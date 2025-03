El Atlético fue a por todo y se quedó con (casi) nada en cuatro días: "Hay que aceptar lo que tenemos y mantener la ilusión"

Ya se sabe que en esto del fútbol, la justicia es muy relativa. Lo que sí se puede hablar es, en algunos cosas, es de crueldad. Esa que en los últimos cuatro días golpeó con toda su fuerza a un Atlético de Madrid que vio como todo, o casi todo, lo construido durante siete meses puede quedó reducido a cenizas en apenas 100 horas. El equipo de Simeone inició la pasada semana creyéndose candidato a todos los títulos, porque así se lo había ganado hasta entonces, y la acabó tambaleándose, fuera de Europa tras una dramática y polémica eliminación en penaltis ante el Real Madrid y casi descartado de la lucha por el título de Liga.

Cuando parecía haberse levantado del primer golpe firmando 70 minutos en los que maniató al Barça, llegó el ko definitivo. El equipo de Hansi Flick le remontó en un visto y no visto y puso el último clavo en el ataud de una semana para el olvido. Esa en la que el Atlético compitió al límite de sus posibilidades contra los dos colosos del fútbol español y los tuvo a ambos contra las cuerdas. Y a la vez, en la que chocó contra su propia realidad, hincando la rodilla ante ambos.

Pesó el casi insano esfuerzo realizado por una plantilla que parecía muy extensa, pero que a la hora de la verdad se demostró con menos efectivos útiles de lo que se decía. Al menos para un Simeone que exprimió al máximo un once tipo en el que apenas había hueco para dos o tres cambios recurrentes, y que acabó exhausto tras una maratón entre febrero y marzo en la que, entre otros, el Atlético se ha medido en dos ocasiones al Barça y otras dos al Madrid.

"El esfuerzo de los futbolistas es admirable"

No quiso Simeone elegir, y fue con valentía a competir en todo. Pero a su equipo no le acabó dando. Sin Koke, De Paul y Barrios asumieron todo lo jugable en el centro del campo durante este periodo. También lo hicieron Julián, gran sostén de las aspiraciones rojiblancas, y un Griezmann que al contrario que el argentino apenas pudo brillar en este tramo. O Giuliano, incansable como Llorente. Tan solo los jugadores que disputan banda izquierda y los centrales, en los que la rotación de tres que forman Lenglet, Le Normad y Giménez permitía siempre descansar a uno, pudieron respirar.

Lamine Yamal (c), disputa el balón ante Reinildo y Lino. / J.J.Guillen / EFE

"Ahora algunos se irán con las selecciones, otros podremos descansar algo y seguiremos trabajando para conseguir los resultados. Vamos a seguir dando guerra", resumió el propio Barrios, en una lectura que luego hizo propia su entrenador, "orgulloso" de sus jugadores.

"Los futbolistas y el equipo en su totalidad compiten dando el máximo. El máximo de lo que tenemos. A la afición, agradecimiento. El recibimiento fue en relación con el esfuerzo de los futbolistas. Es admirable y se agradece. El miércoles a entrenar con ilusión y el mismo espíritu y aceptando lo que tenemos", remarcó Simeone, que a pesar de todo se congratuló del papel de los suyos y siguió mirando hacia adelante.

La bala de la Copa

A cuatro puntos del Barça, que todavía tiene que jugar su partido aplazado contra Osasuna, en el horizonte rojiblanco emerge ahora lo que parece una única bala. A la vuelta del parón, los rojiblancos volverán a medirse con los azulgrana, en este caso para la vuelta de una semifinales de Copa en la que se pondrá en juego un billete para la final de Sevilla. Ahí esperaría, de confirmarlo en el Bernabéu ante la Real, de nuevo el Madrid. Ya se sabe, siempre lo recalca Simeone, que para ganar cualquier cosa su equipo tiene que superar el Everest de "los dos mejores equipos del mundo".

Ahí está el techo, al menos este año, de un equipo que los ha mirado de tú a tú, pero que amaga con morir en la orilla. "Está claro que no hace falta hablar, es mirar y ver cómo compite el equipo y lo demuestra. Necesitamos ganar, evidentemente. Tenemos una linda oportunidad de llegar a una final, va a ser difícil, es un gran rival como el Barcelona", recalcó Simeone, que también incidió en no dejarse ir en Liga, tanto para ver si se dan las circunstacias que le metan de nuevo en la pelea como para amarrar, en caso de que no, la tercera plaza.

"Pelearemos hasta el final. Quedan diez fechas, tienen que jugar entre ellos, hay que mirar que no nos alcancen los de atrás y si nos podemos permitir tener la opción cuando queden cinco fechas daremos todo para llegar ahí arriba. Al Barça le falta un partido, que no se sabe qué puede pasar. Tiene una ventaja importante, somos conscientes de la realidad. Trabajaremos partido a partido, pensando en el Espanyol y siguiendo en esa línea hasta el final". De nuevo, en las malas, el refugio del "partido a partido", unido a un parón de selecciones que, por una vez, se agradece, al menos en clave rojiblanca.