Así será el dispositivo de seguridad de Madrid para el 'Euroderbi': 1.500 efectivos y un mensaje del Real Madrid a sus aficionados

Atlético de Madrid y Real Madrid se miden este miércoles sobre el césped del Metropolitano en busca de una plaza en los cuartos de final. El partido, más allá de lo deportivo, estará marcado por lo sentimental y el dispositivo de seguridad coordinado por la Delegación de Gobierno velará por garantizar la seguridad de los allí presentes. El equipo blanco llega con una ligera ventaja del encuentro de ida disputado en el Santiago Bernabéu (2-1), por tanto, la tensión estará asegurada en el Metropolitano. En el encuentro de ida no hubo ninguna incidencia grave, más allá del registro por parte de la UEFA de ciertos cánticos ofensivos.

El dispositivo de seguridad para el 'Euroderbi'

Un total de 1.500 efectivos de seguridad y de emergencias conformarán el dispositivo para el Atlético de Madrid - Real Madrid de este miércoles a las 21:00 horas. Miembros de los cuerpos de la Policía Nacional (procedentes de la Unidad de Intervención Policial, la Unidad Especial de Caballería y la Brigada Provincial de Información), además de la Guardia Civil, Policía Municipal de Madrid, Agentes de Movilidad del Samur-Protección Civil, bomberos, Cruz Roja y vigilantes y auxiliares de seguridad del club de fútbol velarán por la seguridad del evento.

En el encuentro de ida, ambos conjuntos, junto con la Policía Nacional, difundiendo a través de sus redes sociales un vídeo pidiendo a los aficionados de ambos equipos que "disfruten del partido y respeten" con tal de preservar la seguridad de los asistentes en el 'Euroderbi'. Al mensaje se sumaron los capitanes de los dos equipos implicados. El primero en aparecer fue Luka Modric, que defendía: "Somos rivales, no enemigos". Acto seguido, Koke Resurrección aparece en pantalla concluyendo: "No confundas pasión con violencia".

Carlo Ancelotti y Diego Pablo Simeone se vuelven a encontrar en una eliminatoria de Champions / Dennis Agyeman / AFP7 / Europa P / Europa Press

Desde la Delegación de Gobierno se espera una cifra récord de asistencia, 69.000 personas, sumados a los que acudan sin entrada a los instantes previos al encuentro. Desde los cuerpos de seguridad se recomienda acudir con antelación a los aledaños del Metropolitano para favorecer la entrada organizada al estadio. Pese al dispositivo coordinado, el Real Madrid no baja la guardia y ha enviado un mensaje a los aficionados que vayan a estar presentes en el feudo rojiblanco. Los blancos aconsejan no llevar ningún símbolo distintivo a la vista, así como utilizar vías alternativas para llegar al estadio y no coincidir con la afición local.

Mensaje del Real Madrid a sus aficionados

"La entrada y pulsera de seguridad identificativa es intransferible y, por lo tanto, única y exclusivamente podrá ser utilizada por el socio adjudicatario, quedando prohibida su cesión a terceras personas. Queda terminante prohibida la reventa a terceras personas. Los socios únicamente podrán ocupar la localidad asignada en cada entrada.

El incumplimiento de cualquiera de estos tres puntos conllevará la baja definitiva y automática de la condición de socio del Real Madrid.

Si usted tiene decidida ya su forma de desplazamiento, recuerde no mostrar abiertamente las camisetas y elementos de animación del Real Madrid C.F. hasta que cuente con protección de seguridad o haya accedido al estadio. Evite la línea 7 de metro (Estadio Metropolitano, Las Musas) al ser la utilizada mayoritariamente por la afición local.

El Real Madrid no se hace responsable del no acceso de los aficionados al Estadio si no cumplen las condiciones requeridas para el acceso".