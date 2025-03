Polémica con la primera expulsión de Sergio Ramos en México: "A los extranjeros se les mide con otra vara"

El pasado 6 de febrero se oficializó el fichaje de Sergio Ramos por Rayados de Monterrey. Tras cinco encuentros disputados, con tres goles incluidos, el central español recibe su primera tarjeta roja como jugador de Rayados. El de Camas propició una patada a Guillermo 'Memote' Martínez, jugador de Pumas, cuando el balón ya no estaba en disputa. El colegiado Ismael López no dudó en expulsar al futbolista español en el minuto 92 de un partido que acabó en victoria para el equipo de Ramos con un favorable 1-3 en Ciudad Universitaria. Con esta victoria, el equipo mexicano alcanzó los 19 puntos y ya es octavo en la clasificación general.

Pese a que el jugador fue expulsado, la polémica se apoderó del post partido tras varias declaraciones de miembros de Pumas, que recriminaron al jugador español su comportamiento sobre el césped. "Si lo de Sergio Ramos lo hubiera hecho uno de nuestro país seguramente hubiera sido expulsado desde el minuto 20, no al 90 y eso es lo que me molesta, porque cuando eres extranjero te miden con otra vara y aquí me parece que no fue así", explicaba Efraín Suárez, técnico de Pumas, al término del encuentro en rueda de prensa, que consideraba diferente el trato recibido por Ramos al ser español.

"Estaba claro que no me iba a ir de esta liga sin una roja"

Fue el técnico de Pumas el que más criticó la actuación de Sergio Ramos, mostrándose muy descontento también con el arbitraje sufrido tras la derrota de su equipo. El camero tuvo varios encontronazos durante el que fue su quinto partido como rayado. El primero tuvo lugar a los 20 minutos de choque, cuando el central español golpeó con el codo a Pablo Bennevendo. También se reclama desde el bando de Pumas su enganchón con Lisandro Magallan. "A un extranjero se le exige ser un ejemplo, ser un tipo de bien. Me parece que el central (Sergio Ramos) tiene que estar afuera desde el minuto 20, más allá de que se llame como se llame, tiene que venir a ser ejemplo", añade Suárez. "Hay que respetar y cuidar nuestro futbol... pero hay cosas que no van. Sergio Ramos le metió un codazo a un niño que un día antes dijo que era su ídolo.... Esas cosas no van conmigo, no las puedo permitir porque yo sí quiero a mi país y defiendo mi fútbol", concluye.

Sergio Ramos recibe su primera expulsión como jugador de Rayados. / Miguel Sierra / EFE

Sergio Ramos se ha pronunciado en sus perfiles de redes sociales tras lo sucedido en el encuentro ante Pumas. El central español se lo toma con calma y cierto 'cachondeo', tras recibir su primera expulsión en territorio mexicano. "Estaba claro que no me iba a ir de esta liga sin una roja. ¡+3 y seguimos!", posteaba Ramos en la red social X. Esta primera expulsión le podría suponer una sanción de uno a dos partidos, en función de lo que la Comisión Disciplinaria de la Liga MX considere oportuno.

Por otro lado, la victoria que consiguió ayer el conjunto de Martín Demichelis lo reafirma en el cargo tras haber superado "la semana más dura" desde su llegada a Monterrey. "Hoy demostramos que estamos unidos. Las derrotas siempre son duras, más una eliminación. Esta fue la semana más difícil que me ha tocado atravesar en Monterrey", explicaba el técnico argentino. "Después del golpe en Concacaf, hablamos mucho entre nosotros. Nos miramos a la cara y nos dijimos lo que pensábamos, pero que teníamos que encontrar una solución fácil con el gran plantel que tenemos", concluye el actual entrenador de Rayados.