Las manos de Courtois frenan al corazón del Atlético y meten al Real Madrid en cuartos de Champions

El Real Madrid estará en los cuartos de final de la Champions. El Atlético dispuso de más ocasiones y mejores, pero los de Simeone no supieron dar la puntilla a los blancos y lo acabaron lamentando. La ruleta de los penaltis volvió a dejar fuera los rojiblancos, esta vez con carga extra de infortunio porque Julián Álvarez resbaló y tocó dos veces la pelota en su lanzamiento. Ancelotti se encomendó a sus estrellas y solo Mbappé le respondió con una jugada excelsa. Decía Carletto que hay “jugadores que corren y otros que marcan las diferencias”. Esta vez fue Courtois el que marcó las diferencias y selló el billete para cuartos. El Arsenal espera en Londres. Mereció más el Atlético, que tiene un trauma con los merengues en la Champions. Ancelotti salva el match-ball en contra.

Gol de Gallagher

27 segundos le duró la renta del Bernabéu (y el plan) al Real Madrid en el Metropolitano. Un despeje de Asencio pilló descolocado a Tchouameni, Julián Álvarez la puso a la derecha, donde apareció De Paul para servirla al área pequeña, Griezmann no la tocó y Gallagher apareciendo por detrás la clavó en la red. La pizarra a la basura. Si Ancelotti había planificado gestionar el partido gestionando la ventaja de la ida, todo saltó por los aires en menos de un minuto. Y eso descubrió otro partido. El Atlético se acostó atrás y los blancos, con Modric en lugar de Camavinga, se quedaron con la pelota y llevaron el duelo a campo rojiblanco. Era un rondo sin porterías porque no se divisaba a ningún madridista en el área. Vinicius se abría mucho y Mbappé salía a buscar la pelota. Parafraseando a Ancelotti, “un grupo de jugadores que corrían ganaban a otro grupo de jugadores que no marcaban la diferencia”.

Simeone ponía a prueba la paciencia de los blancos, sin pasar apuros con el paso de los minutos. Vinicius pidió penalti por una mano que no aparentaba importancia y respondió Julián con un disparo que exigió a un Courtois solvente. Pasados los 30 minutos, la pelota no pasaba por los pies de Modric, que había salido para eso, y estaban desconectados Vinicius, Mbappé y Rodrygo. Peor era lo de Bellingham, totalmente fuera del partido, como contraste a su compatriota Gallagher. El Real Madrid, desordenado en ataque, mostraba una llamativa indolencia ofensiva. Y Ancelotti, que se jugaba algo más que el pase a cuartos, necesitaba tomar medidas para cambiarlo. Aún tuvo que sacar Courtois otra mano salvadora a disparo de Julián antes de que acabase la primera parte. El Real Madrid no había comparecido como equipo en el Metropolitano. Ancelotti lo fiaba todo a las individualidades de sus estrellas.

Carletto necesitaba a reordenar a los suyos para dotarles de más agresividad en ataque. Los del Cholo habían desplegado el partido perfecto con y sin balón. Solo le faltó que alguno de los disparos de Julián Álvarez hubiese ampliado la brecha. Arrancó el segundo acto con los mismos protagonistas y con el mismo panorama porque al minuto de juego porque 'La Araña' volvió a exigir a un Courtois que realizó otra intervención milagrosa.

Champions League: Atlético - Real Madrid. / EFE/Juanjo Martín

El encuentro era impropio del Real Madrid de Champions. Sin épica, sin corazón. Parecía el equipo vulgar de la Liga, neutralizado además por el buen despliegue atlético, perfectamente escalonado para cerrar los pasillos interiores, consciente de que en los laterales Valverde y Mendy no ofrecían llegada. A lo que se suma esta temporada que los extremos solo entran en diagonal porque Mbappé no tiene presencia en el área. Echa en falta este Madrid pseudogaláctico a un ariete como Joselu. No había rastro de exuberancia ni excelencia en los de La Castellana. Un equipo opaco sin profundidad ni colmillo para presionar y recuperar algún balón, lo que permitía a los atléticos alargar las posesiones. Era tan descorazonador el panorama que Ancelotti cambió de director de orquesta, entrando Camavinga y Lucas por Modric y Tchouameni, lo que colocó en el doble pivote al francés y a Valverde.

Penalti fallado por Vinicius

Y a los 68 minutos, en la primera contra que el Atlético permitió al Madrid, Mbappé armó una jugada majestuosa forzando un penalti tras romper a los dos centrales. Pero no fue Kylian el encargado de ir a los once metros, por más que no le gustase la decisión. El encargado de lanzar los penaltis es Vinicius y el brasileño mandó la pelota a la grada. Hacía 22 años que no fallaban los merengues un penalti en un derbi. Respondió el Atlético con otro derechazo de Julián que desbarató una vez más Courtois, que realizó seis paradas, cuatro de mucho mérito. Se había descosido el partido y Cholo no terminaba de meter piernas y pulmones nuevos. Restaba un cuarto de hora y el encuentro caminaba hacia la prórroga con Oblak de espectador. El duelo concluyó con Simeone cocinando la prórroga al sacar a Lino, Correa y Sorloth.

El cansancio y la tensión abrieron la prórroga. Los dos llegaban al área, aunque las mejores ocasiones seguían cayendo del lado colchonero. Pero Courtois, el mejor del Madrid, mantenía a los de Ancelotti vivos en la eliminatoria. Correa, Sorloth, otra vez el noruego... El Madrid apretaba y el Metropolitano empujaba cuando en una jugada aislada Vinicius perdió un balón y no bajó. Le llamaron la atención Bellingham y su banquillo, incluidos Carletto y su ayudante Mauri, y el brasileño se encaró con ellos. Imagen que retrata el compromiso de Vinicius con el grupo esta temporada y que terminó con el futbolista aparcado en el banquillo tras ser sustituido. En el campo quedaban un renqueante Mbappé y un Bellingham que extendía su leyenda negra con los derbis, en los que no ha marcado aún. A los penaltis. El destino les volvía a llevar al punto fatídico. Como en Milan...

Tanda de penaltis

Comenzó tirando el Madrid, Kylian. El francés engañó a Oblak y le batió por abajo. Sorloth localizó su disparo en el mismo lugar, pero con más potencia. 1-1. El tercero también fue abajo a la izquierda del portero por abajo. Allí lo clavó Bellingham. 1-2. Julián se resbaló en el momento de pegarle y tocó dos veces la pelota en el disparo que superó a Courtois, pero fue anulado. 1-2. Valverde le pegó duro y marcó. 1-3. Thibaut acertó a tocar el penalti lanzado por Correa, pero la pelota entró. 2-3. Lucas fue el cuarto lanzador del Madrid y Oblak acertó el lugar. 2-3. Marcos Llorente le pegó fuerte, pero se topó con el larguero 2-3. Y Rudiger, con un disparo que Oblak estuvo cercar de parar, selló el triunfo blanco 2-4. El Atlético se volvía a quedar en la orilla.