Cerezo afirma que el Atlético "tomará las medidas que tengamos que tomar" por el penalti anulado a Julián

Aunque el euroderbi de Champions quedó atrás hace ya más de 72 horas, que diría por otro lado el Real Madrid, las reacciones por el surrealista penalti anulado a Julián Álvarez en la tanda siguen coleando. El último en hablar sobre la decisión del VAR, que llevó a Szymon Marciniak a decretar la invalidez de un lanzamiento que a la postre fue decisivo para que el Atlético quedara eliminado, ha sido Enrique Cerezo, presidente de los rojiblancos, en una entrevista con el diario argentino Olé.

"Hasta el miércoles por la tarde estábamos listos para conquistar las tres competiciones: Champions, Copa del Rey y Liga. Por la noche, un inconveniente con una herramienta terrorífica, que no vale para nada más que para perjudicar equipos y que se llama VAR, nos truncó una de las máximas ilusiones, que era continuar en la Champions", afirmó el presidente rojiblanco.

"Nos truncó las ilusiones"

"No me gusta el VAR, pero no es que lo diga ahora, lo he dicho siempre. No critico al VAR por el error del otro día. Es una herramienta conflictiva, que no es segura. Todos creemos que se trajo el VAR para que el fútbol fuera más justo y yo creo que se ha traído para que sea más injusto, dé más problemas y haya más críticas hacia el árbitro", abundó Cerezo.

"El problema de todo esto es que por mucho que hables o discutas, el resultado está y es inamovible. Hay que seguir. Nos queda el partido del domingo ante el Barça en Liga, fundamental para nosotros. Dentro de dos semanas también nos queda el segundo partido de vuelta de Copa ante el Barcelona, a ver si llegamos a la final", añadió, antes de afirmar que el Atlético no se quedará quieto cuando mandaba un mensaje a su afición.

Julián Álvarez golpea el balón en la tanda ante el Real Madrid. / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

"Que estén tranquilos, que tenemos un equipo fantástico y que lo del miércoles ya no lo tenemos que pensar, lo haremos para las acciones que tengamos que tomar. Nuestro objetivo está el próximo domingo a las nueve de la noche en nuestro estadio, contra el Barça en un partido de Liga importante", concluyó Cerezo.

Un "sentimiento de bronca, rabia e injusticia"

Se sumó Cerezo de esta forma al sentimiento existente en el club, que como siempre había mostrado, ejerciendo de portavoz, Diego Pablo Simeone en las horas previas. El argentino solo quiso contestar a una pregunta sobre lo ocurrido el pasado miércoles en Champions ante el Real Madrid, pero fue más que tajante.

"Normalmente, solo hablaría del Barcelona, aunque esta vez la situación merece explicar mis sentimientos de bronca, de rabia, injusticia. Pero desde el lugar que tengo sólo tengo poder para trabajar y que el equipo siga compitiendo. Entender a nuestra gente, y el sentimiento de todos es de bronca, rabia e injusticia", arrancó el Cholo, que agradeció, y mucho, el apoyo de su gente.

"Lo de la gente es increíble, emociona. Por eso me permití no decir Barcelona como suelo decir y contar el sentimiento que tenemos todos. La gente va a estar, está orgullosa del equipo y del trabajo que se está haciendo. Vamos a tener que estar fuertes y demostrar que estando juntos somos más fuertes", aseguró antes del duelo con el Barça.