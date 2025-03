Ni cotizar en bolsa ni criptomonedas, los clubes de fútbol siguen ganando dinero con lo que pasa en el estadio

En 1983, el Tottenham Hotspur inglés se convertía en el primer club de fútbol del mundo en cotizar en bolsa. Fue una solución frente a una grave crisis económica que buscaba atraer inversores. La entidad contrató a la agencia de publicidad que trabajaba con el Partido Conservador británico para estimular a un mercado que no jugó a su favor. Hoy, los títulos del equipo, propiedad del estadounidense ENIC Group, valen apenas 39.25 peniques, un precio inferior a los 100 con los que salió al mercado de valores de Londres. Es la realidad de la mayoría de entidades futbolísticas, para las que el negocio de lo que pasa en el campo sigue siendo fundamental. De ahí, precisamente, su fracaso a la hora de diversificar su economía, como también ha sucedido con las apuestas por los activos digitales, desde los fan token hasta las criptomonedas, pasando por los NFT.

El frustrado y solitario ejemplo del Intercity

En España, la Ley del Deporte de 1990 posibilitó el camino bursátil de los equipos españoles. Durante estas décadas, solo se ha producido el caso del Intercity, un equipo que actualmente marcha último en Primera RFEF (tercera categoría). Comenzó a cotizar en Bolsa el 29 de octubre de 2021 a un precio inicial de 1,60 euros por acción. Según datos del último cierre, el precio de un título de la Sociedad Anónima Deportiva (SAD) de Alicante apenas vale 0,23 euros.

"En un principio, esto supuso un hito, pero la realidad del Intercity es que ha ido registrando pérdidas millonarias. De hecho, para garantizar su viabilidad, la SAD que cotiza en el BMW Growth desde 2021, ha tenido firmar acuerdos como el suscrito con el fondo Alpha Blue Ocean, por 11 millones. En general, los equipos españoles no han optado por esta vía, porque prefieren mantener el control, evitando la dispersión accionarial que implicaría la cotización pública. Igualmente, porque sus ingresos dependen, en gran medida de los resultados positivos en el campo. Lo contrario provocaría grandes fluctuaciones en su valor bursátil", analiza Gabriel Rodríguez, co-fundador de SinComisiones y experto financiero.

A nivel mundial, Dinamarca es el país con más equipos en el mercado bursátil: Aalborg, Aarhus, Brondby, FC Copenhague (a través de Parken Sport) y Silkeborg. En Italia han optado por esta vía Juventus, Roma y Lazio, que cotizan en la Bolsa de Milán. Las acciones de los bianconeri han fluctuado en los últimos años entre los 0,30 y 0,40 euros, precios residuales. En la de Bolsa de Lisboa están el Oporto, Benfica, Sporting de Braga y el Sporting de Lisboa, de los pocos que han sabido sacar rendimiento de su aventura bursátil, sobre todo por la confianza que aporta para los inversores la obligación de hacer público, por ejemplo, el montante de cada fichaje.

¿Le ha ido bien a algún equipo de fútbol en bolsa?

En Inglaterra, además del Tottenham, es una entidad cotizada el Manchester United, aunque lo hace en Wall Street. Los red devils pertenecen a la familia Glazer, estadounidense, de ahí esta inversión. El valor de sus acciones ha fluctuado entre los 10 y los 20 dólares. En la vecina Escocia, los aficionados o socios interesados pueden comprar títulos del Celtic mientras que en los Países Bajos es el Ajax el que está en la bolsa de valores Euronext Ámsterdam desde 1998. En Francia, el ejemplo es el del Olympique de Lyon y en el SDAX alemán figura el Borussia Dortmund (entre tres y seis euros han costado sus acciones).

Completan la lista de equipos cotizados el Galatasaray, Besiktas, Fenerbahce o Trabzonspor en Turquía, además del AIK sueco y el macedonio FK Teteks Tetovo. "La rentabilidad de cotizar en Bolsa depende de múltiples factores. Los resultados deportivos son muy importantes, porque un equipo exitoso puede aumentar el valor de las acciones, mientras que los fracasos pueden depreciarlas. La gestión eficiente de los gastos e ingresos de la entidad deportiva también es fundamental para mantener la confianza de los inversores. Y, en cuanto a los riesgos, uno de los principales es el riesgo de liquidez, ya que si las acciones no generan interés suficiente, pueden volverse difíciles de negociar, y esto afecta la capacidad de financiación", explica el experto financiero sobre el difícil binomio entre fútbol y bolsa.

Resulta paradójica esta disociación, cuando, cada vez más, los equipos forman parte de conglomerados de grupos inversores o entidades que, a su vez, cotizan en el parqué. "Esto es un punto interesante, porque la adquisición de clubes por parte de fondos de inversión o empresas cotizadas les puede aportar capital y profesionalización, pero también conlleva riesgos. Y estos riesgos radican en el conflicto de interés entre los objetivos financieros de los inversores y los intereses deportivos del club. También hay una cuestión de falta de arraigo local que puede influir en la relación con los aficionados", añade Gabriel Rodríguez, co-fundador de SinComisiones y experto financiero.

'Fan tokens', una apuesta de la pandemia que no funcionó

En el 2002, hubo un intento de crear un mercado bursátil propio para esta industria, el STOXX Europe Football, que dejó de existir en septiembre de 2020 debido a su alta volatilidad y bajo rendimiento histórico. A lo largo de su actividad experimentó cambios significativos, acumulando pérdidas del 50% desde su inicio. La pandemia fue un territorio para la experimentación, durante la que surgieron los fan tokens, activos digitales creados al calor del auge de los NFT y las criptomonedas. El objetivo es dar acceso a los propietarios a beneficios y servicios exclusivos relacionados con un equipo deportivo, club o jugador específico.

"El Barça, el PSG o la Juventus han lanzado sus propios fan tokens, permitiendo a los aficionados participar en ciertas decisiones del club (como el diseño de camisetas o canciones de celebración), pero han demostrado ser altamente volátiles y especulativos. Con respecto a los NFT también algunos clubes han vendido coleccionables digitales únicos como momentos históricos, pero como este mercado ha caído significativamente desde su auge en 2021, hay muchas dudas sobre si es viable a largo plazo", analiza el especialista de SinComisiones.

Así, para Gabriel Rodríguez, "estas formas de capitalización pueden diversificar ingresos y mejorar la participación de los fans, pero no reemplazan los modelos de financiamiento tradicionales. Su éxito depende mucho del valor percibido por los compradores". Y esto se plasma en informes financieros como The European Club Finance and Investment Landscape 2024 de la UEFA, que revela un crecimiento récord en los ingresos de los clubes de fútbol europeos hasta un nivel récord de 26.800 millones de euros, un 10% más y que no solo depende de los derechos audiovisuales.

Precisamente, esa dependencia de esta partida era una debilidad de una industria en la que los ingresos televisivos han crecido un 3%, mientras que el resto de partidas comerciales han crecido un 39%. Véase patrocinios, publicidad, venta de entradas, merchandising, licencias y todo lo que tiene que ver con la experiencia el día de partido. A pesar de que el Real Madrid imagine ver un partido en el Bernabéu a través de gafas inteligentes, la experiencia física sigue siendo el gran generador de riqueza en el fútbol.