Quién es Juan Antonio Samaranch, el español que aspira a presidir el COI

Este jueves, el Comité Olímpico Internacional (COI) conocerá a su nuevo presidente. Esta decisión marcará el futuro del deporte olímpico durante los próximos años. Uno de los candidatos a la presidencia es el español Juan Antonio Samaranch, que busca suceder a Thomas Bach tras doce años en el cargo. El relevo se producirá el próximo 23 de junio, dando lugar al décimo presidente de la historia del máximo organismo olímpico. Siete candidatos más se presentan a la presidencia, alcanzando la cifra más alta de la historia del COI desde su fundación en 1894. El representante español quiere seguir los pasos de su padre, Juan Antonio Samaranch, que ocupó el cargo entre 1980 y 2001.

El hijo del histórico político y dirigente español lleva desde 2016 ocupando la vicepresidencia del COI y confía en hacer valer su experiencia empresarial para alcanzar el cargo. El nuevo presidente será elegido este jueves, en el segundo día de la 144ª sesión del COI celebrada en Grecia, cuna del deporte olímpico. Samarach, en las horas previas, se ha mostrado confiado de cara a la votación. "Será muy competido. Hay siete candidatos, todos con grandes proyectos. Me extrañaría que uno pudiera destacar demasiado. Soy optimista, soy así por naturaleza, si no no estaría aquí", explicaba el representante español.

Quién es Juan Antonio Samaranch

Juan Antonio Samaranch Jr. llegó al COI en 2001. También es miembro del Comité Olímpico Español. Tras una vida dedicada al deporte olímpico, pese a no ser deportista de élite previamente, ahora llega su gran oportunidad para presidir el organismo que ya dirigiera su padre hace unas décadas. Curiosamente, llegó al comité en la misma sesión que se retiró su padre. Y ahora busca tomar el relevo definitivo. Durante su estancia en el COI, ha sido miembro de las comisiones de coordinación de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2006 de Turín, los Juegos Olímpicos de Invierno de 2014 de Sochi y los Juegos Olímpicos de Invierno de 2022 de Pekín. Uno de sus grandes logros se produjo en 2016, momento en el que se convirtió en uno de los cuatro vicepresidentes del COI.

Se trata de una persona con mucho mando dentro del deporte olímpico en los últimos años, pero advierte que "cambiarán cosas, pero sobre una base muy potente que ya tenemos". Su liderazgo y gestión empresarial le pueden destacar del resto de sus rivales en la carrera por la presidencia. El español es uno de los favoritos junto a Kirsty Coventry, que podría convertirse en la primera mujer en ocupar el cargo, y Sebastian Coe, atleta destacado en la década de los 80.

Sistema de elección

Un total de 106 miembros del COI serán los encargados de elegir un nuevo presidente. Entre ellos podemos encontrar nombres conocidos en el deporte español como Marisol Casado, expresidenta internacional de triatlón, y Pau Gasol, exjugador de baloncesto con experiencia en la NBA. La votación será confidencial, mediante un sistema de voto electrónico que vela por la seguridad y la integridad. El jordano Feisal Al Hussein, el francés David Lappartient, el sueco-británico Johan Eliasch, la zimbabuense Kirsty Coventry, el británico Sebastian Coe y el japonés Morinari Watanabe son los otros seis aspirantes que buscan la presidencia junto a Samaranch. Aquel candidato que obtenga la mayoría absoluta se proclamará como el décimo presidente de la historia del COI.

En el supuesto de que ninguno de los candidatos obtenga dicha mayoría se eliminará al candidato con menor número de votos. Se volvería a votar, y así sucesivamente hasta proclamar un nuevo presidente. Nunca en la historia del organismo ha sido necesario acudir a este procedimiento, pero la gran cantidad de candidatos a los que se enfrenta la votación este año puede requerir una segunda vuelta. El elegido dará comienzo a su mandato el próximo 23 de junio, que lo tendrá ocho años al mando del COI.