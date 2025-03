El Real Madrid, a través de su televisión: "El equipo no volverá a jugar nunca un partido sin tener 72 horas de descanso"

Los ánimos estaban caldeados, como demostró Ancelotti este viernes en rueda de prensa, y este sábado antes del incio del partido de Liga ante el Villarreal terminaron de explotar. "Esto es información. El Real Madrid no volverá a jugar nunca más sin tener 72 horas de descanso. Y para ello pedirá el amparo a la FIFA", expresó el club blanco a través de su canal de televisión.

El caso es que el partido contra el Atlético finalizó pasada la medianoche del miércoles, ya iniciado el jueves, y el Madrid se ha visto obligado a jugar ante el Villarreal solo 66 horas después. Un plazo que contraviene la recomendación, que no norma, expresada por la FIFA.

“No lo entiendo, lo mínimo son 72 horas; se prioriza el dinero, los derechos de televisión... no la recuperación de los jugadores”, se quejó el viernes Ancelotti, que apenas ha contado con una sesión de entrenamiento para preparar el duelo de Liga, al que llega sin Vinicius en el once titular y con varios cambios.

"Es demasiado, incluso para mi"

"Está siendo una temporada estresante y es por el calendario. Desde enero no hemos parado ni un momento, jugamos cada tres días... el de mañana puede ser el partido 21-22. Es demasiado; incluso para mí, que no juego. Porque preparar un partido cada tres días... los jugadores no tienen tiempo para recuperar. No se puede. Pero es lo que hay”, continuó.

“Mañana habrá que hacer un esfuerzo extraordinario. No podemos tener la energía y la frescura necesaria, porque no hemos tenido tiempo suficiente para recuperarnos... pero podemos poner la calidad, una buena actitud y jugar un partido inteligente”, se resignó, algo que no parece haber hecho el club blanco.

"El Madrid no volverá a jugar un partido sin 72 horas de descanso",repitió con contundenciala tele del club sobre el poco descanso con que el equipo de Ancelotti. “El Madrid no jugará jamás un partido en estas condiciones”, afirmaron, mostrándose aún más indignados al tratarse de un desplazamiento: "Ni si quiera era en el Bernabéu".