La ventana FIFA de selecciones más peligrosas: los clubes de LaLiga cruzan los dedos frente a las lesiones

El parón de selecciones de marzo, que transcurre desde el lunes 17 al martes 25, es un quebradero para las direcciones deportivas de los principales clubes de LaLiga. Conjuntos como el Real Madrid, FC Barcelona, Atlético, Athletic Club, Real Sociedad o Betis se ven obligados a ceder a futbolistas importantes, cargados de minutos por un calendario de varias competiciones que afrontan sus tramos decisivos. En esta ventana regresan con sus combinados nacionales hombres como Mbappé (Francia) o Courtois (Bélgica).

Estos partidos internacionales llegan en pleno debate por las 72 horas de descanso reclamadas por Carlo Ancelotti y el Real Madrid. Un periodo que no es obligatorio, pero sí recomendable, entre partido y partido. Es una situación que ha enfrentado a LaLiga con el club blanco y de la que han opinado varios entrenadores.

"Nosotros no tendríamos que habernos presentado a unos cuantos. Jugamos los jueves y muchos de ellos terminan a las once. Y hemos jugado incluso un domingo a las dos después de jugar Europa League", dijo Ernesto Valverde, entrenador del Athletic, en respuesta a las declaraciones de Carletto, quien dijo que su equipo no "volverá a jugar sin descansar 72 horas", algo que pasará, según Javier Tebas, en la semifinal de Copa del Rey frente a la Real Sociedad, "porque cambiasteis el partido contra el Leganés para que descansasen los jugadores de las ventanas internacionales".

Un Argentina - Brasil como continuación del 'euroderbi'

En esta ocasión no ha habido borrado masivo en las listas de los equipos nacionales como en noviembre. Estos movimientos se produjeron después de que jugadores como Rodri, Balón de Oro del Manchester City, quien puso sobre la mesa una huelga para aminorar la carga de partidos en el calendario. El mediocentro se rompió poco después el ligamento cruzado y dejó herido de muerte al equipo de Guardiola, eliminado de cualquier batalla esta temporada, a excepción de la FA Cup. Otro de los que ve inconcebible el recorrido de partidos que afrontan los jugadores es Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, quien después de la victoria en el 'euroderbi' frente al Atlético se quejó amargamente de que LaLiga agendase el Villarreal - Real Madrid para el sábado a las 18.30, en lugar de para el domingo, cuando se ha jugado el Atlético - FC Barcelona.

Brahim, Modric y Vinicius celebran la clasificación del Real Madrid para cuartos de la Champions. / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

"La temporada es estresante, por el calendario. Desde enero no hemos parado, jugando más de 20 partidos, distribuidos cada tres días. Es demasiado hasta para mí, que no juego. No tienes tiempo de recuperarte de la presión. Pero, es lo que hay, ¿qué vamos a hacer? La única solución sería parar, pero no quiero, porque me gusta lo que hago", lamentó el italiano, para quien la recuperación mínima ha de ser de 72 horas. Los ciclos son cada vez más intensos y se producen descansos forzados como el que tuvo Vinicius en la última sesión previa a viajar a Castellón, "aunque está perfectamente". Después, el brasileño viajará junto a su compañero Rodrygo para medirse con la Canarinha a Colombia (viernes 21, 1.45 horas) y Argentina (miércoles 26, 1.00 horas), incluidos en la fase de clasificación para el Mundial 2026.

Sobra comentar que un partido contra la albiceleste de Julián Álvarez o Rodrigo de Paul nunca es uno más, sobre todo cuando viene precedido de un partido contra el Atlético que es, de algún modo, un enfrentamiento entre ambos países. En la lista de Dorival Júnior no está Endrick, quien acumula otro varapalo en una temporada de contrastes. Decisivo en competiciones como la Copa del Rey está soportando una gran presión en su desembarco en Europa. Carletto le puso en el disparadero después de la tanda de penaltis del Metropolitano: “Le dije si quería tirar el quinto, pero vi su cara y decidí que mejor Rüdiger”.

Valverde, al límite de un calendario que no se reducirá

Para Endrick, sustituto de Neymar en Brasil, ir con su selección es una suerte de alivio, como lo es para Arda Güler, que encuentra en Turquía el protagonismo que no tiene en el Real Madrid. Ambos son los jugadores de campo con menos minutos si se descartan a los canteranos, Lunin y Alaba, que se ha pasado la primera parte de la temporada lesionado. Con todo, su regreso a partir del 19 de enero ha permitido al central volver a una convocatoria con Austria, que juega los playoffs de la UEFA Nations League. En la convocatoria de Brasil está Raphinha, quien con sus 27 goles y 17 asistencias se ha convertido en uno de los jugadores más desequilibrantes del planeta y del que depende el futuro inmediato del Barça.

El extremo ha logrado estas cifras en 40 partidos, una salvaje carga de apariciones a mitad de marzo que se correspondería con el número de una temporada entera hace décadas, según calculaba Ancelotti hace unas semanas: "En unos meses hemos jugado una vuelta entera de lo que era en mis tiempos". Él sabe mejor que nadie, que "el dinero y los derechos de televisión mandan, aunque no priorizan a los jugadores". Tras la victoria frente al Villarreal, Ancelotti recordó que "ahora muchos jugadores se van a medianoche para Sudamérica". El propio Valverde se retiró con molestias después

Fede Valverde y Reinildo luchan por un balón en el pasado Atlético - Real Madrid. / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Pero nadie esta dispuesto a parar y los entrenadores son los que más responsabilidad tienen en la gestión de recursos mientras el modelo no cambie. Más allá de parar, algunas de las soluciones que se han esbozado en diferentes foros son un modelo similar al del baloncesto, con ventanas a las que acudan 'secundarios' que después no están en los torneos grandes, plantillas más largas, la concentración de las ventanas en un periodo determinado o hasta la reducción de partidos, algo impensable en un modelo que vive en un modelo de negocio expansionista.

La UEFA y la FIFA, conscientes de que el mensaje de la pirámide del fútbol, donde los de arriba sustentan a los de abajo, tiene difícil encaje en un entorno tan mercantilizado, se apresuró a blindar la participación de los internacionales mediante un acuerdo con FIFPro, el principal sindicato de futbolistas. Pero el problema sigue ahí. Fede Valverde es el caso más extremo de carga de trabajo. El uruguayo, imprescindible ahora mismo en la estructura del Real Madrid, suma 3.611 minutos entre todas las competiciones. Todo ello, a pesar de parar varios partidos recientemente. Por supuesto, está en la lista de Marcelo Bielsa para los enfrentamientos de Uruguay contra Argentina (sábado 22, 0.30) y Bolivia (martes 25, 21.00), al igual que Giménez (Atlético) o Ronald Araujo (Barcelona).

Pedri y Nico Williams, dos baluartes en la Nations League

Lógicamente, los desplazamientos transoceánicos son los que más preocupan, pero las lesiones no se producen por estar más o menos cerca de casa. Dembélé, franquicia del PSG de Luis Enrique, que viene de eliminar al Liverpool, fue uno de los que se bajó de la convocatoria de Francia en noviembre, debido a unas molestias en los isquiotibiales. Regresa a la lista de Deschamps para los cuartos de final de la Nations frente a Croacia (ida el jueves 20, 20.45 y vuelta en París el domingo 23, a la misma hora) junto a Mbappé, tras más de medio año de ausencia, y sus compañeros Tchouaméni y Camavinga. En la nómina de los Bleus está Jules Koundé, el barcelonista que más minutos acumula esta temporada (3.455), por delante de Raphinha (3.352) y Pedri (3.202), que lidera, junto a Lamine Yamal (3.002), el contingente azulgrana en la lista de Luis de la Fuente.

Nico Williams celebra su segundo gol, tercero del Athletic, ante la Roma. / EFE

La selección española, como es lógico, es la que acaparará más miradas por parte de los equipos de LaLiga. También disputa a doble partido los cuartos de final de la Nations, en este caso, contra los Países Bajos de Frenkie de Jong (ida el jueves 20, a la 20.45 y vuelta en Mestalla el domingo 23 a la misma hora). En la relación de jugadores del riojano también están los futbolistas con más minutos de la Real Sociedad, eliminada por el Manchester United en Europa League con polémica arbitral, y rival del Real Madrid en las semifinales de la Copa del Rey. Se trata del meta Álex Remiro (3.420) y el pivote Martín Zubimendi (3.022). El que podrá descansar es Diego Llorente (3.083), el hombre más utilizado por Manuel Pellegrini en el Betis, que viene de firmar su pase a los cuartos de final de la Conference League.

Por su parte, el Athletic vive entre el riesgo de la convocatoria de los hermanos Williams (Iñaki con Ghana y Nico con España), dos de los tres jugadores que acumulan más minutos, y el descanso forzoso por el que pasará Dani Vivian para recuperarse de cara al sueño de conquistar la Europa League cuya final se disputa en San Mamés. Un juego de equilibrios por el que atraviesan todos los grandes equipos del Viejo Continente en la ventana de selecciones más peligrosa de un calendario que desborda minutos e ilusión antes del tramo decisivo.