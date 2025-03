Asencio habla sobre su investigación por difundir el vídeo sexual de una menor: "Estoy muy tranquilo, es un tema de plazos"

Raúl Asencio, jugador del Real Madrid que estos días está concentrado con la selección absoluta de fútbol, ha concecido una entrevista a Televisión Española en la que se ha pronunciado por primera vez sobre la investigación a la que está siendo sometido por difundir un vídeo sexual con una menor. El futbolista merengue, que no había ofrecido ninguna entrevista hasta el momento, salvo a los canales oficiales del club, en los que no se le había preguntado por este asunto, ha respondido a las preguntas de TVE sobre su presente y futuro futbolístico, y sobre la causa abierta.

"Consciente" y "tranquilo"

Asencio declaró lo siguiente al ser preguntado por la investigación: "Creo que cada uno es consciente de lo que hace. Por esa parte estoy muy tranquilo. Entonces bueno, vivir el día a día, al final es un tema de plazos". El defensa blanco también confesó que siente más presión cuando el equipo de Carlo Ancelotti juega fuera y las aficiones rivales centran en él muchos de sus cánticos: "Bueno, sí que he notado ese cambio de presión en los campos. Es lógico, ¿no? Con el cambio de categoría... Pero bueno soy una persona que me gusta, que me motiva sentir esa presión. Creo que desde pequeño estoy acostumbrado a que en el Madrid sintamos esa presión. Hace que me motive aún más".

El canario defiende su inocencia y no le da mayor importancia a lo ocurrido, hasta que se produzca una sentencia en firme con una decisión del juez. El madridista está imputado por un supuesto delito de pornografía infantil. El 15 de junio de 2023, según detalló la denunciante, se produjeron unas relaciones sexuales con una menor de 16 años en el reservado de un local de ocio de la localidad de Amadores, en el municipio canario de Mogán, en Gran Canaria. Las relaciones fueron consentidas, lo que no fue consentida es la grabación de las mismas. Y a resultas de la denuncia, el juez de instrucción imputó a cuatro futbolistas: Raúl Asencio, Ferran Ruiz (que milita en el Girona), Juan Rodríguez (Tarazona) y Andrés García (Alcorcón).

Asencio presenció un recurso, pero la Audiencia Provincial de Las Palmas lo ha desestimado asegurando que existen “indicios racionales” de criminalidad suficientes de que el canterano madridista podría haber cometido tanto un delito de descubrimiento y revelación de secretos, como otro de pornografía infantil. Así que había interés por ver si Luis de la Fuente convocaba, como ha ocurrido, a un jugador que está imputado por un posible delito de pornografía infantil, después de que hace unas semanas se haya hecho pública la sentencia contra el expresidente de la Federación, Luis Rubiales, condenándole a pagar una multa de 10.800 euros por el delito de agresión sexual en contra de la jugadora Jennifer Hermoso.

Bajas en defensa

Deportivamente, el rendimiento de Asencio está siendo excelente y eso es lo que ha provocado que De la Fuente lo incluye en la lista de convocados para los dos partidos que medirán a España con Países Bajos. Pero estéticamente, su situación, con la Federación sacudiéndose aún el escándalo del beso no consentido de Rubiales, ha hecho que el seleccionador y sus dirigentes se estén pensando mucho la citación del canterano del Real Madrid con la selección, lo que significaría su estreno con la absoluta. Se da la circunstancia de que en defensa son baja tres de los cuatro centrales que se proclamaron campeones en la Eurocopa. Daniel Vivian y Aymeric Laporte, lesionados, y Nacho, que al irse a Arabia ya no entra en los planes de De la Fuente. Así que solo resta Robin Le Normand, el central del Atlético, que forma zaga junto al azulgrana Pau Cubarsí, el joven jugador del Bournemouth inglés, Dean Huijsen, y el madridista Raúl Asencio.