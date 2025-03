La pizarra del Antiguoko rescata a España: del cuajo de Huijsen al colmillo de Mikel Merino

Cinco veces había jugado España ante Países Bajos a domicilio a lo largo de su historia, cuatro de ellos amistosos y uno de clasificación para la Eurocopa, y nunca había ganado. Un empate y cuatro derrotas eran el bagaje en tierras neerlandeses. Y con ese reto se plantó en De Kuip, la entrañable “bañera” de Róterdam, la cuadrilla de Luis de la Fuente para tratar de sellar su primer triunfo.

Merino se reinventa como 9

Y España se hundía una vez más hasta que el seleccionador echó mano de sus ‘soldados’. Hace unas semanas, Mikel Arteta, acuciado por la plaga de lesiones que asola a los delanteros del Arsenal (Saka, Havertz, Martinelli y Gabriel Jesus) se acercó a Mikel Merino y le preguntó si se veía capaz de convertirse en el ‘9’ falso del equipo. Merino, al que lo que más le gusta del fútbol son los desafíos imposibles, dio un paso adelante y suma 4 goles y 1 asistencia en su nueva posición cerca del área. Un gol cada 130 minutos.

España comenzó bien, cuando el hambre de Lamine Yamal robó un balón que entregó a Pedri para que sirviese un pase a Nico, que adelantó a España a los siete minutos. Pero el gol, lejos de afianzar a los de De la Fuente, les desconectó. Se terminó el hambre arriba y Holanda se vino arriba. Y para más inri Cubarsí se echó al suelo llevándose la mano al tobillo y tuvo que irse sustituido (le suplirá el central del Lazio, Mario Gila). En su lugar entró al campo Dean Huijsen, perfecto desconocido para la mayoría del público. Un rubio larguirucho (1,97) nacido en Ámsterdam y criado en Málaga que juega en el Bournemouth inglés a las órdenes de Andoni Iraola, buen amigo de Mikel Arteta. Los dos fueron compañeros en categoría juvenil en el Antiguoko.

Huijsen luciendo galones

Huijsen se fue haciendo grande con el pase de los minutos. Demostró un desparpajo impropio de alguien que debutaba con la absoluta a sus 19 años. Fue el primero en enseñar los tacos a los holandeses, con una entrada a Kluivert que le costó la amarilla, y comenzó a crecer en el partido mostrando personalidad para sacarla jugada desde atrás. Hasta se animó a disparar a puerta, por más que su rol fuese defensivo. Huijsen parecía llevar media vida jugando con Le Normand, al que daba órdenes, y con Cucurella, al que auxilió en la complicada tarea de frenar a Frimpong.

Y entre el cuajo de esta perla descubierta por Iraola y echando mano de sus soldados (Merino, Oyarzabal y Olmo), De la Fuente cambió la decoración para irse a buscar un empate que se antojaba lejos tras los goles de Gapko y Reijnders que había remontada el tanto inicial de Nico. La fe de los españoles provocó una roja de Hato, que se perderá la vuelta, y metió en su área a los locales. Nico se echó el equipo encima y en una jugada individual sacó un disparo que Verbruggen rechazó cómo pudo. Y allí apareció Merino disfrazado de 9, presumiendo de ese olfato de gol que ha descubierto Arteta para su Arsenal, para remachar a la red el empate. Un gol da vida a los De la Fuente, que ahora se la jugarán en Mestalla el domingo conocedores de que a medio gas no les llega para ganar a esta Holanda. Nico Williams avisaba al acabar: "Seguro que en España les vamos a pintar la cara". El del Athletic ha desenterrado el hacha.

La radiante sonrisa de Huijsen teñía de felicidad a una España que debe tomar este empate, casi derrota, como un toque de atención. “Para mí es un sueño debutar con la Selección. Jugar con este equipo es un placer. Estoy muy contento porque me he sentido bien y creo que lo he hecho bien. ¿Los pitos del público? Yo me centro en jugar. Quedan 90 minutos todavía. Hemos podido sacar un buen resultado y creo que podemos hacer más”, apuntaba con el mismo desparpajo el central ante el micrófono. Pinta a que hay central para muchos años en el imberbe zaguero que tiene contrato con los Cherries hasta 2030, pero ya se lo rifan todos los grandes de Europa como Real Madrid y Liverpool. Su cláusula es de 60 millones de euros. Una ‘ganga’ vista la personalidad y el talento defensivo del chico.

De la Fuente hablaba en sala de prensa aún con el susto en el cuerpo: "Hemos sufrido mucho porque nos hemos enfrentado a un gran rival. Los primeros y últimos minutos han sido muy buenos por nuestra parte, luego ha pasado a llevar la iniciativa Holanda, nos ha hecho mucho daño ese gol a los 50 segundos de la segunda parte". Mestalla será juez de esta eliminatoria en la que en el banquillo visitante se sentará un villano recurrente para los valencianistas: Ronald Koeman. Será un partido muy duro porque Holanda ha visto la costura de los de De la Fuente. Se escuchaba en el documental de la selección sobre la Eurocopa un jugador que decía “está ocurriendo justo lo que nos decía Pablo Amo que iba a ocurrir”. Pablo Amo ya no está, tras mudarse a Catar para ejercer de primer entrenador, y el nuevo ayudante de De la Fuente, Juanjo González, es quien debe adivinar en la pizarra lo que va a pasar. De momento España no se ha ahogado en ‘La Bañera’ de Róterdam gracias a la pizarra de los chicos del Antiguoko.