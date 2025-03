El negocio redondo de los dueños de Boston Celtics: dos títulos de la NBA, 6.100 millones de dólares y un legado para la historia

Los Boston Celtics regresaron a la cima de la NBA durante el pasado mes de junio, derrotando a Dallas Mavericks en las finales y consiguiendo su tan ansiado 18º título. Desde 2008, cuando ganaron el que era su último anillo hasta entonces, la franquicia no sabía lo que era el olor a champán tan habitual en las celebraciones de la competición. Un camino tumultuoso, más de una década de espera para volver a sentir la gloria baloncestística. Con proyectos que se quedaron muy cerca, otros no tanto. Y cuando aún se seguía celebrando el título de la pasada campaña, los propietarios de la franquicia, la familia Grousbeck, anunciaron que se colocaba a la venta.

Este jueves se confirmó la venta de los Boston Celtics por 6.100 millones de dólares. Bill Chisholm, líder de Symphony Technology Group, adquiere la propiedad tras 23 años de gobierno de los Grousbeck. Se ha convertido en la venta más elevada por un equipo deportivo, superando los 6.050 millones que se pagaron hace dos temporadas por los Washington Commanders de la NFL. La familia adquirió la franquicia en 2002 por 360 millones de dólares, ahora la venden después de haber conseguido un negocio redondo. En cualquier caso, Wyc Grousbeck seguirá ejerciendo como CEO hasta la temporada 2027/28.

En los instantes posteriores al acuerdo, lluvia de elogios cruzados por parte del que será nuevo propietario y de aquellos que abandonan el cargo. “Mis socios y yo tenemos un inmenso respeto por Wyc, por toda la familia Grousbeck y por sus contribuciones imborrables a la organización de los Celtics durante los últimos 23 años”, decía Chisholm. Mientras que su predecesor asegura que la franquicia queda en buenas manos. “Bill es una persona fantástica y un verdadero fan de los Celtics, nacido y criado aquí en el área de Boston”, afirma Wyc Grousbeck.

Stephen Pagliuca (I) junto con Wyc Grousbeck (2-D) durante las finales de la NBA 2022. / JOHN G. MABANGLO / EFE

De 360 a 6.100 millones de dólares

El acuerdo, por acertado o no que parezca, no deja de ser sorprendente. Por el contexto deportivo en el que se encuentra la franquicia es difícil de explicar, campeones de la NBA con un equipo que se ha colado entre los más dominantes de la historia y con capacidad de pescar algún anillo más en el corto plazo. Pero si nos agarramos a factores familiares y económicos se puede llegar a comprender la decisión. En primer lugar, hablamos del equipo campeón de la competición, que cuenta con varios jugadores jóvenes y una plantilla muy bien estructurada. Esta temporada andan en disposición de pelear, y son uno de los grandes favoritos, por el que podría ser el tercer anillo para la familia Grousbeck. De ahí que la decisión pille por sorpresa al aficionado de los Celtics. No obstante, el propietario ya advirtió durante el pasado verano de sus intenciones de vender la franquicia en un futuro, pero no consideraba hacerlo de cara a esta temporada.

Por otro lado, desde el punto de vista familiar, la decisión tiene su lógica. Con tanto dinero de por medio crece el interés de todos los implicados. Wyc, por su edad o por la inversión ya recuperada, ha decidido que era el momento oportuno para poner fin a esta etapa de su vida. Su padre, Irving Grousbeck, ya tiene 90 años, además Wyc tiene cuatro hijos. El expropietario de los Celtics era un enamorado de la franquicia, pero no toda su familia podía pensar igual que él. El reparto de bienes y herencias, tal y como ha reconocido Wyc en ocasiones, podría jugar un papel decisivo en la venta de los Celtics. Y así ha sido.

Boston Celtics destina 230 millones de dólares en salarios. / Charles Krupa / AP

La tentación que supone abandonar el proyecto en lo más alto también era una baza a tener en cuenta para el histórico propietario. Se despide así como vigente campeón de la competición, a la espera de lo que suceda esta temporada. En términos económicos, la franquicia sí que podría tener un apuro en el corto plazo. El núcleo duro del equipo tiene contrato hasta 2026, fecha en la que se puede complicar el asunto. El equipo tiene estimados unos 230 millones de dólares en salarios, que ascenderían a 500 por las penalizaciones económicas (multas) que recibe la franquicia por exceder el límite salarial. De esta forma, la única manera de librarse de esas penalizaciones es liberar masa salarial desprendiéndose de jugadores. El proyecto deportivo se vería mermado en este caso. De no hacerlo, las sanciones irán creciendo, limitando el margen de maniobra de la franquicia basándonos en las políticas que recoge la NBA. Es por ello que Wyc, al tanto de la situación, haya podido marcharse antes de que se convierta en un problema serio para la franquicia. En cualquier caso, la familia ha recuperado ampliamente la inversión realizada en 2002, dejando un legado a la altura de muy pocos en términos deportivos y también desde la gestión.

La familia que devolvió a los Celtics a la cima

En una competición dominada por el interés económica, ahora aún más si cabe, es difícil encontrar propietarios muy vinculados e identificados con sus proyectos. Aplicable a cualquier deporte, lo que buscan es conseguir beneficio económico. Un caso particular era el de Wyc Grousbeck, nacido en Worcester (Massachusetts) y aficionado de los Celtics desde que tiene uso de razón. Un Celtic más. Como cualquiera de todos aquellos que llenan el TD Garden en una serie de playoff. Uno más. Él vio como los Boston Celtics se forjaban un nombre de la mano de Larry Bird o Jhon Havlicek, entre otros. Dirigido por su padre, Irving Grousbeck, hasta convertirse en uno de los empresarios más importantes de Estados Unidos.

En 2002, llegó a un acuerdo con Paul Gaston, propietario de la franquicia en ese momento. Grousbeck, junto a su padre y otra serie de inversores, adquirió el equipo de su vida por 360 millones de dólares, pero como él mismo afirmó más tarde, nunca sabría lo que eso iba a suponer. “Me río un poco del destino, de este enorme crecimiento. ¿Quién iba a saberlo? Nunca pensamos que los equipos iban a crecer así”, contó Grousbeck años después. Este crecimiento, en todos los sentidos, también repercutió a la familia se estima que la familia de Irving Grousbeck, el padre de Wyc, llegó tener un valor de 1.800 millones de dólares debido a las inversiones y empresas que ostentaba como Continental Cablevision, empresa de telecomunicaciones, Lycos, un motor de búsqueda, o Conor Medsystems, empresa tecnológica.

Los Boston Celtics celebran el título de la NBA conseguido en 2008. / Winslow Townson / AP

En su llegada a la franquicia, los Celtics no ganaban un título desde hacía 16 años, que se extendieron seis más. Ya en 2008, Grousbeck consiguió su principal objetivo: el anillo de la NBA. Los de verde volvían a celebrar un título, de la mano de un equipo de ensueño. El propietario juntó a Rajon Rondo, Ray Allen, Paul Pierce y Kevin Garnett, un seguro de vida a la hora de pelear por éxitos. Dejando atrás esa sequía de 22 años, los Celtics volvían a ser el equipo más laureado de la historia de la competición. La pasada temporada, con el equipo de los Jays (Jason Tatum y Jaylen Brown), la gloria regresó al TD Garden, consiguiendo así el 18º título de la historia de la franquicia y desmarcándose de Los Angeles Lakers, su rival histórico. Ahora, Wyc Grousbeck deja de ser el propietario de la franquicia. Sus Celtics. Y siempre lo serán. El aficionado de los Celtics siempre guardará un buen recuerdo de los Grousbeck, la familia que devolvió a la cima a una franquicia histórica.