Un Simeone dolido espera al Barcelona pensando aún en el Real Madrid: "El sentimiento de todos es de bronca, rabia e injusticia"

Apenas habían transcurrido unos minutos tras caer eliminado de la forma más dramática posible de la Champions, cuando Diego Pablo Simeone ya empezó a pensar que no había tiempo para lamentos. Con su equipo cabizbajo mientras recibía un sentido aplauso de una grada que no les abandonó en ningún momento, el argentino alzó los brazos y pidió más a los suyos, en una especie de vuelta de honor que sirvió para empezar a jugar el choque de este domingo ante el Barça, en el que van gran parte de sus opciones en LaLiga. Pero este sábado, antes de nada y por una vez, optó por hablar a las claras de lo que ya había pasado.

El argentino solo quiso contestar a una pregunta sobre lo ocurrido el pasado miércoles en Champions ante el Real Madrid: "Normalmente, solo hablaría del Barcelona, pero esta vez la situación merece explicar mis sentimientos de bronca, de rabia, injusticia. Pero desde el lugar que tengo sólo tengo poder para trabajar y que el equipo siga compitiendo. Entender a nuestra gente, y el sentimiento de todos es de bronca, rabia e injusticia". El Cholo cerró el capítulo del 'euroderbi' advirtiendo lo siguiente: "No voy a contestar más al partido anterior. Como dijo Carletto, tiene razón, ya terminó. Ahora a pensar en el partido que viene, tenemos una linda ocasión ante un equipo que juega muy bien. Nos centramos en nosotros y tratar de transmitir a la gente que podemos seguir compitiendo".

El Cholo decidió que los futbolistas descansaran el sábado por la mañana en lugar de entrenar para trasladar la sesión a la tarde y después concentrarlos en el hotel. Un modus operandi que imitaba al del pasado martes antes del partido contra el Madrid, con el entrenamiento en el Metropolitano incluido. "Hemos dado un día más de descanso. Hemos dejado hasta las siete de la tarde para que puedan recuperar y mañana tendrán los chicos mucha ilusión en un partido muy importante como el que tenemos", apuntó.

Sobre el Barcelona, Simeone declaró: "Nos preocupa todo, es un equipo muy completo, es un equipo brillante, han gestionado bien esta última semana. Siempre es importante mantener la distancia acorde a lo que resta de temporada por competir, el partido, para nuestras opciones, pasa por ganar y acercarnos y si ganan les acercaría el título".

Rotaciones

El técnico no quiso adelantar si habrá rotaciones tras el enorme esfuerzo de la plantilla en el partido del pasado miércoles ante el Real Madrid: "Valoraremos lo que entendemos mejor para el partido y en consecuencia, sabiendo de las cargas que tuvo el partido anterior más el partido que vamos a enfrentar, gestionar de la mejor manera". Lo que sí valoró fue lo que significa volver a jugar en casa ante su afición en el Metropolitano: "Lo de la gente es increíble, emociona. Por eso me permití no decir Barcelona como suelo decir y contar el sentimiento que tenemos todos. La gente va a estar, está orgullosa del equipo y del trabajo que se está haciendo. Vamos a tener que estar fuertes y demostrar que estando juntos somos más fuertes".

Y terminó elogiando a algunos de sus futbolistas como Barrios: "Lo de Pablo está siendo muy bueno, el partido del otro día genera en él y en Giuiano situaciones de crecimiento, está capacitados para seguir compitiendo y les da esa experiencia que van acumulando". También tuvo buenas palabras para Lenglet: "No es una motivación extra, es un profesional increíble, ha venido con una humildad muy buena, le costó encontrar su lugar, ha trabajado para llegar a donde está en este momento. Nos ayuda con todas las herramientas que tiene y lo único que le importa es ayudarnos".