine Yamal celebra su gol ante Países Bajos. / Associated Press/LaPresse / LAP

Al igual que en el partido de semifinales ante Francia, en el que Lamine fue menospreciado por Adrien Rabiot, el extremo del Barça dio la cara y contestó tanto dentro como fuera del campo. El partido finalizó con la victoria de la selección española en la tanda de penaltis, que da acceso a la Final Four de la Nations League. Los de Luis de la Fuente se medirán a Francia en territorio alemán en busca de un nuevo título, tras conseguir la Eurocopa durante el pasado verano.