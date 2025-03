Atlético - Real Madrid de Champions: alineaciones, horario y dónde ver el 'euroderbi' de octavos

Llegó el día. La vuelta del euroderbi ya está aquí, y arranca este miércoles (21.00 horas) con el Real Madrid un gol por delante y con el Atlético aferrado al Metropolitano para lograr lo que siempre se le ha resistido: eliminar en Champions al rey de Europa. Vivir o morir para ambos, sin términos medios, sin matices, en un duelo decisivo para acceder a los cuartos de final de la Liga de Campeones, y para mucho más, porque lo que suceda hoy marcará a buen seguro lo que ocurra en lo que resta de la temporada.

Un duelo de alta tensión para el que no va más. Ya no hay otro partido al que recurrir. Serán 90 minutos, si es que no hay prórroga o penaltis, de pura electricidad y que nadie se quiere perder. En días como estos, no hay molestias que valgan. A un lado, los Mbappé, Vinicius, Rodrygo, Bellingham, Valverde y Courtois. Al otro, Julián, Griezmann, Sorloth, De Paul, Giuliano u Oblak. Una constelación de estrellas que se cita en el feudo rojiblanco.

Ni el Atlético ni el Real Madrid llegan en su mejor momento a la cita, pero la dimensión del derbi supera cualquier tipo de estado coyuntural. Tras lo ocurrido en la última década, con dos finales que cayeron del lado blanco, se convirtió en el duelo entre dos equipos de una misma ciudad más grande de Europa. Ahora, siete años después de la última vez, se enfrentan en una ronda menos dramática, pero igual de definitiva. Quien pierda este miércoles no tendrá futuro en esta Champions. Quien gane, se las verá con el Arsenal en cuartos.

El Atlético, pendiente de Lenglet

Diego Pablo Simeone abordará el duelo obligado a ganar y con todo su once tipo, en el que solo estaban la duda de Lenglet, por unas molestias, y De Paul, por un golpe. Aunque ambos se entrenaron con normalidad en el día previo al partido, como también lo hizo el capitán Koke, que vuelve a una convocatoria tras haberse perdido los últimos cinco choques por una lesión muscular.

Si Lenglet está finalmente disponible, formará en el centro de la defensa con Giménez. Si no, lo hará Le Normand. Y si De Paul está listo como parece compondrá el doble pivote en el medio haciendo pareja con Pablo Barrios. Giuliano apunta a un extremo y el otro costado será la principal incógnita, con Samu Lino como principal opción para un puesto por el que también pugna Gallagher.

El resto, los de siempre, con Oblak, Marcos Llorente (ya sea como lateral o como centrocampista) y un ataque formado por Julián Álvarez, autor de 22 goles este curso y Griezmann, que tan solo ha mojado en uno de sus últimos ocho partidos, en los que ha estado lejos de su versión incisiva y decisiva de siempre.

¿Valverde de lateral o de mediocentro?

La necesitará el Atlético si quiere competir contra un equipo acostumbrado a mostrar su mejor cara cuando está bajo los focos de la Champions. Busca la tercera como técnico blanco Ancelotti, que siempre aseguró las semifinales con el Real Madrid, con una idea clara. De estar todos no habrá inventos. 4-3-3 con el tridente Rodrygo-Vinícius-Mbappé, escoltados por un Bellingham que vuelve tras cumplir sanción. Pero ahora mismo existe una incógnita, y no es para nada menor.

Y es que Kylian Mbappé no trabajó con el resto de sus compañeros este martes, y será duda hasta última hora. La otra pregunta por resolver en un Real Madrid sin Carvajal, Militao y Dani Ceballos será la posición de Fede Valverde. Apunta al lateral derecho, lo que provoca un efecto dominó por una plaza en el centro del campo en la que pugnan tres jugadores: Camavinga, Modric y Brahim.

Se agarran los blancos con fuerza a los precedentes tan exitosos como repletos de sufrimiento en la Liga de Campeones ante el Atlético. Porque en el pleno de triunfos en las dos finales, Lisboa y Milán, y la tres eliminatorias superadas, no hay un solo triunfo en el estadio rival. Ni en el antiguo Metropolitano, ni en el Vicente Calderón. Dos derrotas y un empate. Ahora se estrena en Europa en el nuevo Metropolitano.

Alineaciones del Atlético - Real Madrid

Atlético de Madrid: Oblak; Llorente, Giménez, Lenglet o Le Normand, Galán; Giuliano, De Paul, Barrios, Lino o Gallagher; Griezmann y Julián Alvarez.

Real Madrid: Courtois; Fede Valverde, Asencio, Rüdiger, Mendy; Tchouaméni, Modric o Brahim, Bellingham; Rodrygo, Vinícius y Mbappé.

Árbitro: Szymon Marciniak (Polonia).

Estadio: Riyadh Air Metropolitano.

Horario y dónde ver por TV el Getafe-Atlético

El partido Atlético-Real Madrid se disputa este miércoles, 12 de marzo, a las 21.00 horas. El encuentro, en España, será retransmitido en directo a través de Movistar Liga de Campeones. Puede seguir toda la información sobre el encuentro en directo en EL PERIÓDICO DE ESPAÑA.