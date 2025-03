¿Por qué fue anulado el penalti de Julián Álvarez en la tanda ante el Real Madrid?

En medio del drama y la tensión desmedida de una tanda de penaltis que ya es histórica, de repente hubo un parón y los más de 70.000 espectadores congregados en el estadio Metropolitano se quedaron atónitos. Acababa de marcar Julián Álvarez su lanzamiento cuando Courtois y Mbappé vieron, o creyeron ver, un doble toque del argentino y pidieron que entrara el VAR a anularlo. Y resultó que sus plegarias fueron escuchadas, y el videoarbitraje actuó, llamando al árbitro Szymon Marciniak y borrando del marcador ese tanto para un Atlético que acabó cayendo eliminado tras fallar otro Marcos Llorente.

"¡Que levante la mano quien vea que tocó la pelota dos veces Julián! ¡Que levante la mano! ¡No la levanta nadie!", gritó irónicamente Diego Pablo Simeone ante los periodistas presentes en la sala de prensa tras el partido. Lo cierto es que, de base, hay decenas de tomas de la acción circulando por las redes y las televisiones y ninguna termina de aclararla del todo. En unas no hay rastro del toque ni de que el balón se mueva, y en otras lo parece, pero sin llegar a poder decirse al cien por cien qué es lo que ocurre. Y ahí arranca la polémica.

"Cuando apoya el pie y patea, la pelota no se mueve ni un poquito. Pero si el VAR lo llamó, nunca vi un penal que llame el VAR, pero vale también y habrán visto que la tocó. Quiero creer que habrán visto que la tocó", abundó Simeone, visiblemente contrariado y portavoz de la indignación del Atlético. "La UEFA lo ve claramente. El árbitro no beneficia a ningún equipo, ni en España ni en Europa. Son seres humanos y pueden equivocarse, pero con la tecnología de la sala VAR lo han visto claro", le replicó Courtois, que en su caso lo tenía clarísimo, como Ancelotti: "Chuta con el derecho y toca con el izquierdo. Creo que lo habían detectado desde el VAR cuando nos hemos dado cuenta".

¿Qué dice el reglamento?

La IFAB, encargada de redactar las reglas del fútbol por las que se rigen los árbitros, dice en su artículo 14,1 que "si el ejecutor del penalti volviera a tocar el balón una segunda ocasión antes de que lo toque otro jugador se concederá libre indirecto". Por más que el espíritu de la norma no fuera creado para casos de tropezones involuntarios, se estipula por tanto que si el lanzador toca el balón dos veces, como apreció Tomasz Kwiatkowski desde la pantalla con Julián, la jugada se detiene y se concede un tiro libre indirecto al equipo defensor. O se invalida en el caso de una tanda, marcándose como lanzamiento errado.

Los jugadores del Real Madrid reclamaron al asistente que el penalti de Julián Álvarez no era válido. / Bernat Armangue / AP

Más allá de resolver el dilema de si Julián llegó a tocar la pelota dos veces o no, una evidencia difícil de corroborar, ya que el balón de la Champions no cuenta con el chip que detecta cualquier roce y que sí llevaban las pelotas del Mundial y la Eurocopa, no se recuerdan muchos precedentes de algo similar. Y menos en una tanda de penaltis. De hecho, varios de los existentes demuestran que es una acción que suele pasar desapercibida, como ya ocurrió precisamente con los dos árbitros protagonistas este miércoles.

Y es que resulta que Marciniak, en el césped, y Kwiatkowski, en el VAR, fueron los encargados de dirigir la final del Mundial de 2022, en la que Messi lanzó un penalti durante el partido que sirvió para abrir el marcador ante Francia. Y también hay tomas de cámara que han sido recuperadas ahora, a colación de la polémica de la Champions, en las que en alguna toma, en otras no, parece que el balón golpea en su pie de apoyo tras el chut.

De Messi a Mikel Vesga

En aquel caso, Kwiatkowski no vio nada desde el VAR, y el gol subió al marcador. De hecho, en los meses posteriores repasó en una entrevista su actuación en ese partido y se congratuló por ella. "Cuando estás sentado en el sillón, bebiendo cerveza y comiendo patatas fritas, todo parece ser simple. Revisé muchas cosas pequeñas para ayudar, por ejemplo, para indicar rápidamente el número o dar una pequeña pista sobre la decisión. Estos son los secretos de nuestro trabajo que no todos conocen. Szymon y los chicos sobre el césped se merecieron el mayor de los aplausos", dijo.

El de Messi no es el único ejemplo de que estas acciones suelen pasar desapercibidas. Más claro aún se observa en un lanzamiento muy similar a la de Julián que ocurrió en la final de Copa del año pasado, también en la tanda decisiva entre Athletic y Mallorca. En aquella ocasión, Mikel Vesga resbaló en el momento de su lanzamiento, cayendo al suelo y rozando, o eso parece, el balón con su pie de apoyo. Fue gol y nadie se percató, ni siquiera en el Mallorca, hasta el día de ayer, cuando el gol anulado al Atlético llevó al mundo del fútbol a tirar de hemeroteca.

El precedente en Argentina

Solo se recuerda un precedente de un caso muy parecido al de Julián. Fue en la Copa Libertadores de 2023, con un penalti en una tanda lanzado por Solari, de River Plate. Tras varios minutos de revisión del VAR viendo múltiples tomas, los árbitros señalaron ese ya famoso doble toque que le costó al equipo argentino la clasificación a cuartos de final de la máxima competición del fútbol sudamericano.

¿Se hizo bien entonces, dejando pasar situaciones casi imperceptibles para el ojo humano? ¿O se actuó mal y solo se ha hecho bien (en caso de demostrarse el doble toque) ahora, aplicando estrictamente la norma? Lo único cierto es que, por si había pocas, este miércoles nació un nuevo tipo de polémica en el fútbol y la lupa del VAR ya mira hasta el punto de penalti.

Porque hubo un tiempo en el que lo de ayer no importaba. Pesaba más el espíritu de la norma, y el hecho de que no se consiguiera ventaja alguna con el resbalón. El 24 de abril de 1999 y Platense recibió a Boca Juniors en el Trofeo Clausura. El césped estaba muy resbaladizo como consecuencia de la lluvia que había caído en Buenos Aires. Antes del descanso, el colegiado señaló penalti sobre Martín Palermo y el propio futbolista asumió la responsabilidad del lanzamiento y lo ejecutó al fondo de la red para anotar el 0-1.

Sin embargo, el futbolista argentino se resbaló antes del disparo y, de forma mucho más evidente que Julián Álvarez, golpeó el esférico con el pie de apoyo antes de patear el balón con el pie izquierdo. Nadie lo protestó, el tanto subió al marcador y Boca acabó ganando aquel encuentro por 0-2. Y generando una polémica que hizo salir al paso a la FIFA, que argumentó que Palermo no cometió ninguna infracción al no querer sacar provecho del doble toque, puesto que este se produjo por un resbalón involuntario.