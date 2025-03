Grimaldo: "Quiero volver a España a corto plazo, mi sueño siempre ha sido jugar en el Barça"

Alejandro Grimaldo atraviesa por el mejor momento futbolístico de su carrera. Después de explotar con el Leverkusen en Alemania, el lateral zurdo sigue destacando a las órdenes de Xabi Alonso. Afirma "estar madurando" futbolísticamente y no esconde que su prioridad es regresar a España para cumplir su "sueño" de regresar al Barça, porque pasó siete u ocho años en La Masía, y eso siempre te acompaña. El valenciano conversa con EL PERIÓDICO DE ESPAÑA y los diarios de Prensa Ibérica e insiste en la fuerza de esta selección "que es una familia" horas antes de que España se mida a Países Bajos en el estadio a De Kuip, en Róterdam, en el partido de ida de los cuartos de final de la Nations League.

-A nivel futbolístico, ¿habéis notado un cambio de jerarquía tras ganar la Eurocopa?

-Supongo que sí, al final cuando eres el vigente campeón de Europa pasas a ser el rival a batir. Pero nosotros ya confiábamos mucho en nuestro equipo antes de la Eurocopa y lo seguimos haciendo ahora. Nosotros vamos partido a partido para seguir mejorando. Creo que tenemos un equipo muy bueno, un cuerpo técnico muy fuerte, muy unido y creo que todo eso hace que tengamos esa mentalidad para seguir mejorando, para conseguir ahora la Nations League y de cara al Mundial llegar en la misma forma e intentar ir a por el título también.

-Antes os metíais vosotros la presión. Ahora como campeones, ¿os llega más desde fuera o la presión que os metéis vosotros mismos es más fuerte que lo que llega de fuera?

-A la única que le prestamos atención es a la que nos ponemos nosotros. Creo que tenemos un equipazo, con jugadores increíbles en cada posición, un cuerpo técnico muy bueno y un grupo que es una familia. Y eso lo multiplica todo. Nosotros salimos a ganar cualquier partido, cualquier competición y ya lo sabíamos antes de la Eurocopa. Lo ratificamos en Alemania y ahora lo que queremos es seguir haciendo historia en este caso.

Países Bajos, un rival "muy duro"

-¿Qué esperáis de la Holanda de Koeman?

-Conozco a algunos jugadores porque tengo ahí algún compañero de equipo o algún rival que juega contra ellos. Holanda tiene un equipazo, jugadores individualmente muy buenos y muy fuertes. Habrá que estar a nuestro mejor nivel porque es un partido de ida y vuelta. Todos los detalles cuentan y, como te he dicho, vamos a salir a ganar los dos partidos y a pasar la siguiente eliminatoria.

-Es un equipo también que, como vosotros, es valiente con la pelota en los pies. Te ataca y no se esconde atrás para hacerte contra.

-Sí, porque tiene jugadores muy buenos, con mucha calidad y, al final, los jugadores con calidad quieren tener la pelota. Holanda tiene jugadores muy técnicos, pero que también son muy rápidos. Creo que vamos a tener que estar a nuestro mejor nivel. Pero creo que estamos muy bien física y mentalmente y que vamos a hacer un gran partido aquí en Holanda.

-En lo personal, ¿cómo va la temporada en el Leverkusen?

-Yo estoy muy contento. Es una temporada un poco diferente a la del año pasado, porque la temporada anterior ganamos todos los partidos y es algo que no es normal. Creo que estamos haciendo un gran año, estamos en semifinales de Copa, en Champions hicimos una muy buena fase de grupos y luego perdimos contra el Bayern, que al final es uno de los favoritos de la competición. Y en Liga estamos segundos a seis puntos, peleando por el título. A nivel personal me encuentro muy bien, muy a gusto, contribuyendo, como siempre al equipo de la mejor forma posible y viniendo a la selección siempre a ayudar. Y quiero continuar así, porque me encuentro muy a gusto y muy bien.

-¿Notas más madurez en tu juego, en el equipo, en el Leverkusen este año, que encima en Alemania sois también un poco el rival a batir como España?

-Al final puede ser parecido, pero está claro que España, a nivel de jugadores y de equipo siempre ha sido favorita en todo. En el Leverkusen tenemos un gran equipo y un gran cuerpo técnico, pero no creo que hayamos sido favoritos nunca, a pesar de haber ganado el año pasado. Y lo que estamos haciendo es el papel que nos toca, que es seguir luchando, estando a un nivel muy alto. Creo que también esa presión extra que he tenido este año me ha ayudado a madurar como jugador y a afrontar diferentes retos que me están haciendo crecer y estoy muy contento por eso.

-Y con Xabi Alonso, ¿cómo habéis afrontado la eliminación de Champions ante un rival como el Bayern que es candidato a ganarla?

-Xabi siempre saca lecturas constructivas de todo. Al final creo que hay que aprender de la eliminatoria de Champions. El míster ya lo dijo, la Champions son pequeños detalles, tienes que estar concentrado todos los partidos los 90 minutos porque cuando bajas un poquito la intensidad te sacan fuera de la Champions. Y es lo que nos pasó en el partido de ida. Al final hay que aprender de eso. Pero sabíamos que iba a ser una eliminatoria muy dura contra un rival que hemos tenido enfrentamientos complicados durante todo el año. A veces hemos salido ganando y en este caso hemos salido perdiendo. Pero como te decía, seguro que ha sido constructivo de cara a los próximos años.

El "sueño" de jugar en el Barça

-A medio y largo plazo, ¿te sigue apeteciendo regresar a España para probar al máximo nivel?

-Efectivamente, es un objetivo que tengo. Lo tengo muy claro en mi cabeza, incluso el club lo sabe. Yo quiero volver a España a medio y corto plazo y me gustaría probar la experiencia de estar en España porque al final es mi país. Es donde quiero jugar y disfrutar de esta experiencia y es uno de mis objetivos.

-Se habla mucho de que Xabi acabará en el Real Madrid, ¿tú te cerrarías la puerta del Madrid si Xabi te llamase?

-Al final no sé qué va a hacer Xabi. Es una decisión que le incumbe solo a él. Respecto a mí, he crecido en la Masía, es el club en el que he crecido como jugador y como persona y es el club en el que soñaba jugaba desde niño. Me acuerdo de algunas entrevistas de pequeño en las que ya decía que mi sueño era llegar al primer equipo del Barça y ese ha seguido siendo siempre mi sueño.

-Pero siendo tu objetivo el Barça, ¿te cerrarías la puerta a una llamada de Simeone o al interés del Real Madrid?

-Es algo en lo que tampoco quiero entrar porque el fútbol da muchas vueltas y nunca sabes lo que puede pasar. Pero está claro, como te he dicho antes, que he crecido en Can Barça y al final cuando llevas siete u ocho años en La Masía eso lo llevas siempre contigo. Es lo que te puedo decir ahora mismo.

Alejandro Grimaldo, a su llegada a la Ciudad del Fútbol de Las Rozas / Pablo Garcia/RFEF

-Nos contabas en la Eurocopa que te habías enganchado al golf por culpa de compañeros como Morata. ¿Cómo va la cosa? ¿Vas bajando hándicap?

-¡Ja, ja, ja! Es verdad. Al final es un deporte que te desestresa, que puedes salir a pasear, desconectar un poco de tanta presión, de tanto partido, que tenemos muchísimos partidos. Y es algo que de vez en cuando con algunos del equipo nos juntamos y jugamos. Siempre que venimos a la selección hablamos de qué tal estamos jugando y si hemos mejorado. Es una pena que como las concentraciones sean tan cortas y no tengamos una tarde para disfrutar un poco y jugar juntos como hacíamos en la Eurocopa. No podemos jugar, pero siempre hablamos de eso y es un tema de conversación recurrente.

-Decías antes que sois una familia, ¿hay mucho contacto entre vosotros cuando estáis con los clubes?

-Sí, sí. Tenemos un grupo de Whatsapp de todos y luego tenemos un grupo con los que tienes más cercanía. Pero sí, hablamos mucho porque al final, como te he dicho, lo que más me sorprendió desde del primer día es la unión que hay aquí, la familia. Y eso hace que se multiplique todo a la hora de ir al campo y luchar por tu compañero.

-Por cierto, ¿te hiciste algún tatuaje después de la Eurocopa como prometiste?

-Sí. Tengo un tatuaje aquí en la pierna de la Eurocopa con mi hija y me hice eso porque, como siempre he dicho, es el título más importante que he conseguido a día de hoy. Para mí es más especial y lo quería tener.