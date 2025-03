Samardo Samuels, un viejo conocido de la Euroliga, detenido por la policía italiana

El pasado sábado, Samardo Samuels fue detenido por la policía italiana. El exjugador de Barça y Armani Milan, entre otros, fue arrestado por los Carabineri italianos porque, presuntamente, estaba escuchando música que superaba el volumen de lo permitido y bebiendo alcohol en el patio de un edificio residencial junto a un perro de raza Cane Corso (mastín italiano). Fue, precisamente, una familia que se encontraba en su hogar la que alertó a las autoridades del comportamiento del jugador jamaicano. “Soy un campeón. No soy un criminal”, se excusaba Samuels en el momento que era detenido por la policía italiana, según informa Il Giorno italiano. Era la quinta vez en las últimas semanas que los cuerpos de seguridad acuden a su domicilio por el comportamiento del jamaicano.

Samardo Samuels pasó por el baloncesto español, cuando fichó por el Barça para la temporada 2015/16. El jugador venía de ser pieza importante en el Olimpia Milan que se proclamó campeón de la liga italiana, pero su estancia en Barcelona no fue de buen recuerdo. Tuvo un paso efímero por la ciudad condal, promediando 6,7 puntos y 3,7 rebotes. En 2017, llegó a firmar por el Betis, pero nunca debutó de forma oficial por incidentes con Alejandro Martínez, técnico del conjunto sevillano. Ese mismo año, también tuvo un encontronazo con Miroslav Nikolic, técnico del Partizán, club en el que recaló finalmente.

Samardo Samuels, exjugador de Cavaliers. / DAVID MAXWELL / EFE

"El Betis y el Partizan han destrozado mi reputación y todo el trabajo que había hecho. Es injusto porque me he llevado nada de estos dos trabajos. No he recibido ni un solo céntimo de Betis o Partizan. Es frustrante encontrarme viendo los partidos por televisión porque estos dos clubes, que no tenían ninguna intención de construir un futuro conmigo, hayan arruinado mi reputación", explicaba el pívot tras abandonar respectivos clubes. El pívot también vivió una experiencia en la NBA, cuando fue miembro de Cleveland Cavaliers. El nivel ofrecido por el jamaicano no convenció a ningúna franquicia americana y se vio obligado a recalar en el baloncesto europeo, en el que ha desarrollado gran parte de su carrera.

Cinco altercados con la policía en tan solo un mes

El jamaicano comparecerá este lunes ante el juez por los altercados que tuvieron lugar este fin de semana. Samuels mantiene una causa judicial activa por acoso y violación de una orden de alejamiento que mantiene con un padre de la familia que lo denunció en otra ocasión. También tiene a sus espaldas ciertas denuncias con otros residentes. Incluso, llegó a agredir a un repartidor en su momento. No solo ha tenido problemas con sus compañeros y entrenadores en el baloncesto por su indisciplina, sino que también con ciertos vecinos y ciudadanos durante su estancia en Barcelona o Milán.

Tras varios años fuera del foco, reapareció su nombre en 2020. Nuevamente en la ciudad condal, Samuels tuvo varios incidentes con la policía catalana. Al exjugador del Barça se le confiscó la marihuana que poseía en ese momento y fue denunciado por amenazas y daños materiales. También agredió a una persona con un palo, que fue utilizado para golpear la cabeza del sujeto, causándole una herida considerable que necesitó de puntos de sutura.