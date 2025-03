Guayre, exjugador de la UD Las Palmas, cuenta cómo el Barça intentó ficharle con dinero negro

Los más futboleros recordarán el nombre de Antonio Guayre Betancor, una de las perlas del fútbol canario, más concretamente de la UD Las Palmas, tierra de grandes futbolistas. El delantero pasó por el conjunto pío-pío durante una temporada, para después poner rumbo a otros grandes clubes del fútbol español, llegando incluso a ser convocado por la selección nacional. Guayre regresó al club de su vida poco antes de finalizar su carrera profesional, la cual ha repasado en una charla con el canal de YouTube de Curios@s para pasarse por "La vida después del deporte de élite", una sección habitual del canal. Durante la entrevista, el exjugador y ahora comentarista de DAZN, ha confesado estar "cerca de fichar por el Barça hasta en dos ocasiones".

El delantero llegó al fútbol profesional a través de Las Palmas Atlético, filial del primer equipo. En la campaña 2000/01 pasó a ser miembro de la primera plantilla y en su primera temporada disputó 33 encuentros y anotó ocho goles. Esta actuación le valió para salir al Villarreal, donde posteriormente disputó la Champions League, llegando a marcar un tanto en una de sus cuatro apariciones. En febrero de 2005 le llegó la llamada de la Selección española, disputando así su único partido con la roja, que acabó en victoria por 5-0 ante San Marino.

"El Barça me quiso fichar con dinero negro"

La mejor etapa a nivel deportivo la vivió como jugador del Villarreal pero su destino estuvo cerca de cambiar tan solo unos meses antes de oficializar su fichaje por el conjunto 'groguet'. El canario confirmó en el pódcast con Curios@s que estuvo muy cerca de fichar por el Barça en dos ocasiones durante su carrera deportiva. "Con 20 años, cuando jugaba en Las Palmas, yo me cogí un avión y me fui a Barcelona. Sin saberlo nadie... Fui a comer con Carles Rexach, que era el director deportivo, y me dice "te vamos a dar dinero por debajo de la mesa, tú que eres de una familia humilde". Me comentaron que yo me quedase en Las Palmas formándome y "luego te damos dinero por debajo de la mesa". ¿Dinero negro? Así tal cual. Y eso fue la primera vez. Yo flipando, claro", cuenta Guayre Betancor.

Pero lo cierto es que el acuerdo nunca llegó a producirse. Ese mismo año, el Villarreal llamó a la puerta del delantero y pagó los 6 millones de euros que exigía el conjunto canario. Los planes del Barça eran dejar el jugador formándose en su tierra, mientras le ofrecían dinero "por debajo de la mesa" para luego firmar como agente libre por el club dirigido en ese momento por Joan Gaspart. Toda la estrategia culé se vio frustrada cuando el equipo castellonense efectuó el pago de la cláusula del jugador.

El jugador español del Villarreal, Antonio Guayre controla el balón ante los jugadores del Manchester United. / Kai Försterling / EFE

La segunda opción de Guayre para convertirse en jugador culé llegó "alrededor de 2003 o 2004", cuando el representante del canario le dijo: "el Barça de nuevo te quiere traer y me ha preguntado por ti". Pero posteriormente añadió que "había un pivito del filial que también estaba ahí (ocupando esa demarcación)... un tal Messi". El futbolista canario, uno de los mayores talentos de la isla, nunca llegó a vestir la elástica azulgrana y admitió que le quedó la espina clavada tras no haberlo conseguido.