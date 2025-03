Una NBA a puñetazo limpio: las peleas vuelven a las canchas y nadie consigue frenarlas

En otra época era habitual toparse con una "pelea", "tangana" o "trifulca", llámenlo como ustedes quieran, en la NBA. Una competición dominada por 'tipos malos', en la que lo deportivo y lo extradeportivo compartían la misma repercusión. Los Bad Boys de Detroit, Dennis Rodman, Ron Artest o Kevin Garnett fueron los máximos exponentes de una tendencia que parecía no tener fin en esta competición. Todo ello cambió tras lo sucedido en 2004, cuando Indiana Pacers y Detroit Pistons protagonizaron una de las secuencias más bochornosas de la historia de la liga, dando lugar al episodio conocido como The Malice at The Palace. Con ello, la NBA cortó de raíz toda esa vorágine de conflictos y peleas que dejaban en mal lugar la imagen de la competición. Pero en los últimos tiempos esta tendencia parece haber regresado. Se cuentan por decenas los altercados protagonizados esta misma temporada y la NBA teme porque estos comportamientos se apoderen de la liga varios años después.

Ron Artest, jugador de Indiana Pacers implicado en The Malice at the Palace. / CLARENCE TABB, JR. / AP

El último capítulo de esta historia se produjo en la pasada madrugada del lunes al martes, en la que cinco jugadores de tres encuentros diferentes fueron expulsados por un comportamiento antideportivo. Jared Vanderbil y Jeremy Sochan, por un lado. Rudy Gobert y Andrew Nembhard, por otro. Y con Fred VanVleet cerrando el círculo. Cinco jugadores expulsados en una jornada que acogía diez encuentros, un dato que deja en evidencia que algo, más allá de una pura coincidencia, está sucediendo en la mayor liga de baloncesto del mundo. Y desde la propia competición son conscientes de lo ocurrido, pero de momento, más allá de sanciones y represalias, no se toman medidas serias al respecto.

Desde la propia competición, se fomenta la rivalidad 'sana' entre algunas franquicias. La NBA, en un ejercicio por atraer audiencia, dedica una semana de su extenso calendario a que aquellas franquicias que más rivalidad deportiva guarden se midan entre sí, en lo que han denominado como rivals week. Pero más allá de esta estrategia de marketing, desde la propia competición no contemplan poner en peligro la integridad de los jugadores y aficionados, mientras que, de forma paradójica, ven como semana tras semana la cifra de altercados no para de crecer, llegando a dejar imágenes más propias de otras décadas que de la actual.

'The Malice at the Palace', un antes y un después

La historia de la NBA, para bien o para mal, cambió un 18 de noviembre de 2004. Indiana Pacers y Detroit Pistons se reencontraban tras las finales de la Conferencia Este de la temporada anterior, en las que los Bad Boys de Detroit se llevaron la eliminatoria (4-2). “Esa serie encendió todo”, explicaba Jermaine O´Neal meses después de lo sucedido. Lo cierto es que el partido, para lo que podía haber sido, fue relativamente calmado. Pero a falta de unos segundos para finalizar el encuentro, con 97-82 en el marcador a favor de los de Indianápolis, todo saltó por los aires. Fue Ron Artest el que cometió una falta sobre Ben Wallace, que se encaró con el '91' de los Pacers al tiempo que eran separados por los colegiados y jugadores de ambos conjuntos.

Cuando todo parecía solucionado, un miembro del público lanzó una lata de cerveza sobre el pecho del ala-pívot de Indiana, que se levantó como un resorte hacia el aficionado. Varios jugadores, que en ese momento se encaraban en la pista, también saltaron a la grada para intentar mediar, pero la situación solo fue a peor. Artest propició un puñetazo a otro aficionado tras un segundo lanzamiento, instantes antes de abandonar el pabellón junto a miembros de seguridad.

“En los partidos que se transmiten por televisión nacional, el ambiente en el estadio es diferente, hay más luces, cámaras. Son cuidadosos para asignar estos partidos porque la liga no quiere pasar vergüenza. Nadie quería ser árbitro de un enfrentamiento de los Pistons. Sabías que la noche sería dura. Cuando tenías a Ben Wallace, Stephen Jackson o Ron Artest, eso era una receta para el desastre”, explicaba Tim Donaghy, miembro del equipo arbitral.

Las consecuencias para la competición fueron terribles: Ron Artest se enfrentó a una sanción de 86 partidos, convirtiéndose en la más prolongada de la historia, Stephen Jackson fue sancionado con 30 encuentros, Jermaine O’Neal con 25 y Ben Wallace con 11. La NBA tomó medidas extradeportivas tras lo ocurrido. Se prohibió la venta de bebidas alcohólicas para evitar el estado de embriaguez de ciertos aficionados. Al mismo tiempo, se incrementó la seguridad en los pabellones de cara a futuras tanganas.

Los incidentes, ante la gravedad de lo sucedido, llegaron a manos de la fiscalía de Oakland. “La NBA estaba preocupada por su percepción. Su imagen estaba empañada, y la gravedad de las sanciones y suspensiones era muy dura. Creo que querían que le enviara un mensaje a estos millonarios matones (los jugadores involucrados) de que no podían hacer eso", explicó tiempo después el fiscal del condado, David Gorcyca.

"Ojalá pudiesen volver las peleas"

Esta temporada, se están experimentando situaciones que, sin alcanzar la dureza de lo ocurrido en 2004, recuerdan a épocas pasadas. Tanganas impropias de una competición como la norteamericana en los últimos años. Es algo natural encontrar piques o rifirrafes en partidos de tal nivel de contacto, pero en ningún caso que la cosa vaya a mayores. La NBA parecía haber frenado esa tendencia en los últimos años, pero ahora la preocupación vuelve a ser real. Tal y como declaraba el fiscal encargado del caso del Palace, la NBA estaba preocupada por la percepción que se podía tener de la competición.

Por hacer un breve repaso, esta misma semana Steven Adams, pívot de Houston Rockets, y Mason Plumlee, jugador de Phoenix Suns, llegaron a las manos y ambos cayeron sobre el parquet. Dos jugadores aparentemente tranquilos, envueltos en una situación de estas características. Hace dos semanas, Spurs y Thunder también fueron noticia por lo extradeportivo. Una multitudinaria pelea con más de diez implicados opacó lo sucedido en el encuentro. Durante el pasado mes de diciembre, Heat y Rockets también demostraron que no se trata de una simple casualidad. Tyler Herro, escolta de los Heat, y Amen Thompson, jugador de Rockets, fueron expulsados tras un empujón que desató la tangana. El entrenador de Houston, Ime Udoka, fue expulsado jutno a su asistente Ben Sullivan. Terry Rozier, jugador de Miami, también fue sancionado.

Más grave fue lo sucedido entre Jusuf Nurkic (Phoenix Suns) y Najhi Marshall (Dallas Mavericks) esa misma semana. Los dos jugadores se golpearon a puñetazo limpio. PJ Washington, jugador de Dallas, también fue expulsado. También en la semana previa a finalizar el año 2024, Porzingis (Boston Celtics) y Bitadze (Orlando Magic) se enzarzaron en un nuevo capítulo de esta bochornosa historia. El georgiano cogió del cuello al letón y fue expulsado tras la revisión arbitral. Jordan Clarkson (Utah) y Ron Holland (Detroit), también durante el último mes de diciembre, protagonizaron un enganchón entre varios jugadores de Pistons y Jazz.

Todo esto ha sucedido en una temporada en la que el entrenador del actual campeón, Boston Celtics, sugirió que debían volver las peleas porque le estaban "robando el entretenimiento a la gente". Joe Mazulla aboga por una NBA que permita las peleas como sucede en el hockey o el béisbol. "Lo más importante que le estamos robando a la gente, desde el punto de vista del entretenimiento, es que los jugadores ya no pueden pelearse. Ojalá pudiésemos traer de vuelta las peleas en la cancha", explicaba en 'The Sport Hub' el técnico de Boston.

La intención de la competición es clara en este sentido: proteger a jugadores, arbitros y aficionados. El baloncesto es un deporte de contacto y, de vez en cuando, es habitual que dos jugadores puedan utilizar fuerza desmedida en determinadas situaciones. Desde la propia competición se entiende, pero se busca ofrecer una imagen limpia de la liga, dejando atrás episodios bochornosos de su historia. Durante esta temporada, los altercados han crecido de forma exagerada y la preocupación en el seno de la liga vuelve a ser real. Una liga que fue dominada por esos 'tipos malos', cuyo espíritu parece no haberse marchado.