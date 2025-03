¿Peligra el récord de goles de Cristiano en una misma edición de la Champions?

"Los récords están para romperse". Es lo que se suele decir. Lo cierto es que en la temporada 2013/14 se estableció una marca muy difícil de superar. Cristiano Ronaldo anotó 17 goles en una misma edición de la Champions, superando el récord que Jose Altafini y Leo Messi (14) ostentaban de forma compartida en ese momento. El portugués realizó un papel impecable y ayudó a su equipo, el Real Madrid en aquel entonces a conseguir un título que llevaba años persiguiendo. 'La Décima' llegaba a las vitrinas del club blanco después de que su máxima figura estableciera un récord muy difícil de romper en el fútbol actual.

Con la llegada de esta 'nueva' Champions y su correspondiente aumento de partidos las probabilidades de superar esta marca crecen. En el formato anterior, en el mejor de los casos, un futbolista podía llegar a disputar 13 partidos en una misma temporada. Ahora, son 17 partidos los que puede disputar. Cuatro partidos de diferencia, que dan pie a romper marcas como la que estableció el portugués hace ya más de una década. Raphinha, con 11 tantos, es uno de los mejores posicionados para suceder a Cristiano. También andan cerca jugadores como Harry Kane y Serhou Guirassy, ambos con diez dianas.

Cristiano Ronaldo anota su gol número 15 ante el Bayern. / Matthias Schrader / AP

Cristiano había sido pichichi de la competición en alguna ocasión, pero su mejor registro llegó en la temporada 2013/14. El delantero anotó nueve tantos en fase de grupos, anotando un hat-trick al Galatasaray en la primera jornada. Un doblete consiguió ante el Copenhague, al igual que ante la Juventus en el Santiago Bernabéu. También anotó un tanto en el choque disputado en territorio italiano. En el quinto partido de la primera fase ante el Galatasaray no disputó un solo minuto, pero cerró la fase de grupos con otro gol al conjunto danés.

Ya en las eliminatorias marcó los seis tantos restantes. Dos nuevos dobletes consiguió ante el Schalke, uno de ellos en el encuentro de ida y otro en el de vuelta. En cuartos esperaba el Borussia Dortmund, verdugo de los blancos en la campaña anterior, y Cristiano no falló a su cita con el gol en el primer encuentro de la eliminatoria. En Dortmund no fue de la partida por lesión, pero su equipo consiguió el pase a semifinales donde ya esperaba el Bayern Múnich. En el encuentro de ida Cristiano no anotó, pero en la vuelta disputada en el Allianz Arena el portugués apareció con dos tantos para dar el pase a la gran final ante el Atlético de Madrid. En el Estadio Da Luz, el Real Madrid consiguió 'La Décima' con un tanto de Cristiano en los últimos instantes de la prórroga, cerrando así una temporada que pasó a la historia de la Copa de Europa.

Raphinha, máximo candidato

Este nuevo formato da pie a que los equipos disputen más encuentros y, por ende, también sus jugadores. Esto supone que, por probabilidad, sea más sencillo acabar con el récord que consiguió el portugués. Raphinha es el máximo goleador de la competición al término de los octavos de final. El brasileño acumula 11 tantos en diez encuentros disputados, promediando más de un gol por partido. Sus actuaciones ante Bayern Múnich y Benfica, entre otros, le han situado en lo más alto de la tabla goleadora. En el mejor de los casos, el brasileño podría disputar cinco encuentros más de competición europea y con su promedio actual podría situarse en torno a 16 goles, muy cerca de la marca del portugués.

Lewandowski (9), Serhou Guirassy (10) y Harry Kane (10) persiguen al brasileño en la tabla. Los tres jugadores siguen vivos en la Champions, con posibilidad de seguir mejorando sus registros. La marca establecida por el portugués parece inalcanzable, pero Raphinha parte de una buena posición para, al menos, pelear por el récord. En el corto plazo, se verá las caras ante el Borussia Dortmund, al que ya marcó en la fase de liga. En unas hipotéticas semifinales se vería las caras con Bayern Múnich o Inter de Milan. En caso de llegar a la final, se cruzaría con Real Madrid, Arsenal, Aston Villa o PSG. Esto es lo que le queda al brasileño para superar una marca que "está para romperse".

Lo que resulta complicado es que un jugador del Real Madrid supere al luso. El conjunto blanco está en cuartos de final tras conseguir una agónica clasificación ante el Atlético de Madrid, pero el rendimiento de sus jugadores está marcado por una irregularidad constante. Kylian Mbappé y Vinicius suman siete tantos cada uno y a estas alturas de la competición parece difícil que puedan pelear por el pichichi. Ambos se han perdido algún encuentro por lesiones o sanciones y su temporada no está siendo brillante, lo que hace prever que ningún madridista podrá tomar el testigo de Cristiano.

Lewandowski y Benzema quedaron por el camino

Cristiano ostenta el récord de mayor número de goles en una misma campaña que muchos otros jugadores han intentado arrebatarle sin éxito. Los nombres más sonados son Robert Lewandowski y Karim Benzema, dos de los mejores delanteros de la época. El polaco sigue en disposición de pelear por suceder al portugués. Benzema, ya en Arabia, no tiene opción alguna. Por el camino también quedaron algunas temporadas de Leo Messi, que no pudo batir a Cristiano en esta categoría. Lewandowski quedó cerca de superarlo en la temporada 2019/20, en la conocida como 'Champions del COVID'. El conjunto bávaro se alzó con el trofeo y el papel que jugó el polaco fue decisivo. Anotó 15 tantos, quedando a solo dos más de igualar al madridista.

Karim Benzema celebra su gol ante el Manchester City. / DPA vía Europa Press / Europa Press

Karim Benzema también fijó en 15 tantos su mejor marca. El francés lo consiguió en la campaña 2021/22, cuando el Real Madrid se hizo con 'La 14'. Benzema fue el líder de los blancos, dejando varias actuaciones para el recuerdo como los hat-tricks a PSG y Chelsea o el penalti a de 'panenka' ante el Manchester City. Ahora, Raphinha es el jugador que aspira a superar el récord de Cristiano, que también ocupa la segunda (16 goles en la 2015/16) y la tercera (15 goles en la 2017/18) posición del ranking. Solo el tiempo decidirá si alguien es capaz de superar la marca establecida por el portugués, pero con este nuevo formato su final está más cerca.