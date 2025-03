Unai Simón, en su regreso a la selección: "No me quita el sueño si soy titular o no"

Vuelve la selección, y vuelve a ella Unai Simón. El guardameta del Athletic de Bilbao se enfunda de nuevo la camiseta de España tras dejas atrás la recuperación de la lesión que le mantuvo fuera de las convocatorias tras la Eurocopa, en la que brilló como una de las piezas claves para lograr el cuarto entorchado continental. Indiscutible entonces como número uno para Luis de la Fuente, ahora la situación es una incógnita en la competencia con David Raya, guardameta del Arsenal que ha ocupado su hueco todo este tiempo.

"No hemos hablado de si soy titular o no, eso lo veremos este jueves. Tampoco me quita el sueño", aseguró al ser preguntado sobre si había hablado con el seleccionador Luis de la Fuente sobre su rol. "Me encuentro igual que en el final de la temporada pasada, estoy muy bien. Es una operación de la que me quitaron las agujas hace cinco meses. Es un plazo corto. Tengo episodios de dolor, pero no tengo problemas para competir", explicó sobre la lesión un Simón que recalcó la importancia de la Nations League.

"Somos los campeones. Creo que más allá de ponernos el tópico del partido a partido, tenemos que poner el reto de llegar a la final four", se sinceró uno de pesos pesados del vestuario sobre cuartos de final a ida y vuelta a Países Bajos, una selección a la que España se ha enfrentado hasta en cuatro ocasiones en los últimos 15 años. Dos derrotas, y empate y una victoria, inolvidable: la final del Mundial de Sudáfrica de 2010, en la que España se proclamó por primera vez campeona del Mundo.

"Demostrar a Europa"

Aunque en juego ahora no hay un título de tanto peso, en la selección se valora, y mucho, una competición en la que además se defiende la corona lograda en 2023. "Al principio parecía que no se le daba mucha importancia, pero la competitividad es de máxima importancia. No sé si está al nivel que una Eurocopa, pero sólo por los enfrentamientos que hay este vestuario le da mucha importancia. Queremos demostrarle a Europa y a todo el mundo que somos una selección que podemos ganarle a cualquiera", afirmó Simón, que se sumó a las críticas al calendario.

SEVILLA , 16/03/2025.- El portero del Athletic Unai Simón (detrás) atrapa el balón durante el partido de LaLiga entre el Sevilla y el Athletic Club, este domingo en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán. EFE/ Julio Muñoz / Julio Munoz / EFE

"Creo que hay mucha exigencia de partidos. No sólo por la continuidad de enfrentamientos, sino también el nivel. A los jugadores se nos exige mucho nivel y ritmo. Aquí hemos hecho entrenamientos de recuperación. A estas altura de temporada competimos casi todos en Europa y no se pueden hacer entrenamientos de mucha intensidad, porque donde hay que desgastarse es en los partidos", explicó, asegurando también que no se tratan de excusas.

"Forma parte de ser profesional la exigencia. Cambiamos el chip, porque hay que seguir compitiendo. Es nuestra mentalidad, la que tenemos a los 26 que estamos así. Cada vez que tienes que rendir tienes que dar el 100%", concluyó el portero, que se mostró ambicioso: "Sólo queremos ganar. Tanto allí como en casa".